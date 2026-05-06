Как Людмила из «Москвы слезам не верит» обхитрила всех

Любимый несколькими поколениями фильм режиссёра Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» вышел в 1979 году. Сценарий для советской мелодрамы Валентин Черных написал за 19 дней — специально для конкурса сценариев о Москве, где работа заняла третье место. В картине три подруги-провинциалки едут в столицу за счастьем: Катя, Тоня и Людмила. Акцент сделан на судьбе Кати, а жизнь её подруг по большей части осталась за кадром. Но в 1994 году Черных написал роман «Москва слезам не верит» — и рассказал то, что не вошло в фильм. Судьба Людмилы оказалась не менее захватывающей, чем у Катерины.

Героиня, которая расстроила актрису

В фильме Людмила Свиридова, которую сыграла Ирина Муравьёва, выглядит не самой приятной героиней. Она напористая, нахальная, резкая. Муравьёва сразу согласилась на роль — бойкая и острая Людмила ей понравилась с первого чтения сценария. Но когда фильм сложился, актриса пришла в ужас.

Увидев себя в монтажной, Муравьёва расплакалась.

«Эта Людмила — грубая, пошлая женщина, — говорила актриса. — Все будут думать, что и я такая же».

Она жалела, что не отказалась от роли, как Жанна Болотова и Анастасия Вертинская. Но опасения оказались напрасными. Роль сделала её всенародно любимой — в 1981 году Муравьёва получила Государственную премию СССР. У Людмилы был реальный прототип: домработница знакомых Черных, умело пользовавшаяся связями среди нужных людей. В фильме её возлюбленного превратили из футболиста в хоккеиста.

В романе именно напор и практичность Людмилы помогли ей добиться своего. Двигаясь напролом, она нашла мужчину мечты. И им оказался вовсе не слабовольный хоккеист Сергей Гурин.

Развод с Гуриным

В фильме зрители видят лишь финал: спившийся спортсмен клянчит мелкие деньги на похмелье. Мало кто осудит Свиридову за развод. Но между двумя сериями прошло двадцать лет — и всё это время подробно описано в романе.

Гурин не сразу превратился в жалкого алкоголика. Он спивался постепенно, и Людмила долго пыталась ему помочь: уговаривала, искала врачей, доставала дефицитные препараты. Годами она надеялась на лучшее. Но муж ненадолго возвращался к нормальной жизни, чтобы снова уйти в запой.

Во время одного из просветлений Сергей получил квартиру. Людмила сразу начала думать, как развестись с наибольшей выгодой. Жить в общежитии или коммуналке она не собиралась — не для этого приехала в столицу и столько вынесла рядом с пьяницей. Когда Гурин лежал в больнице под действием сильных препаратов, она провернула своё дело. Подсунула плохо соображавшему мужу заранее подготовленные документы. Когда он выписался, то узнал: жена разменяла квартиру. Ей — отдельная однушка, ему — скромная комната в коммуналке. После этого общие знакомые от неё отвернулись.

Генерал с Лубянки

В фильме есть сцена в химчистке: Людмила с тоской смотрит на бравого женатого генерала. В романе Черных дал ей возможность стать настоящей генеральшей. Правда, сначала — неофициальной.

20-летняя Людмила приехала в Москву с чёткой целью: найти обеспеченного москвича. Она рассудила, что плавательный бассейн — хорошее место для знакомств. Расчёт сработал. Вскоре она познакомилась с Еровшиным — генералом КГБ, старше её на 25 лет и к тому же женатым. Для Людмилы это не имело значения. Пара встречалась на конспиративной квартире.

Еровшин влюбился по-настоящему. Его привлекли не только молодость и внешность. Генерал оценил острый ум Людмилы и её наблюдательность. Она получала от него всё, чего ей не хватало: любовь, заботу, дорогие подарки из-за рубежа. Еровшин не относился к ней как к собственности и давал полную свободу. Он сразу очертил границы: бросить семью не может — это поставит крест на карьере. Но понимал, что возлюбленной нужно выйти замуж, и помогал в этом, не лишая покровительства.

Что мог КГБ в СССР

Продолжая встречаться с Еровшиным, Людмила завела роман с хоккеистом Гуриным и вышла за него замуж. Всё это время она пользовалась благами, которые давал генерал, и от его помощи не отказывалась. Сотрудники госбезопасности высокого ранга в советские годы могли очень многое.

Один из самых загадочных моментов фильма — как Гошу разыскали в огромной Москве, зная лишь, что он «работает в каком-то научном институте» и «у него шрам после аппендицита». В романе Черных объяснил это. Еровшин подключил весь аппарат своей организации: фамилию и адрес нашли по каналам комитета очень быстро. Слесаря привели уже через несколько часов после получения задания, казавшегося невыполнимым.

Зрители фильма редко задумываются над этим вопросом. А книга даёт исчерпывающий ответ: за таким поиском могла стоять только организация с неограниченными возможностями.

Мечты сбываются

Казалось, роман Людмилы и Еровшина обречён с самого начала: женатый генерал, разница в 25 лет, встречи на конспиративных квартирах. Но Людмила умела ждать.

Спустя два десятилетия Еровшин овдовел. Выждав приличное время после похорон жены, он сделал Людмиле предложение. Она получила всё, о чём мечтала: статус генеральши, обеспеченную жизнь и шикарную квартиру.

В фильме есть момент, когда Людмила говорит Кате, что завидует ей. Но этой сцены нет в книге — там у Людмилы нет причин для зависти. Она устроила жизнь лучше обеих подруг. Катя и Тоня вышли замуж за скромных рабочих, а Людмила стала генеральшей. История Людмилы в романе Черных раскрывает её характер совсем с другой стороны: в фильме её поступки казались спорными, в книге — это последовательная стратегия женщины, которая точно знала, чего хочет.