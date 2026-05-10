Приметы и поверья на 10 мая: что нельзя делать в день Семена Ранопашца

10 мая по народному календарю отмечают Семен Ранопашец. На Руси повсюду уже начиналась пахота. Предки верили: кто первым выйдет в поле, получит благословение на весь год — и урожай будет щедрым, и беды обойдут стороной. Православные вспоминают преподобного Симеона Столпника.

Несмотря на название, посевные работы начинали не всегда: сначала ориентировались на то, что подсказывала сама природа — главный календарь земледельца. Земля должна прогреться, чтобы всходы не погибли от морозов. Болеющие люди старались 10 мая выйти на улицу погреться на солнце — верили, что это укрепит здоровье. А всё лишнее в этот день отдавали нуждающимся.

Не стоит брать в руки ножи, иголки и другие острые предметы — это может привести к неприятностям, ссорам и столкновениям с врагами. Не нужно считать деньги и покупать обувь: купленная порвётся в самый неподходящий момент. Пение в Семёнов день — под строгим запретом. Нарушитель будет всю жизнь веселить других, но только с просьбами о помощи и подаянием.

Посвятите этот день себе. Можно отправиться на прогулку в парк или лес — это поможет привести мысли в порядок и принесёт пользу. Верили, что солнечные лучи в этот день обладают целебной силой и избавляют от болезней. Это идеальное время, чтобы заняться любимым делом и избавиться от вредных привычек.

Согласно приметам, сухой и ясный день — лето будет жарким и сухим. Кукушка звонко кричит с утра — к долгой тёплой весне. Заметны следы зайца в поле — урожай овса будет обильным. Много пчёл в воздухе — к плодородному году. Сильный восточный ветер — к грозовому июню.