Могила неизвестного солдата в Москве: какие тайны она скрывает

Могила Неизвестного солдата у Кремлевской стены — место, где всегда людно. Туристы, ветераны, молодожены, школьники. Кажется, про этот мемориал известно всё. Но чем дольше стоишь у вечного огня, тем больше вопросов возникает. Кто он, этот солдат? Почему его похоронили только через 20 лет после Победы? И что за странные детали окружают главный воинский мемориал страны?

Солдат с 41-го километра

Начнем с главного: под гранитной плитой действительно лежит настоящий человек. Это не символический памятник, а реальное захоронение. Останки бойца подняли из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе — там, где в 1941-м шли самые кровопролитные бои за Москву.

Комиссия выбирала останки тщательно, почти как на экспертизе. Боец оказался в шинели рядового, при ремне (значит, не пленный — у пленных ремни отбирали). Никаких документов, никаких опознавательных знаков. Тот самый случай, когда отсутствие информации стало главным критерием отбора. Кто он? Москвич или сибиряк?«Двадцатилетний парень или сорокалетний мужик? Вопрос без ответа. И это — первый уровень тайны, которую мемориал не раскроет никогда.

Двадцать лет молчания

Сегодня трудно поверить, но идея создать такой памятник возникла только в середине шестидесятых. Предложил её в 1965 году секретарь московского горкома Николай Егорычев, сам фронтовик.

Почему не раньше? Историк Сергей Девятов объясняет просто: «Память о войне как некая материальная вещь для Сталина была не вполне приемлема. Аналогичная ситуация была и с Хрущевым». Парадокс: чем свежее рана, тем меньше желания её бередить. Леонид Брежнев, человек тоже воевавший, к идее отнесся иначе. Правда, и он не сразу дал добро: его не устроило предложенное место.

Место, которого не хотели

Брежнев тогда колебался. В Александровском саду, там, где сейчас мемориал, в советское время стоял памятник революционным мыслителям, а до революции — монумент в честь 300-летия дома Романовых. Рассматривали и другие варианты: Манежную площадь, Софийскую набережную. В итоге остановились на саду. Угадали.

Но времени на реализацию дали катастрофически мало — меньше трех месяцев. Это, кстати, и объясняет, почему на мемориале нет ни креста, ни иных религиозных символов. Время было безбожное. Хотя солдат, погибший на 41-м километре, был, без сомнения, одним из миллионов спасителей Москвы.

Огонь из Ленинграда и текст от классика

Вечный огонь зажгли 8 мая 1967 года. Но пламя не появилось из ниоткуда. Факел доставили в Москву на бронетранспортере, предварительно зажгли его от Вечного огня на Марсовом поле в Ленинграде. Огонь зажигал лично Брежнев. Кадры, наверное, видели все.

А знаменитую надпись «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» придумали не архитекторы и не партийные чиновники. Автор — Сергей Михалков. Тот самый, что написал гимн. Почему именно эти слова, а не что-то пафосное про победу? Потому что здесь речь не о триумфе. Речь о памяти чистой, без политики.

Пост «Номер один»

Долгое время главным постом страны был Мавзолей Ленина. Но в 1993 году караул там упразднили. И только 12 декабря 1997 года бойцы Президентского полка снова заступили на дежурство — уже у Могилы Неизвестного Солдата.

С тех пор каждый час, с восьми утра до восьми вечера, в любую погоду, смена караула оттачивает до сантиметра шаг. Чтобы заступить на этот пост, нужна полугодовая подготовка. А ещё — железная выдержка: не улыбнуться, даже если машут рукой родные. И это не показная строгость. Это дань уважения человеку, которого никто не знает, но имя которого вписано в историю страны.

Эпилог

Что скрывает Могила Неизвестного Солдата? Наверное, главная её тайна в том, что она не хранит секретов, а собирает память. Мы никогда не узнаем, кем был этот боец, но каждый год 9 мая, 23 февраля и в любой другой день люди приходят сюда именно потому, что он неизвестен. Потому что под этой плитой — каждый, кто не вернулся. Отец, дед, брат, сосед. Тот самый парень с 41-го километра, который так и не пришёл домой. Вечный огонь горит, часы сменяются, а тайна остаётся. И, кажется, так и должно быть.