Пражское восстание – последняя битва Великой Отечественной войны

Завершающим этапом Великой Отечественной войны стало взятие Праги. Здесь находилось последнее крупное воинское соединение фашистов, и они не собирались складывать оружие. Красная Армия была намерена уничтожить этот очаг запланировав наступление на 7 мая 1945 года, но пришлось пораньше – случилось Пражское восстание (5-8 мая), и чехи запросили помощь.

5 мая советский Генеральный штаб неожиданно для себя получил сообщение – чехи подняли восстание. Официально руководство на себя взял Чешский национальный совет, который обратился по радио к Красной Армии о помощи. Тут надо сказать, что у Совета была лишь номинальная, представительская функция. Реально восстанием руководила подпольная комендатура во главе с подполковником Генерального штаба бывшей чехословацкой армии Ф. Бюргером.

В Москве о восстании узнали сразу от двух источников — от командующих фронтов, которые доложили о получении воззвания по радио и от бригадного генерала Гелиодора Пика, который возглавлял чешскую военную миссию в СССР.

Пик доложил, что восстание началось 5 мая в 12.30, в руках повстанцев оказался ряд стратегических объектов, 40-тысячный немецкий гарнизон, который был раскидан по Праге, изолирован. Ему было предложено сдаться, но он отказался.

Многие задаются вопросом на что же надеялись немцы, если уже был взят Берлин, Гитлер покончил с собой, а война однозначно проиграна? Конечно, горная местность и укрепления Чехии хорошо защищали фашистские силы, Моравско-Остравская наступательная операция это показала со всей очевидностью. Собственно, поэтому эти части и оставались недобитыми – оставили на потом, чтобы не отвлекаться от основной задачи и взять Берлин.

Ответ есть. Имперский протекторат Богемия и Моравия, как часть рейха, управлялся государственным министром обергруппенфюрером К. Г. Франком. Поняв, что война проиграна, он решил сформировать новое чешское правительство под своим присмотром, а затем от его имени сдаться американским войскам – они тоже были совсем рядом. Официальный президент протектората Эмиль Гракха провел переговоры и 4 мая вроде бы даже передал власть Чешскому национальному совету.

Собственно, эта задача — сдаться американцам — стояла перед всеми немецкими силами, ее сформулировал своим подчиненным сменивший Гитлера на посту канцлера Германии адмирал Дениц – максимальное сопротивление на востоке Красной Армии, чтобы как можно больше частей смогли сдаться в плен западным союзникам.

Но каждый выполнял эту задачу по-своему. Так, командующий группой армий «Центр», генерал-фельдмаршал Шёрнер, объявил Прагу цитаделью «со всеми вытекающими последствиями». А вот комендант Праги, генерал Туссен, вел тайные переговоры с представителями умеренного крыла Сопротивления уже с конца марта.

Кстати, об этом стало известно только в 1977 году и во многом объяснило, почему восставшие были так уверены, что немецкий гарнизон сдастся. Но в реальности все случилось иначе. Шёрнер отдал приказ: восстание подавить любыми средствами.

В ночь на 5 мая пришло запоздалое известие о взятии Берлина. Утром глава нового чешского кабинета Рихард Бинерт по радио объявил о ликвидации протектората и начале всеобщего восстания против немецких войск. Он призвал присоединиться полицию, а немецкие части капитулировать.

Вот последние это делать категорически отказались – Чешский национальный совет считался прокоммунистическим, а у них была задача дождаться американцев. К Праге с той же целью двигались остальные уцелевшие части Вермахта и ее падение лишало их такой возможности. Потому и сопротивлялись.

Восставшие захватили вокзалы, телеграф, мосты, соорудили более 2000 баррикад. Полиция, действительно, перешла на их сторону. Но главное – это сделали части Русской освободительной армии (РОА). То есть власовцы, а именно командир 1-й дивизии генерал Сергей Буняченко. Сам Власов тоже был тут, но в успех восстания не верил, а потому просто сидел и ждал своей участи. Вот они-то и составили основную ударную силу и теснили немцев.

Продолжалось это ровно до тех пор, пока восставшие не отказались дать власовцам гарантии их неприкосновенности после прихода Красной Армии. К тому моменту 18 тысяч солдат Буняченко выбили немцев из западной части города, разгромив и бронетанковые подразделения. Но получив отказ в гарантиях. прекратили военные действия и 7 мая стали уходить на запад.

Чехи начали проигрывать. Без всякого сомнения, восстание было бы подавлено, если бы не появились советские танки.

Про Прагу никто не забывал, но наступление Красная Армия собиралась начать 7 мая. Получив известие о восстании 5 мая, все планы были резко изменены. Ставка приказала 1-му, 2-му и 4-му Украинским фронтам ускорить движение на Прагу. Войска 1-го Украинского маршала Конева начали наступление утром 6 мая.

Одновременно были проведены переговоры с американцами. Начальник Генерального штаба Антонов связался с Эйзенхауэром и заверил его, что Красная Армия справится сама и попросил не продвигаться на восток дальше оговоренной линии.

Одновременно маршал Конев встретился со своим американским коллегой генералом Брэдли. Отношения тогда были на пике, встреча, по воспоминаниям Конева, прошла в очень дружественной обстановке. Брэдли искренне предлагал помощь, но маршал резонно ответил, что мешанина из войск только вызовет сложности. В результате, американцы выполнили обязательства и остановились на оговоренной линии.

8 мая генерал-фельдмаршал Шёрнер приказал войскам оставить Прагу и начать отступление в американскую зону оккупации. Восстание закончилось. В 4 часа утра 9 мая войска 3-й гвардейской и 4-й гвардейской армий 1-го Украинского фронта вступили в Прагу и подавили сопротивление последних немецких групп.

Великая Отечественная война завершилась.