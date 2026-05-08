Ккакие занятия казаки считали позорными для себя

В казачьей среде с детства внушали: воинская служба — главное дело для мужчины. А всё, что не связано с оружием и конём, автоматически попадало в разряд занятий недостойных, а иногда и откровенно позорных.

Строгие правила: мужское и женское

Казачий дом держался на двух столпах — мужском и женском. Пересекать эту линию строжайше запрещалось. Если мужчина занимался «бабьими делами», на него смотрели косо. Позор клеймил сильнее, чем трусость в бою.

Женщинам отводилась сфера домашнего хозяйства: готовка, стирка, воспитание детей и рукоделие. Слабым полом их называли с большой натяжкой. Казачки не прятались за спинами мужей: пока те были на службе, женщины пахали землю, ухаживали за скотом, таскали тяжести — делали всю чёрную работу по хозяйству. При этом вмешиваться в мужские дела женам запрещалось так же строго.

Свои обязанности каждый исполнял с достоинством. Никто не жаловался на тяжесть лямки. Четкие границы не давали казакам опускаться до занятий, недостойных воина.

Земледелие: когда пахать стыдно

Самый удивительный запрет касался земледелия. Казак мог рубиться с врагом, ходить в разбойные походы, сидеть в засаде сутками, но копаться в земле считалось ниже его достоинства.

Исследователь А.И. Козлов писал: вплоть до середины XIX века казаки «смотрели на земледелие как на не вполне нормальный уклон хозяйственной жизни». Хлеб предпочитали покупать на деньги от рыбной ловли или военной добычи.

Государству это не нравилось. Оренбургское войско пытались приучить к сохе чуть ли не силой, выделяя земли и премируя тех, кто сеет больше. Но казаки сопротивлялись. На Тереке в 1772 году из 44 тысяч войсковых десятин обрабатывалось лишь 2 тысячи. Лень? Нет. Стойкое убеждение, что хлеборобство — это долг крестьянина, а не воина.

Мотив здесь не только сословная гордость, но и практический: земледелие привязывало к месту. А настоящий казак всегда должен быть готов сняться с конём и отправиться в поход. Соха и борона мешали свободе.

Не просто труд, а поэзия войны

Чем же тогда жили казаки? Скотоводство — разводили лошадей и овец (а у уральцев даже верблюдов) — было делом почётным. Охота, рыболовство — тоже. Занимались выделкой кожи, шили упряжь и сапоги, из сыромятной кожи мастерили унты и чирки. Это не считалось низким — это было частью снаряжения воина.

Даже торговля долгое время не пользовалась уважением. Сидеть в лавке и зазывать покупателей — удел купцов, а не служилых людей. Первые купеческие общества на Дону появлялись лишь в XIX веке и воспринимались как вынужденная мера.

Когда правила меняются

К концу XIX века война с Наполеоном закончилась, империя расширялась, границы сдвинулись. Нужно было осваивать новые земли на Кубани и Тереке. Без хлеба новым станицам не выжить. Государство усилило давление: казаков обязывали заниматься сельским хозяйством, а тех, кто отказывался, лишали льгот.

Представления начали размываться. Потомственные воины постепенно превращались в крестьян с винтовками наперевес. Но осадок презрения к мирному труду оставался долго — на генетическом уровне.

Интересно, что при всей строгости правил существовала и человеческая гибкость. Пока мужья были на Кавказской линии, казачки брали на себя управление хозяйством и даже решали юридические вопросы. Власть женщин в отсутствие мужчин была абсолютной: в станицах ходила поговорка, что «баба семьёй правит, когда мужа нет».

Мужское шитьё

Но не всё так однозначно. Запрет на рукоделие казаков не касался. Воины с усами и в папахах собственноручно шили сами себе.