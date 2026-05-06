Какой приговор вынесли сослуживцам Гагарина, избившим «службиста»

Этот эпизод из биографии первого космонавта почти полвека упорно замалчивался официальной пропагандой. Слишком уж он не вписывался в образ безупречного героя. А между тем будущий покоритель космоса, еще будучи курсантом летного училища, жестоко пострадал от рук собственных сослуживцев. Обидчики Гагарина не ушли от ответственности, но история их наказания оказалась не менее драматичной, чем само происшествие.

Слишком правильный курсант

Осенью 1955 года 21-летний Юрий Гагарин, уже имевший за плечами Саратовский аэроклуб, был призван в армию и направлен в Чкаловское военное авиационное училище (ныне Оренбургское). За высокие успехи в учебе и образцовую дисциплину его назначили помощником командира учебного взвода. Гагарин относился к своим обязанностям ревностно: требовал строгого соблюдения устава не только от себя, но и от других. Сослуживцы за глаза прозвали его «службистом».

Больше всех такое рвение раздражало курсанта Бушнева. Бушнев пару раз предупредил Юрия Алексеевича, чтобы тот «не зарывался», на что неизменно получал твердый ответ: правила едины для всех без исключения. Тогда Бушнев решил действовать иначе: он подговорил своих товарищей Шпанько и Ошуркова, чтобы те «проучили» принципиального помощника командира взвода.

Жестокая «темная»

В ночь на 30 января 1957 года заговорщики привели свой план в исполнение. Шпанько и Ошурков, повязав на лица полотенца, чтобы их нельзя было опознать, напали на Гагарина и жестоко избили. Сам Бушнев в это время стоял на стреме. Они постарались на славу: от полученных побоев Гагарин потерял сознание. Его доставили в госпиталь, где он провел несколько дней.

Неподъемный приговор

Расправа вызвала возмущение остальных курсантов, которые настояли на том, чтобы хулиганов привели к командованию. Вскоре началось расследование, и личности нападавших были установлены, несмотря на попытки скрыть лица за полотенцами. Состоялся суд, который вынес следующие приговоры:

Бушнева и Шпанько приговорили к трем годам заключения в исправительном лагере.

Ошуркова, принимавшего в нападении менее активное участие, отправили на два года в дисциплинарный батальон (штрафбат).

По свидетельствам очевидцев, условия в этих дисциплинарных частях были чрезвычайно жесткими, поэтому наказание для всех троих вышло по-настоящему суровым.

Стойкость характера

Но самое поразительное в этой истории — то, что произошло после. Гагарин не испугался и не изменил своих принципов. Вернувшись из госпиталя, он продолжил исполнять обязанности помощника командира взвода с прежней требовательностью и строгостью, ясно дав понять, что никакие поблажки со стороны дисциплины недопустимы.

Этот эпизод долго держали в тайне. Он всплыл лишь спустя годы, когда мать Гагарина Анна Тимофеевна задумала написать о сыне книгу. Командовавший тогда учебным полком подполковник Иван Полшков поведал эту историю и даже предъявил ей в качестве доказательства подлинный приговор суда.