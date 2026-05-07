Чем занимался на оккупированных землях СССР отец голливудского «Терминатора»

Его называли «цепным псом» Гитлера. Он носил стальную бляху с цепью на шее, ходил по тылам наступающего вермахта и «наводил порядок» на оккупированных территориях. Густав Шварценеггер, отец голливудского «Терминатора», не просто воевал на Восточном фронте — он служил в полевой жандармерии, подразделении, которое внушало ужас и своим, и чужим.

Когда в 2003 году Арнольд Шварценеггер баллотировался в губернаторы Калифорнии, журналисты перерыли австрийские архивы. То, что они нашли, стало сенсацией, но для самого актера — тяжелым ударом. Оказалось, что его отец, Густав Шварценеггер, о котором Арнольд вспоминал как о жестоком, пьющем тиране, был не просто рядовым вермахта. Он был добровольным нацистом, членом штурмовых отрядов (СА) и офицером полевой жандармерии — подразделения, которое оккупанты называли «Kettenhunde» («цепные псы»).

Доброволец из Австрии

Густав Шварценеггер родился в 1907 году в Австро-Венгрии. Он служил в австрийской армии с 1930 по 1937 год, дослужился до командира отделения, а затем стал полицейским. Спортсмен, музыкант, командир полицейского духового оркестра — он казался образцовым австрийским служащим.

Но уже 1 марта 1938 года, за две недели до официального аншлюса (присоединения Австрии к нацистской Германии), Густав добровольно подал заявление о вступлении в НСДАП. Это важно: он стал нацистом не по принуждению после аннексии, а по убеждению — или из карьерного расчета, что в ту эпоху часто было одним и тем же.

1 мая 1939 года он вступил в Sturmabteilung (СА) — штурмовые отряды, которые еще до войны прославились еврейскими погромами и уличным террором.

В ноябре 1939 года, сразу после начала Второй мировой войны, Густав записался в вермахт. Ему было 32 года. Он не был призывником — он пошел добровольцем.

«Цепные псы»: кем были полевые жандармы

Подразделение Густава — Feldgendarmerie-Abteilung 521 (мот.) — сформировали в Вене 26 августа 1941 года. Это была моторизованная часть полевой жандармерии, которая действовала в составе 4-й танковой группы (позже 4-й танковой армии).

Их официально называли «цепными псами» (Kettenhunde) из-за характерной стальной бляхи-горжета с люминесцентным полумесяцем, которую носили на шее на цепочке. Этот знак был виден издалека — и для своих, и для чужих. Жандармы внушали ужас:

В прифронтовой полосе они ловили дезертиров и расстреливали их на месте.

В тылу проводили «зачистки» территорий, охотились на партизан и подозрительных гражданских.

Управляли движением военных колонн.

Охраняли штабы и коммуникации.

Следили за дисциплиной среди солдат вермахта.

Фельджандармерия была полицией внутри армии и оккупационной полицией одновременно. Ее офицеры имели право останавливать любые колонны, проверять документы любого солдата — независимо от звания — и применять оружие без суда.

Подразделение Густава прошло Польшу, Францию, Бельгию, Украину, Литву. А затем — СССР.

Дело под Ленинградом: что там делал Густав

В 1941–1942 годах подразделение Feldgendarmerie-Abteilung 521 действовало в полосе наступления группы армий «Север». Густав Шварценеггер участвовал в блокаде Ленинграда — в боевых действиях на подступах к городу и в охранных операциях в тылу. 22 августа 1942 года он был тяжело ранен. Точные обстоятельства до сих пор неизвестны.

По словам вице-президента Ассоциации историков Второй мировой войны Константина Залесского, ранение Густава — загадка. Он был не пехотинцем, а жандармом, то есть находился в прифронтовой полосе или в тылу. «Густава могли ранить при встрече с кем-то из партизан или разведчиков», — предположил историк в интервью «Петербургскому дневнику».

Ранение было тяжелым: осколочное, с травмой спины. Густава лечили в военном госпитале в Лодзи (Польша). Он получил Железный крест I и II степени за храбрость, медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42» и нагрудный знак «За ранение».

В 1944 году его комиссовали из-за малярии, которой он переболел несколько раз, и признали непригодным к строевой службе. Густав вернулся в Грац, где работал почтовым инспектором.

Человек без лица: что говорят документы

После войны Густава «денацифицировали». Уже в 1947 году он вернулся на службу в полицию и дослужился до начальника жандармерии в небольшом городке Вайц.

Архивный документ тех лет описывает его как «спокойного и надежного человека, не особо выдающегося». Интеллект — «средний». Но то, что он говорил дома, — это другая история.

Арнольд Шварценеггер не раз публично рассказывал об отце. Густав был жестоким тираном: много пил, бил жену и сыновей, провоцировал драки между братьями. По ночам он кричал — видимо, переживал кошмары о войне. Арнольд считал, что отец страдал от посттравматического стрессового расстройства и депрессии.

В фильме «Качая железо» (1977 год) Арнольд сказал, что не пошел на похороны отца — чтобы показать свою преданность тренировкам. Позже он признался: это была выдумка.

Интересный штрих: кумиром юного Арнольда был советский тяжелоатлет Юрий Власов — первый человек в мире, поднявший 200 кг. Когда отец узнал об этом, он пришел в ярость и заставил сына сорвать фотографию чемпиона со стены. «Найди себе героя другой национальности», — сказал он.

Военный преступник или обычный солдат?

Самый острый вопрос: виновен ли Густав Шварценеггер в военных преступлениях?

В 1990 году Арнольд сам обратился в Центр Симона Визенталя (организацию, которая разыскивает нацистских преступников) с просьбой расследовать прошлое отца. Основные моменты, которые были обнаружены и проанализированы:

Густав был членом НСДАП и СА

Он служил в полевой жандармерии — подразделении, которое участвовало в «зачистках» и антипартизанских операциях

Прямых доказательств его причастности к расстрелам мирных жителей не найдено. Но характер ранения подразумевает, что он принимал участие в боестолкновениях.

Австрийский историк Урсула Шварц из Венского документационного центра австрийского Сопротивления отмечает: карьера Густава была типичной для его поколения. В армию его призвали, и уклониться он не мог. А вот вступление в партию — это добровольный шаг, хотя и продиктованный, скорее, карьерным расчетом.

Другой историк, Борис Ковалев (доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник института обороны и блокады Ленинграда), высказывается жестче:

«То, что мы сейчас называем военными преступлениями, для отца Шварценеггера было обычным квалифицированным исполнением своих обязанностей... Никто объективно вам не скажет, отличался ли он особой жестокостью. Но факт остается фактом — его не разжаловали, а повысили».

Густав Шварценеггер умер в 1972 году от инсульта. Он так и не рассказал сыновьям всей правды. Но документы, найденные в архивах, пролили свет на его путь.

Он не сидел в концлагере. Не был эсэсовцем. Но был нацистом. Добровольцем. И служил в подразделении, которое наводило «порядок» на оккупированной советской земле — в Белоруссии, на Украине, под Ленинградом.