Рюрик, Синеус и Трувор: на каком языке говорили первые русские князья
В детстве, когда я слышал сагу о призвании варягов, мне всегда было любопытно: о чем говорили эти суровые бородатые мужи, ступив на землю будущей России? Слава, мечи, доспехи — это понятно. А как они ругались или торговались? На каком, черт возьми, языке они общались со славянами? Этот вопрос — одна из самых захватывающих загадок нашей истории.
Итак, на каком же языке говорил Рюрик? Ответ, с точки зрения большинства историков, довольно прозаичен — на древнескандинавском. Но самое интересное таится даже не в самом Рюрике, а в его, скажем так, "группе поддержки".
Главная улика: братья, которых не было
Это самая, на мой взгляд, элегантная версия происхождения легендарных братьев. Многие ученые считают, что летописец банально... ошибся. В тексте сказано, что Рюрик прибыл «сине хус трувор». Переведи это с древнешведского — и получим «свой род (с домом) и верной дружиной».
Летописец, писавший спустя столетия, принял эти древнешведские слова за имена собственные. Так на свет и появились Синеус и Трувор, а вместе с ними — один из главных аргументов в споре о языке Рюрика.
Лингвистика как оружие
Вокруг этих имен уже несколько столетий ломают копья историки.
- Норманисты (те, кто считает, что варяги были скандинавами) предъявляют эти лингвистические улики как железобетонное доказательство. Есть даже конкретный исторический персонаж — датский конунг Рёрик Ютландский (Hrørek), чья жизнь и деяния подозрительно совпадают с судьбой нашего летописного Рюрика. А значит, язык его был именно германской группы.
- Антинорманисты (патриоты от истории) пытаются это оспорить, находя у имени Рюрик славянские или даже балтийские корни. Дескать, название реки Варяжи, впадающей в Ильмень, проще объяснит происхождение варягов, чем какие-то там заморские викинги. Язык, соответственно, мог быть славянским.
А как же сам Рюрик? Его имя Rørik (Правитель, Воитель) прекрасно раскладывается как на древнескандинавском, так и на славянском, где Ра-Рик встречается у полабских славян.
Русский как lingua franca: военная необходимость
Но допустим, Рюрик и его суровые парни говорили на древнесеверном языке. Смогли бы они построить державу? Конечно, нет. Язык завоевателя не может быть языком управления. Первые князья — полиглоты поневоле.
- Древнескандинавский — язык дома, дружины и походов. Это их родная стихия.
- Древнерусский (праславянский) — язык налогов, торговли и управления массами. Освоить его было вопросом выживания.
- Междусобойчик: Судя по первым договорам и посольским делам, с соседями объяснялись кто как умеет, через переводчиков и на смешанном жаргоне.
Что же получается?
Вердикт современной науки неумолим: Рюрик был иноземцем. И его язык был чужим для местного населения. Он доминировал в среде военной элиты, но постепенно растворился в языковом море славян, оставив нам в наследство лишь имена князей да несколько загадочных фраз в летописях. Цивилизация, заложенная Рюриком, была мощной и несокрушимой, но его родная речь бесследно исчезла, уступив место тому великому и могучему, на котором говорю я сейчас.