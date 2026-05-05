Как после Берлина Красная Армия брала самый мощный укрепрайон врага

2 мая 1945 года пал Берлин. Но Великая Отечественная война еще не была завершена. Для того чтобы это случилось, необходимо было разбить крупную фашистскую группировку, которая сосредоточилась в Чехословакии. Надо было взять Прагу, а перед этим уничтожить Моравско-Остравский укрепрайон, который никак не поддавался нашим войскам аж с зимы. 5 мая 1945 года, эта задача, наконец-то, была выполнена.

«Когда мы… осматривали эти сооружения, то пришли к выводу: нам прорывать такую долговременную оборону пришлось впервые», — вспоминал впоследствии маршал Советского Союза Кирилл Москаленко. Тогда в Моравско-Остравской наступательной операции он командовал 38-й армией 4-го Украинского фронта. И такое заявление делает человек, который за годы войны повидал всякое.

Моравско-Остравский промышленный район – это чрезвычайно пересеченная местность между горами Судеты, Бескиды и Карпаты. Заканчивается Чешскими воротами – коридором в 10-15 км в ширину, а кое-где и 3 км. Весь район изрезан лощинами, узкими долинами рек и ручьев, обрывистыми оврагами. Все вместе затрудняло передвижение войск вне дорог, а во многих местах просто исключало это.

И вот эти природные препятствия были еще тысячекратно усилены немцами фортификационными сооружениями. Обороняла его группировка «Хейнрици», которая 22 марта 1945 года была преобразована в 1-ю танковую армию Вермахта. В ее состав входило 12 дивизий, 100 танков, 120 самолетов и 150 тысячные войска. А потом и еще усилили, перебросив шесть дивизий, включая танковую.

Теперь понятно, почему Моравско-Остравская наступательная операция длилась так долго – с 10 марта по 5 мая. Этому промышленному району немцы придавали особое значение. После потери Рурской долины и Силезии здесь оставалась единственная угольно-металлургическая база. Потеряв ее, можно было прекращать и всю войну.

Знало это и наше командование. К середине февраля 1945 года 4-й Украинский фронт под командованием генерала армии Ивана Петрова освободил большую часть Словакии и вышел к Моравии – до города Моравско-Острава оставалось лишь 30 км. Но войска уперлись вот в эту оборону укрепрайона.

Петров предложил Ставке Верховного Главнокомандования свернуть активные действия, разработать новую наступательную операцию, пополнить войска, подтянуть тылы и начать новое наступление 8-10 марта. В ходе него предполагалось выйти к реке Влтаве и Праге. Верховное главнокомандование согласилось.

Главный удар планировалось нанести на правом крыле фронта силами 38-й армии генерал-полковника Москаленко и 1-й гвардейской армии генерал-полковника Гречко. Им приказывалось обойти Моравско-Остраву с юга и в последующем развить наступление на Прагу. На левом фланге наступала 18-я армия генерал-лейтенанта Гастиловича, которая должна была втянуть в бои силы противника на широком, в 70 км, фронте.

Наступление началось 10 марта, причем при крайне неблагоприятной погоде – в снежную бурю. Артиллерия не могла вести прицельный огонь и била просто по площадям. Те пушки, которые были выделены для огня прямой наводкой. вообще не могли быть использованы.

В результате эффекта от артподготовки практически не было – огневые точки не подавлены, коммуникации не нарушены. Захлебнулось и общее наступление: с большим трудом основным силам удалось преодолеть лишь 2-5 км. 18-я армия вообще никак не продвинулась. Генерал Петров внес корректировки в план операции и 24 марта возобновил наступление, однако успехи снова оказались более, чем скромные.

В Ставке решили, что во всем виноват командующий. Верховное главнокомандование обвинило Петрова и 25 марта сняло его с должности с формулировкой «за скрытие истинного положения дел на фронте». Командующим 4-м Украинским фронтом назначен генерал армии Андрей Еременко.

Генеральный штаб разработал принципиально новую операцию, план которой представил 3 апреля. Наступление должно было проводиться уже силами двух фронтов – 4-го и 2-го Украинских. При этом 4-й усиливали еще несколькими армиями. Фронты должны были нанести нисходящие удары на Оломоуц и окружить группировку противника.

Новое наступление началось 15 апреля, и снова Красная Армия увязла в боях – немцы занимали все господствующие горные высоты. Все попытки прорвать оборону противника на основном направлении сходу провалились. В результате начали просто выдавливать врага как засохшую пасту из тюбика.

Продвижение шло буквально по 1-2 км в день. Основную нагрузку взяла на себя авиация 8-й воздушной армии, поскольку артиллерия, а уж тем более танки, оказались почти бесполезными — всего за несколько дней было совершено 2600 боевых вылетов.

Несколько успешнее развивалась ситуация на левом крыле. Здесь к концу апреля 18-я армия продвинулась на 60 км и овладела важным транспортным узлом городом Жилиным. И вот этот успех поставил всю моравско-остравскую группировку врага под угрозу окружения. Она начала отход.

5 мая 1945 года войска 4-го Украинского фронта взяли Моравско-Остраву. Завершилась операция по взятию самого укрепленного района фашистов за всю Великую Отечественную войну. Впереди была Прага, где и будет поставлена последняя точка.