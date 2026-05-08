Почему Акт о безоговорочной капитуляции Германии подписывали дважды

Великая Отечественная война, которая выпала на долю народов России, стала самой страшной в истории человечества. Еще никогда враг не был столь жесток и беспощаден — потребовались гигантские усилия чтобы вначале его остановить, а затем и уничтожить. 80 лет назад, 9 мая 1945 года, в 0 часов 43 минуты по московскому времени всё закончилось – бал подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

О том, что она проиграет войну, все поняли еще после Курской битвы летом 1943 года. А через год, в 1944 году, союзники в этом нисколько не сомневались и разработали единый текст Акта о безоговорочной капитуляции. 9 августа его утвердило правительство США, 21 августа правительство СССР, а 21 сентября и правительство Великобритании. Так что в Берлине потом уже ничего не надо было придумывать, все было готово.

Но без накладок не обошлось. Обстоятельства в какой-то момент сложились так, что Акт пришлось подписывать дважды.

Пока был жив Гитлер ни о какой капитуляции речи не могло и быть, он даже мысли такой не допускал. За попытки наладить диалог с западными странами им были разжалованы два таких столпа нацизма как Герман Геринг и Генрих Гиммлер. Но как только он покончил с собой, то новое руководство Германии во главе со ставшим канцлером гросс-адмиралом Карлом Дёницем было не против сдаться.

Но сделать это хотело именно на западе – немцы страшно боялись советского плена, понимали, какие чудовищные преступления они против советских людей совершили. Поэтому на востоке бои продолжались с прежним остервенением, главной задачей было сдержать Красную Армию, чтобы как можно больше частей могло сдаться американцам и англичанам.

2 мая последний комендант Берлина генерал Гельмут сдался в плен и подписал Акт о капитуляции столицы рейха. Завершилась Берлинская наступательная операция. Но мир не наступил – новый канцлер Дёниц как раз и предпринимал отчаянные шаги, чтобы как можно больше солдат могли сдаться союзникам, потому и Прагу не отдавали как важный пункт отхода.

5 мая во французский город Реймс, где находилось командование союзников, приехал представитель Дёница генерал фон Фридебург. Главнокомандующий Эйзенхауэр немедленно дал знать об этом Сталину и советское командование выслало туда генерала Ивана Суслопарова.

Фридебургу сообщили, что никаких переговоров не будет, возможна только безоговорочная капитуляция. Однако у него не было таких полномочий. Союзники, поняв, что немцы тянут время сообщили Дёницу, что прекратят принимать в плен германские части и им всем придется сдаваться Красной Армии. Тот в ответ прислал генерала Йодля уже со всеми письменными полномочиями.

7 мая в Реймсе был подписан первый Акт о безоговорочной капитуляции. От имени Германии подпись поставил начальник оперативного штаба всеми вооруженными силами страны генерал-полковник Йодль. От имени Великобритании и США — начальник Главного штаба экспедиционных сил союзников генерал-лейтенант американских вооруженных сил Смит. В качестве свидетеля свою подпись поставил французский генерал Севез.

А вот от СССР документ заверил представитель Ставки Верховного Главнокомандования генерал-майор Суслопаров. Но он сразу заявил, что у него нет полномочий подписывать такой Акт, а потому, возможно, понадобится такую процедуру повторить.

Так и случилось. Но причин, почему Советский Союз потребовал повторное подписание Акта оказалось гораздо больше. Первое – советский представитель подписал его лишь в качестве свидетеля (не было полномочий). Второе – ранг Суслопарова недостаточен, чтобы поставить такую подпись, он лишь генерал-майор. Третье – подписание произошло на территории союзников, а советская сторона изначально требовала, чтобы это случилось именно в Берлине, откуда война и началась.

Были еще четвертая и пятая причина – Акт был составлен на английском языке, и только этот вариант по документу признавался единственным легитимным. Советскую сторону это не устраивало категорически. И, наконец, несмотря на подписание Акта немецкие войска продолжали боевые действия против Красной Армии, поскольку Дёниц отдал приказ пробиваться на запад с боем.

Поэтому СССР предложил считать Акт предварительным. Сталин на это сказал, что «Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но нельзя и признать». По мнению советской стороны, подписание Акта должно пройти в торжественной обстановке и обязательно в Берлине – откуда фашистская агрессия и началась. Союзники с этим мнением согласились.

Берлин был полностью разрушен, подходящее для церемонии помещение нашли только в его пригороде – Карлхорсте. Это была столовая училища военных инженеров. Днем 8 мая на аэродром Темпельхоф на трех самолетах прибыли союзники, их встретили и на машинах привезли к месту церемонии.

Немецкую сторону представляли фельдмаршал Кейтель, адмирал фон Фридебург и генерал люфтваффе Штупф. Их привезли под британским конвоем.

От советской стороны капитуляцию принимал командующий 1-м Белорусским фронтом маршал Георгий Жуков. Чтобы союзники опять чего не «учудили» с текстом ему в помощь был прислан генеральный прокурор СССР Андрей Вышинский, который должен был прочитать документ перед подписанием.

От англо-американской стороны – заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами британец маршал Артур Теддер.

В качестве свидетелей присутствовали американский генерал Карл Спаатс и французский генерал Жан де Латр де Тассиньи.

В этот раз Акт был составлен на английском, русском и немецком языках, каждый в трех экземплярах. При этом оговаривалось, что подлинными являются английский и русский экземпляры.

Итого под документом подписи должны были поставить семь человек. Жуков, Теддер и Кейтель – основные подписи. Спаатс, де Тассиньи, фон Фридебург и Штумпф как свидетели. Представители Германии в Акте указаны без должностей и званий.

8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты по центральноевропейскому времени или 9 мая в 00 часов 43 минуты по московскому времени Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан.

Наступил День Победы.