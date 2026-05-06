6 мая: кем был святой Георгий и почему праздник называют «Егорий вешний»

6 мая в России отмечают день памяти великомученика Георгия Победоносца, небесного покровителя русского воинства и всех, кто находится в чрезвычайных обстоятельствах. О том, кем был святой и почему праздник называется "Егорий летний", чуть позже. Сначала процитирую летчика-космонавта СССР, совершившего три космических полета и один выход в открытый космос, доктора наук Георгия Михайловича Гречко.

"Человек я горячий, не трусливый, рисковый и не очень осмотрительный. За свою жизнь я шесть раз тонул, висел на скале, падал в самолете, был под ружейным обстрелом, под бомбежкой. Однажды недалеко от меня взорвался снаряд, и меня ни один осколок не тронул, а ребят, которые стояли дальше, ранило. Как-то я на мотоцикле перелетел через руль и так ударился о грузовик, что, если бы этот грузовик проехал еще один сантиметр, мне бы оторвало ногу. Был у меня страшный случай и на космической станции: загорелся прибор. Страшен был даже не огонь, а риск задохнуться, когда горят пластмасса, провода и изоляция. Надо было перестать дышать, нырнуть в дым, найти горящий прибор… Рассказывать об этом, сидя на Земле, - это одно. А наверху, когда до Земли 350 километров и деваться некуда… Но пожар я потушил. И каждый раз я оставался невредимым: не инвалид и не мертвец. Мне кажется, что меня по жизни будто бы ведет чья-то рука. Так, во всяком случае, складывались события. Родители - убежденные атеисты - были категорически против моего крещения, и бабушка крестила меня тайно. Причем настолько тайно, что вторая моя бабушка даже не знала об этом. И тоже, в свою очередь, тайком от всех окрестила меня. Так что я - дважды крещенный. А мой небесный покровитель - Георгий Победоносец".

Ситуации, рассказанные Георгием Гречко, бесспорно, уникальны, но, по счастью, не единичны - не зря великомученика Георгия Победоносца считают своим небесным покровителем все те, от кого требуется мужество, бесстрашие, решимость и дерзкая удачливость. Но кем был этот один из самых почитаемых христианских святых?

По преданию, Георгий родился в конце III века в семье персидского воина Геронтия, командующего армией в Каппадокии - провинции Римской империи (сейчас Турция). Отец Георгия был язычником, а мать - Полихрония - христианкой, передавшей сыну искренность и силу своей веры. Совсем юным Георгий поступил на военную службу, отличился в войне с персами в 296-297 годах и даже стал трибуном (военачальником легиона) в когорте Инвиктиоров (непобедимых). Казалось, впереди у молодого отважного воина блестящая карьера. Но тут началась очередная волна гонений на христиан - "великие гонения" 303-313 годов, развязанные императором Диоклетианом.

Это были самые кровавые годы за всю историю преследования христиан в Римской империи: тех, кто отказался отречься от Христа и принести жертву языческим богам, не просто казнили, их предварительно долго и изощренно мучили, принуждая стать язычниками. Греческий историк Евсевий Кессарийский, современник тех событий, сообщает и о верующих, которые "мужественно претерпели жестокие мучения", и о таких, которые, "не помня себя от трусости, при первом же обрушившемся на них натиске лишились всех сил". Были и те, кто поспешил засвидетельствовать свою религиозную благонадежность еще до того, как на них упала тень подозрений. Часть христиан, пытаясь скрыться от кровавых казней, бежала туда, куда еще не докатилась волна насилия.

Георгий ни бежать, ни таиться не стал. С решимостью воина он раздал все, что имел, нуждающимся и явился на императорский совет. Представ перед Диоклетианом, Георгий не только не отрекся от Христа, но и стал обличать языческие заблуждения императора. Разгневанный Диоклетиан приказал подвесить Георгия и бить палками, затем его бросили в тюрьму, забив ноги в колоды и придавив грудь тяжелым камнем. Георгий от Христа не отрекался и о пощаде не молил. На следующий день император повелел подвергнуть Георгия колесованию. Церковь подчеркивает: святой претерпел такие муки не своей человеческой силой и волей, нет, святой вверил себя воле Божьей и именно поэтому смог перенести все выпавшие ему испытания.

Перечислять последующие истязания не стану. Скажу только: пытки длились восемь дней, но мучители своего не добились. В 303 году от Рождества Христова воин Георгий отошел ко Господу - ему не было и 30 лет. День мученической кончины святого, то есть рождение его в вечность, Церковь и отмечает 6 мая.

Историю противостояния воина Георгия гонителям записал его слуга Панкратий, и к концу V века среди христиан ходило уже множество списков "Мученичеств" святого Георгия. Почитание воина распространялось по миру, возникали сказания о посмертных чудесах, явленных по молитве святому. Самое известное - чудо о победе святого Георгия над змием.

Согласно древнему тексту, в озере у Бейрута завелся огромный то ли змий, то ли дракон, отравлявший воздух ядовитым дыханием и пожиравший овец и людей. Все попытки уничтожить чудище заканчивались гибелью храбрецов. Правитель города - язычник - обратился за помощью к жрецам, те посоветовали ублажать змия, каждый день принося ему в жертву юношу или девушку. Так и сделали, но однажды пришел черед отдать монстру единственную дочь правителя. Девушку отвели к озеру и оставили на берегу. С ужасом она ждала гибели, но в момент, когда дракон уже вылезал из воды, появился светлый юноша на белом коне. Святой Георгий, воин Царя Небесного, прижал копьем гортань чудища к земле, а конь стал топтать его копытами. Затем святой велел девушке накинуть на усмиренного змия пояс и отвести в город. Увидев змия, которого юная дева вела на поводке, будто послушного пса, горожане онемели. Но Георгий объяснил им, что одолел монстра силой Христа. Недоверчивые жители Бейрута все же попросили святого убить чудовище, а потом приняли крещение.

Часто сказание "Чудо о змии" излагают, опуская то, что святой Георгий победил дракона, усмирив его молитвой - "силой Христа", и это лишает текст его христианской глубины. Ведь в христианстве змий всегда воплощал зло, дьявола. Отсюда выводы: ублажать зло бессмысленно, так оно будет еще больше закабалять тебя, требуя все новые жертвы. Со злом надо бороться. Но глобальную битву нельзя выиграть только силой храбрости и умением. Укротить зло способна только святость, то есть состояние безгреховности, максимальная степень причастности человека к Богу. Но и святость побеждает зло не сама по себе. Святой Георгий укротил змия "именем Христа", то есть Его силой. И для этого Георгию потребовалась обращенность к Богу, то есть молитва, которая, как путеводная нить, как раз и помогает установлению нашей связи с Богом. Победа Георгия над змием - это победа над злом, отсюда и имя святого - Победоносец.

На Руси почитание святого воина началось с принятием христианства. В 988 году Киевский князь Ярослав Мудрый - сын Крестителя Руси Владимира Святославича и полоцкой княжны Рогнеды - получил в крещении имя Георгий. И уже в 1030 году невдалеке от Новгорода Ярослав Мудрый закладывает знаменитый Георгиевский (Юрьев) монастырь. А через 20 лет ставит церковь в честь своего небесного покровителя уже в Киеве. Тогда же Ярослав Мудрый "заповеда по всеи Руси творити праздник святого Георгия" в день освящения киевского храма - 26 ноября по старому стилю, 9 декабря - по новому. По преданию, именно в этот день великомученик Георгий победил змия. Так появился первый исключительно русский праздник, посвященный святому, в народе его называют "Егорий зимний".

И уже с XII века летописцы фиксируют воинские победы, которые наши предки связывали с именем святого. Побед было много. Дошло до того, что в народе забылось иноземное происхождение Победоносца: в наших сказаниях Егорий Храбрый уже не только защитник, но и устроитель, хранитель земли русской. Можно с улыбкой относиться к такому присвоению себе святого, но вот один факт. Наши верующие бабушки, молитвенницы, на плечи которых пала тяжесть Великой Отечественной войны, твердо знали: контрнаступление под Москвой не зря началось незадолго до "Егория зимнего" (9 декабря), а сама война не случайно закончилась на "Егория вешнего" (6 мая).