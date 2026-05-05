«Шанель» миру подарил москвич: как парфюмер из России создал легендарные духи
В Париже 105 лет назад состоялась презентация легендарного аромата Chanel № 5. Эти духи стали символом элегантности и до сих пор считаются одними из самых известных в мире. «Вечерняя Москва» узнала у парфюмерного алхимика Ильи Кио их историю.
Мало кто знает, но автором аромата был парфюмер Эрнест Бо, который родился в Москве в семье коммерсанта Эдуарда Бо. Переломный для Эрнеста момент произошел в 1920 году. Тогда он познакомился с Коко Шанель при посредничестве великого князя Дмитрия Павловича.
«Тогда Коко Шанель поручила ему создать необычный аромат, который не был бы похож на привычные цветочные духи того времени. И аромат правда вышел уникальным! Он не копировал запах какого-то конкретного цветка или фрукта, а стал «сборной солянкой» из разных нот, — рассказал «Вечерней Москве» Илья Кио.
«Шанель № 5» прославились еще и тем, что стали одним из первых парфюмов, где активно использовались альдегиды (вещества, помогающие создать запахи, до этого не существовавшие либо труднодоступные в природе. — «ВМ»). Благодаря этому аромат получился необычным, сложным и стойким. Он стал символом роскоши и женственности. Популярность духов не падала десятилетиями, даже возросла в середине прошлого века после рекламы с Мэрилин Монро. В ней дива призналась, что перед сном «надевает» на себя только этот аромат.
«"Шанель" — один из самых строгих брендов. Его первые парфюмы существуют до сих пор. Коко Шанель придерживалась высоких стандартов и не хотела снижать планку. Ароматы с богатой историей подчеркивают элегантность», — отметил Илья Кио.
Чтобы духи держались дольше, их нужно правильно наносить — на точки пульса: запястья, шею, область за ушами. Там кожа теплее, поэтому парфюм лучше раскрывается.
«Не стоит растирать духи после нанесения, аромат может измениться и быстрее исчезнуть. Также важно не использовать слишком много парфюма, чтобы запах оставался приятным и ненавязчивым», — напоминает Кио.
Изменили индустрию
- Ив Сен Лоран «Опиум». Этот парфюм запоминается благодаря восточно-пряной композиции. Насыщенный аромат, на который невозможно не обратить внимания, скандальные рекламные кампании — все это сделало духи культовыми;
- Том Форд «Лост Черри». Парфюм, пахнущий вишневым ликером и миндалем, остается одним из самых популярных запахов нашего десятилетия. Фотографиями с флаконом в руках козыряют в соцсетях, а десятки брендов попроще создали духи — подражания аромату;
- «Мисс Диор». Назван в честь любимой сестры Кристиана Диора — Кэтрин Диор. Он был выпущен в 1947 году и стал символом возрождения женственности после войны. По задумке Кристиана Диора аромат должен отсылать к атмосфере юга Франции;
- Живанши «Ангел или демон». Этот аромат создавали два парфюмерных мэтра — Жан-Пьер Бетуар и Оливье Кресп. Никто не знает, кто из мастеров отвечал за ангельскую, а кто за демоническую сторону парфюма. На уверенных в себе дамах композиция раскрывается притягательно, а на скромных особах — нежно и утонченно.