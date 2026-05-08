Приметы и поверья на 8 мая: что нельзя делать на Марка Ключника

8 мая по народному календарю — Марк Ключник. К этому времени заметно теплеет, устанавливается настоящая весна, а днем солнце пригревает так, что кажется — наступило лето. В старину хозяйки не сидели в избах: вывешивали на улицу бельё для просушки и обходили горницы с крапивой, настоем которой мыли полы и лавки. Православные вспоминают апостола Марка.

На Руси к Маркову дню ждали прилёта певчих птиц. Существовало поверье, что именно у святого Марка хранятся ключи, которые отмыкают небо и выпускают дожди, поэтому ему молились, чтобы не случилось засухи. Предки верили, что в этот день особенно плохо распускать сплетни, завидовать и чрезмерно интересоваться чужой жизнью.

Не стоит делать влажную уборку — можно вымыть из дома достаток и благополучие. А вот пылесосить и подметать, наоборот, не запрещается. Не рекомендуется употреблять в пищу жирные блюда. Зато можно порадовать себя и купить понравившуюся вещь — тогда деньги потекут рекой. Не нужно выяснять отношения с близкими и проводить время вдали от них: тогда в доме не случится ни одной серьёзной ссоры. Воспрещается вмешиваться в чужие дела и чужую судьбу — своя пойдёт наперекосяк. Влюблённым не стоит строить совместные планы — пара может расстаться из-за третьего человека.

Согласно приметам, высокая радуга в небе — холода окончательно отступят, низкая — придётся еще померзнуть. Ясный день на Марка сулил хороший урожай яровых.