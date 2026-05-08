Какие некрасивые истории скрывают знаменитые советские фильмы

Когда мы смотрим наши любимые советские комедии, героические драмы или нежные фильмы о любви, трудно представить, что за этими картинами лежат чьи-то трагедии, обиды или даже простые бытовые конфликты. Что скрывает знаменитое советское кино?

«Испытание верности», 1954

Звезда музыкальных комедий «Свинарка и пастух» и «Кубанские казаки» Марина Ладынина перестала сниматься в середине 50-х годов. Последней работой актрисы в кино стала мелодрама «Испытание верности», режиссером которой был ее муж Иван Пырьев. По иронии судьбы на съемках картины о любви и преданности между супругами произошел разлад, и сразу после выхода картины режиссер и актриса развелись. В отместку влиятельный Пырьев запретил коллегам приглашать Ладынину на съемки.

По слухам, гнев режиссера задел и знаменитую Клару Румянову. Изначально Пырьев пригласил ее на главную роль в «Испытании», но Румянова посчитала картину приторной, а ухаживания женатого режиссера, который к тому же был старше выпускницы ВГИКа почти на 30 лет, не приняла. После этого Румянова не снималась в кино 6 лет, что связывали также с местью Пырьева.

«Д’Артаньян и три мушкетера», 1978

На роль Миледи была приглашена актриса Елена Соловей, но та отказалась из-за беременности — она ждала второго ребенка, сына. Маргарита Терехова, которую пригласили взамен Соловей, тоже оказалась в положении, но… ради участия в картине прервала беременность. Из-за этого актриса отказалась от съемок верхом и садилась на лошадь только в крупных планах.

«Бриллиантовая рука», 1969

«Иностранный» язык контрабандистов, которые прячут бриллианты в гипсе Никулина, был выдуман прямо на площадке фильма. В частности, ругательство «мордюк» придумал сам режиссер Леонид Гайдай после ссоры с актрисой Нонной Мордюковой.

«12 стульев», 1971

Знаменитый Киса Воробьянинов, актер Сергей Филиппов, на протяжении нескольких лет боролся со страшным заболеванием — раком головного мозга. Головные боли начали беспокоить актера перед съемками комедии «12 стульев», было решено заменить его на Ростислава Плятта, но Филиппов настоял на своем участии в съемках. Он скончался в 1990 году. Тело актера пролежало в пустой квартире две недели.

«Андрей Рублев», 1966

Знаменитая работа Андрея Тарковского стала классикой мирового кинематографа, однако во время съемок «Рублева» режиссер попал под лавину критики: коллеги и журналисты обвиняли Тарковского в жестоком обращении с животными. Якобы на площадке в кадре была сожжена корова, зарезана лошадь, а другой конь сломал ноги в сцене падения со стены.

В свое оправдание режиссер утверждал, что лошадь в любом случае была обречена — ее взяли для съемок со скотобойни. А корова, по словам Тарковского, была накрыта огнеупорной тканью и не пострадала, но сотрудники съемочной группы утверждали обратное.

История с убийством животных ради искусства вызвала огромный скандал в кинематографе. Например, для режиссера Киры Муратовой Тарковский после этого перестал существовать.

«Кавказская пленница», 1967

Премьера знаменитой советской комедии была омрачена ссорой Леонида Гайдая и актера Евгения Моргунова. Бывалый из знаменитой троицы «поймал звезду» и устроил скандал на закрытом техническом просмотре «Пленницы». Он явился на показ пьяным в компании выпивших девушек, а затем сыпал шутками и оскорблениями в адрес Гайдая с последнего ряда. Актера вывели, а режиссер перемонтировал ленту, вырезав все сцены с Моргуновым, какие было возможно. После этого Гайдай не работал с Моргуновым и не общался с ним до конца жизни.

«Земля Санникова», 1973

Это кино тоже связано с конфликтом режиссера и актеров, только в этом случае под опалу артистов попали режиссеры — их было два. К созданию картины было решено привлечь дебютантов — Альберта Мкртчяна, за плечами которого был лишь один полнометражный фильм, и Леонида Попова. Против новичков взбунтовались главные актеры: Сергей Шакуров, Олег Даль, Владислав Дворжецкий и Георгий Вицин. Заговорщики требовали от «Мосфильма» снять со съемок непрофессионалов.

Переговоры шли месяц и привели к тому, что зачинщик протеста Шакуров был снят с роли беглого каторжанина Губина (он все же успел сняться в паре эпизодов). Его заменил Юрий Назаров. Шакуров назвал Даля и Дворжецкого, которые остались в команде, предателями и перестал с ними общаться.

«Белое солнце пустыни», 1970

Роль красноармейца Федора Сухова прославила актера Анатолия Кузнецова, но в картину он попал из-за трагедии другого артиста — Георгия Юматова, который был утвержден на главную роль изначально. Юматова исключили из картины за пьянство.

Спустя всего неделю после начала съемок актер ушел в запой, его сильно избили, работать он не мог. Годом позже вышел фильм «Офицеры», который все же стал звездным часом Юматова, но тягу к спиртному актер не поборол. В 1994 году, пьяный, он застрелил из ружья дворника. В следующем году, в год 50-летия Победы, Юматов попал под амнистию как фронтовик, но сразу после тюрьмы актеру диагностировали аневризму брюшной аорты. Георгий Юматов умер в 1997 году от разрыва брюшной аорты.