Приметы и поверья на 5 мая: что нельзя делать в Луков день

5 мая по народному календарю отмечают Луков день. Православные почитают апостола Луку, врача и первого иконописца. Ему молятся о правосудии, справедливости, исцелении и удаче во врачевании. Художники просят у него вдохновения и успеха в творчестве.

В Луков день начинали сажать лук. Считалось, что съеденная луковица укрепит здоровье, а разложенная по дому — отпугнёт нечисть. Сон в ночь на 5 мая считается вещим. Детям разрешалось есть больше сладкого, чем обычно, — чтобы перебить горечь лука и осластить им жизнь. Художники в этот день принимались за новые картины, веря в покровительство Луки.

В Луков день нельзя оставлять дом в беспорядке — к беде. Блины не пекли — они привлекают нечистую силу. Одиночество считалось опасным: злые духи легко нападают на того, кто один. Запрещалось ходить в лес и безлюдные места — ведьмы могли заморочить голову. Нельзя сидеть на пороге (границе миров) и плакать от грусти — плакать в этот день разрешалось только от лука.

Согласно приметам, теплое 5 мая — к хорошей погоде до конца весны, пасмурное — к засушливому лету. Громкое и долгое кукование кукушки — к теплу. Гроза в Луков день — к богатому урожаю. Стая птиц — к счастью. Найти монетку — к большой прибыли.