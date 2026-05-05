За что были прокляты величайшие кланы эпохи Возрождения

Деньги, власть, кровь — эти три главные движущие силы эпохи Возрождения легко объясняют и взлёт трёх величайших кланов — Медичи, Борджиа и Габсбургов. Но и крах им обеспечили они же. У каждого из этих семейств было своё ахиллесово пятно, свой рок, который историки и обыватели позже назовут проклятием.

Медичи: выгодная ячейка и проклятие Чёрной Королевы

Этот клан банкиров правил Флоренцией с умом и жестокостью. Их путь к вершине устлан не цветами, а заговорами. Самый известный — заговор Пацци. В 1478 году прямо во время мессы в соборе убили Джулиано Медичи и ранили Лоренцо Великолепного. Это была классическая внутриэлитная резня за доступ к казне. Но Медичи это только разозлило.

Однако настоящий ужас династия принесла Европе в женском лице. Екатерина Медичи, ставшая королевой Франции, искоренила всякое представление о материнской любви и гуманизме. Именно она считается идеологом Варфоломеевской ночи — резни гугенотов в 1572-м, где погибли тысячи людей.

С её именем связана и легенда о Красном Призраке. У неё был верный и сильный слуга по кличке Жан Живодёр, исполнявший самые грязные приказы. Когда палач не смог с первого раза отрубить ему голову, Жан, истекая кровью, проклял Екатерину и всех её потомков. Медичи действительно покидала жизнь почти в изоляции, пережив своих сыновей. Её внук, Генрих III, был убит фанатичным монахом, а династия Валуа (в которую она влилась) прервалась — проклятие Живодёра сработало блестяще.

Борджиа: ложка мышьяка на ужин и чёрная легенда святого отца

Если Медичи любили кинжал и политику, то Борджиа полагались на тонкую химию. О них до сих пор спорят: были ли они гениями зла или просто удачливыми политиками, которым завистливая молва приписала лишнее? Неважно. Легенда осталась страшной.

Родриго Борджиа, ставший Папой Александром VI, превратил святой престол в публичный дом с лабораторией отравлений. Главной вакханалией прославились его незаконнорожденные дети — неубиваемый Чезаре и коварная Лукреция. Считается, что они владели секретным ядом — cantarella. Жертва лысела, у неё выпадали зубы, она задыхалась и умирала в муках. Эту пыльцу смерти Чезаре сыпал в бокалы избранных, а Лукреция разбиралась с мужьями, чтобы не делить наследство.

Плата за репутацию оказалась высокой. Как только старый папа-отравитель умер, клан рассыпался. Чезаре, потеряв политическую крышу, погиб в нищей перестрелке. Физического проклятия на крови здесь не было, но Борджиа остались в истории как образец людей, которые продали душу за власть и получили по заслугам.

Габсбурги: челюсть, которая сожрала империю

Вот уж кто «проклят» был по-настоящему биологически, так это Габсбурги. Самая могущественная династия Европы, правившая половиной мира и Австрией более шести веков, уничтожила себя не пулями и ядами, а семейными узами.

Боясь распылить власть, они женились на своих племянницах и двоюродных сёстрах. Двести лет инцеста (9 из 11 браков в испанской ветви заключались между родственниками) породили знаменитую «габсбургскую челюсть» — нижнечелюстной прогнатизм. Челюсть так выпирала вперёд, что короли не могли жевать и говорить. Но страшнее была генетика. Коэффициент инбридинга у последнего короля Испании Карла II составил 25% — как у ребёнка родных брата и сестры. Рождённый инвалидом, эпилептиком и импотентом, Карл II не оставил наследника и умер в 38 лет, поставив точку на испанской ветви.

Родовое проклятие Габсбургов начало формироваться ещё в XI веке, когда граф Вернер соблазнил девушку и заморил её голодом в темнице. Умирая, она прокляла его и весь род. Спустя века все решила генетика.

Судьба как диагноз

Медичи исчезли в безвестности, передав свою кровь и энергию другим династиям. Борджиа смешались с грязью, оставив яркий след мифа. Габсбурги откровенно выродились как биологический вид, слившись с другими правящими домами. Каждый клан хотел властителя своего звериного стиля: кто-то правил дворцом, кто-то правил кинжалом, а кто-то правил только собственной женой.

И судьба (история или аллергия на родственников) их безжалостно наказала. Потому что ни деньги, ни титулы не спасают от одного — от твоей собственной человеческой сущности, которая неизбежно и жестоко мстит за ошибки.