Какие территории СССР Брежнев тихо отдал соседям

Эпоха Брежнева в массовом сознании прочно ассоциируется со «стабильностью», «застоем», «нерушимостью границ». Считается, что именно при Леониде Ильиче Советский Союз достиг пика своего территориального и геополитического могущества — Хельсинкские соглашения 1975 года закрепили послевоенные европейские границы, военный паритет с США был достигнут, страны Варшавского договора прочно держались в орбите Москвы.

Эта картина в общем верна. Но в ней есть малозаметные, почти не отмеченные в учебниках детали. За 18 лет правления Брежнева — с 1964 по 1982 год — Советский Союз в нескольких случаях передавал соседним государствам пограничные участки. Делалось это тихо, без публичного обсуждения, через двусторонние пограничные соглашения, которые в советской прессе освещались скупо или не освещались вовсе.

Речь не идёт о крупных территориальных уступках в духе тех, что делались в 1920-х или конце 1980-х годов. Речь о точечных корректировках границы — иногда в несколько квадратных километров, иногда в сотни. Но эти эпизоды — часть истории, о которой стоит знать.

Передача участков Финляндии: договор 1967 года о Сайменском канале

Сайменский канал — водный путь, соединяющий финское озеро Сайма с Финским заливом через Выборг. Канал был построен в XIX веке, когда Финляндия входила в состав Российской империи. После Зимней войны 1939-1940 годов и Советско-финляндской войны 1941-1944 годов канал оказался разделён границей: его финская часть осталась в Финляндии, а советская часть — включая выход в залив через Выборг — в СССР.

Для финской экономики, особенно лесной и целлюлозно-бумажной промышленности восточной Финляндии, это было серьёзной проблемой. Канал терял хозяйственный смысл если по нему нельзя было доставлять грузы к морю.

В 1962 году СССР и Финляндия подписали соглашение об аренде советской части Сайменского канала Финляндией сроком на 50 лет. Уже само по себе это было прецедентом — Советский Союз сдавал часть своей территории в аренду капиталистическому государству. Но при Брежневе было сделано следующее. В 1967 году подписан дополнительный протокол, по которому ряд островов и небольших участков на советской территории передавались в финское пользование. А в 1965 году было оформлено уточнение границы по которому финны получили несколько мелких островов в Сайменском озере.

Площадь передач была невелика — десятки квадратных километров суммарно. Но юридически это была именно территориальная передача, оформленная документами.

Кстати, в 2010 году президент Дмитрий Медведев продлил аренду Сайменского канала Финляндии ещё на 50 лет — то есть до 2062 года. Это прямое продолжение той же линии, начатой ещё в брежневскую эпоху.

Уточнение границы с Польшей: 1979 год

Советско-польская граница была установлена в 1945 году по решениям Тегеранской и Потсдамской конференций. В целом она проходила по «линии Керзона» с небольшими отклонениями. В 1951 году произошёл крупный взаимный обмен территориями — СССР и Польша обменялись участками примерно по 480 квадратных километров каждый. Этот обмен известен и описан в литературе.

Менее известно, что в 1979 году было заключено новое советско-польское соглашение об уточнении пограничной линии. По нему производилась корректировка границы на нескольких участках — главным образом в районе Бреста и в Беловежской пуще. Польше передавались небольшие участки общей площадью около 20 квадратных километров. Взамен Советский Союз получал участки сопоставимой площади.

Формально это был эквивалентный обмен. Но если посмотреть на качество земель — большинство из них в Беловежской пуще, в районе старых лесов и водотоков, имеющих экологическую и хозяйственную ценность — баланс не всегда был в пользу СССР. Передача оформлялась через закрытую двустороннюю комиссию, в советской печати о ней практически не сообщалось.

Соглашения с Турцией: пограничные уточнения 1973 года.

Советско-турецкая граница в Закавказье — линия, унаследованная от Карского договора 1921 года, заключённого ещё Лениным с кемалистской Турцией. По этому договору Россия отказалась от Карсской области (включая гору Арарат), и эти земли отошли к Турции.

При Брежневе ставить вопрос о пересмотре Карсского договора никто не собирался. Но в 1973 году было подписано советско-турецкое соглашение об уточнении прохождения линии границы на ряде участков — прежде всего в горной местности, где старая демаркация была неточной.

Большинство уточнений было техническими. Однако на нескольких участках в районе Аджарии и Армении линия границы была сдвинута в пользу Турции на сотни метров — где-то на километр-полтора. В абсолютных цифрах площадь была небольшой, но прецедент был зафиксирован.

Подобные уточнения границы происходили и в других местах — в советско-иранской зоне, на Памире — но там речь шла действительно о делах сугубо технических.

Соглашение с Афганистаном 1981 года

Этот эпизод стоит особняком, потому что относится к периоду уже после ввода советских войск в Афганистан в декабре 1979 года.

В 1981 году СССР и Демократическая Республика Афганистан (правительство Бабрака Кармаля, фактически марионеточное) подписали соглашение об уточнении границы. По нему Афганистану передавался небольшой участок на Памире — несколько квадратных километров в районе Малого Памира.

Логика этой передачи понятна: Москва пыталась укрепить позиции лояльного афганского правительства, в том числе через символические территориальные жесты. Дать «нашему Кармалю» немного советской земли — значит укрепить его престиж. Но юридически это была передача советской территории иностранному государству, оформленная двусторонним соглашением.

Когда советские войска ушли из Афганистана в 1989 году, а в 1992 году правительство Наджибуллы пало — переданная территория осталась за Афганистаном. Никто её обратно не требовал.

Соглашение с Ираном по Каспию: 1970 год

Это особый случай. Каспийское море — вопрос не сухопутной границы, а морских и подводных границ, режима использования вод и шельфа. С 1921 года советско-иранские отношения по Каспию регулировались договором по которому море считалось «общим» — то есть фактически делилось между двумя странами надвое без чёткой демаркации.

В 1970 году СССР в одностороннем порядке предложил, а Иран фактически принял схему разграничения советского сектора Каспия на национальные участки между прибрежными союзными республиками — РСФСР, Азербайджаном, Туркменистаном и Казахстаном. Эта схема, известная как «административная линия Астара — Гасан-Кули», установила определённый режим использования шельфа.

Нюанс заключается в следующем. Линия 1970 года была проведена так, что Ирану доставалось примерно 13-14% акватории Каспия — меньше, чем при честном делении по медианной линии, по которому Ирану полагалось бы около 20%. Казалось бы — это в пользу СССР. Но после распада Советского Союза эта линия стала аргументом Ирана в спорах с Азербайджаном и Туркменистаном: Тегеран до сих пор настаивает на пересмотре каспийских границ именно ссылаясь на советско-иранские соглашения.

Прямой передачи территории здесь не было. Но был установлен правовой прецедент, который четыре десятилетия спустя обернулся для постсоветских государств серьёзными дипломатическими сложностями.

Передача островов Китаю: подготовительные работы 1969-1970 годов

После пограничного конфликта на острове Даманский в марте 1969 года советско-китайские отношения находились в глубочайшем кризисе. Однако параллельно шли консультации о статусе границы. В 1970-х годах советские дипломаты неоднократно вели переговоры с китайской стороной о уточнении линии границы по фарватеру рек Амур и Уссури.

Конкретных территориальных передач при Брежневе сделано не было — вопрос был слишком чувствительным после Даманского. Но именно в брежневскую эпоху были подготовлены те юридические основания, которые в 1991 году (при Горбачёве) и в 2004-2008 годах (при Путине) привели к фактической передаче Китаю острова Даманский, острова Тарабарова и половины Большого Уссурийского острова.

Иными словами, Брежнев Китаю ничего не отдавал. Но дипломатическая база для последующих передач закладывалась именно в его эпоху, через постепенное признание советской стороной принципа разграничения по фарватеру — а этот принцип означал, что Даманский и ряд других островов автоматически отходят Китаю.