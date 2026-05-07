Пророчество или страшилка? Каким городам США предсказали исчезновение

Странный человек. Американский ясновидящий, который давал предсказания, впадая в гипнотический транс. Его называли «спящим пророком». За свою жизнь Эдгар Кейси сделал около 26 тысяч прорицаний, и многие из них, как утверждают, сбылись: начало Второй мировой, убийство Кеннеди, развал Советского Союза. Но есть у него одно предсказание, от которого нормальному человеку становится не по себе. Список американских городов, обреченных на исчезновение.

«Спящий пророк» и список обреченных

Кейси утверждал: всё дело в сдвиге магнитных полюсов Земли. Ось планеты накренится, начнутся чудовищные землетрясения и извержения вулканов, океаны хлынут на сушу. Карта мира изменится до неузнаваемости.

Так какие же города, по его словам, исчезнут с лица земли? В разных источниках список варьируется, но костяк один. Чаще всего в него включают Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Новый Орлеан.

Одно из предсказаний звучит так:

«Лос-Анджелес, Сан-Франциско, большая часть этих городов будут разрушены даже раньше Нью-Йорка. Районы восточного побережья около Нью-Йорка, а возможно, и сам Нью-Йорк практически исчезнут с лица земли».

Лидер антирейтинга

Если внимательно смотреть на тексты предсказаний, видна странная география. Территория современных штатов Южная Каролина и Джорджия, по Кейси, тоже уйдёт под воду. Калифорния в целом обречена.

Забавно и то, что пророк определил очередность: Западное побережье пострадает быстрее Восточного. Лос-Анджелес и Сан-Франциско будут сметены с карты ещё до того, как до Нью-Йорка дойдёт очередь. Видимо, даже в апокалипсисе есть своя живая очередь.

Катаклизм, который перепишет карту

Что именно уничтожит мегаполисы? Ответ Кейси довольно размытый: сдвиг полюсов вызовет цепную реакцию. Сначала проснутся вулканы в тропиках, затем случится мощнейшее землетрясение, а после — гигантское цунами, которое смоет всё прибрежное.

Роковую роль в этой драме американский провидец отводил двум вулканам: Везувию в Италии и Пеле на острове Мартиника в Карибском море. «Если начнется сильная активность Везувия или Пеле, — предупреждал Кейси, — то южное побережье Калифорнии и районы между Солт-Лейк-Сити и южной Невадой окажутся затоплены в течение трёх месяцев». Поразительная конкретика для человека, который видел будущее в трансе.

Слова, проверенные временем

Сторонники Кейси часто напоминают скептикам: 80% его предсказаний сбылись. А одно из пророчеств уже подтвердилось самым кошмарным образом. Он предсказывал исчезновение Нового Орлеана. И в 2005 году город действительно был практически уничтожен ураганом «Катрина» и наводнением. Пусть не стёрт с лица земли, но разрушен до состояния, близкого к апокалиптическому. Эта деталь заставляет задуматься даже убеждённых рационалистов.

Можно ли спастись?

В своих предсказаниях Кейси не только сеял панику, но и давал спасительные ориентиры. Он называл места, которые станут убежищем во время глобальной катастрофы. Среди безопасных регионов фигурировали: район Норфолка и Вирджиния-Бич, штаты Огайо, Индиана и Иллинойс, а также южные районы Канады. Парадокс.

Ожидание и реальность

Кейси покинул этот мир в 1945 году. У него была репутация человека, предвидевшего не только войны, но и технические открытия: лазер, независимость Индии, государство Израиль. Но вот со сроками у «спящего пророка» вышла промашка. Он часто указывал, что изменения начнутся «в течение одного поколения» после его смерти. Прошло уже без малого три поколения, а Нью-Йорк и Лос-Анджелес всё ещё стоят на месте.

Возможно, предсказания Кейси основаны на циклических закономерностях, которые всё же проявятся, но в более отдалённой перспективе. А может быть, это просто красивая страшилка, которую человечество любит пересказывать у камина, с тревогой поглядывая на океан.

Послесловие

Эдгар Кейси — величина в мире эзотерики. Его пророчества, реальные или выдуманные, до сих пор будоражат умы.

Смогут ли его мрачные видения о гибели американских мегаполисов сбыться, покажет только время. Но одно известно точно: пока в мире есть хотя бы один человек, готовый впасть в транс, будут и желающие услышать о конце света. Даже если ради этого придётся уничтожить добрую половину Соединённых Штатов.