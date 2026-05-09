Как отмечают День Победы во всем мире и почему память о войне вызывает споры

День Победы отмечают не только в России, но и во многих других странах мира. В одних государствах это официальный праздник и выходной день, в других окончание Второй мировой войны вспоминают 8 мая по европейскому образцу, а где-то эта дата соседствует или конкурирует с Днем Европы. При этом почти в каждой стране у праздника есть собственный смысл. В Белоруссии говорят о подвиге партизан и геноциде белорусского народа, в Армении память о Победе долго была связана еще и с Нагорным Карабахом, в Израиле традицию 9 мая во многом сохранили выходцы из бывшего СССР, а в США отдельный День победы во Второй мировой войне утвердили только недавно. Как День Победы отмечают в разных странах мира и какие смыслы вкладывают в эту дату — в материале «Ленты.ру».

Белоруссия

В Белоруссии День Победы — государственный праздник и выходной день. Каждый год 9 мая в стране проходят памятные акции, шествия, в том числе «Бессмертного полка», концерты, а в круглые годовщины организуются парады.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в последние годы регулярно присутствовал на параде Победы в Москве. В этот раз он также подтвердил участие в мероприятии.

«Эта Победа, сегодняшняя Победа, которую празднуют Республика Беларусь, братская Россия, наши друзья и союзники, все люди доброй воли, великая и заслуженная», – Александр Лукашенко, президент Белоруссии

При этом в Белоруссии сложилась собственная символика праздника. Вместо георгиевской ленты используется ее зелено-красный аналог — в цветах белорусского флага.

В контексте памяти о Великой Отечественной войне подчеркивается вклад белорусского народа в Победу: подвиг партизан, сопротивление оккупации и страдания мирного населения. В музеях и на памятных мероприятиях активно используется понятие «геноцид белорусского народа».

Украина

На Украине от празднования Дня Победы официально отказались еще в 2015 году, переименовав его в День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В 2023 году памятную дату перенесли на 8 мая — именно этот день стал государственным праздником и выходным.

9 мая, как и в странах Европейского союза (ЕС), теперь отмечают День Европы — в память о Декларации Шумана 1950 года, которую считают символическим началом европейской интеграции.

«Это будет День Европы, которая помогает нам бороться по всем направлениям: на поле боя оружием, на дипломатической передовой — решительностью, против ракетного террора и зимнего блэкаута, в экономике и на юридическом фронте», – Владимир Зеленский, президент Украины

Сейчас День победы над нацизмом, согласно Институту национальной памяти Украины, включает:

разрушение советских исторических мифов и честный диалог о сложных страницах прошлого;

равное чествование памяти каждого, кто боролся против нацизма;

перенос акцента с истории военных действий на истории конкретных людей.

Символом памятного дня стал — также по европейскому образцу — красный мак. Российская и советская символика, включая георгиевскую ленту, флаги СССР и портреты советских полководцев, запрещена: за ее публичную демонстрацию можно получить до пяти лет лишения свободы.

Однако и в этих условиях именно 9 мая многие украинцы продолжают приносить цветы к Вечному огню в парке Славы в Киеве. Утверждалось, что 9 мая 2024 года в парке находился и венок от президента Владимира Зеленского.

Молдавия

В Молдавии 9 мая отмечают сразу два государственных праздника — День Победы и День Европы. Последний был утвержден проевропейской коалицией в парламенте еще в 2017 году.

В 2023 году президент Майя Санду предложила перенести празднование победы над нацизмом на 8 мая, но инициатива была негативно воспринята обществом и отложена. При этом публично глава государства стала называть праздник Днем мира.

«Мы сегодня здесь, чтобы почтить память десятков миллионов людей, убитых во время Второй мировой войны. (...) Мы празднуем День мира. Cегодня мы чтим память всех людей, погибших за мир», – Майя Санду, президент Молдавии

В стране разрешены памятные мероприятия, проводятся акции «Бессмертного полка». Правительство не участвует в их организации и в некоторых случаях ограничивает места проведения. Георгиевская лента в Молдавии запрещена, за ее ношение предусмотрены штрафы.

Как и в прошлые годы, оппозиционные партии анонсировали марши Памяти. В Кишиневе их возглавят бывшие президенты Игорь Додон и Владимир Воронин.

«9 мая мы вместе отметим день Великой Победы, который объединяет поколения. Марши памяти, праздничные мероприятия пройдут по всей стране — в более чем тысяче населенных пунктов (...). Мы — наследники Победы. Пока мы помним — подвиг жив!» – Игорь Додон, президент Молдавии в 2016-2020 годах

Особое отношение к Дню Победы сохраняется в Гагаузии — национальной автономии в составе Молдавии. В 2025 году власти региона отказались проводить День Европы 9 мая, подчеркнув, что в этот день важно помнить именно о победе советских войск. В этом году в регионе также предусмотрены памятные акции и концерты.

В Гагаузии также разрешено «беспрепятственно изготавливать, хранить и носить символы Великой Победы», в том числе георгиевские ленты и красные флаги.

Страны Балтии

Правительства стран Балтии — Латвии, Литвы и Эстонии — День Победы 9 мая не отмечают. В республиках также запрещена демонстрация георгиевской ленты и коммунистической символики, которую связывают с поддержкой действий России на Украине.

С 2022 года власти республик начали активно сносить и переносить мемориалы советским воинам. В Риге был разрушен 79-метровый монумент солдатам Красной армии, а в эстонской Нарве демонтаж танка Т-34 вызвал серьезные дискуссии.

В этом году потушили единственный оставшийся в странах Балтии Вечный огонь — в латвийском Даугавпилсе, где проживает преимущественно русскоязычное население. Сейчас в Латвии запрещены любые общественные мероприятия 9 мая, в Эстонии допускают только возложение цветов к воинским захоронениям на кладбищах.

В Литве официального запрета нет, но проведение памятных акций не одобряется.

«Ни славить советское, ни протестовать против славящих не надо, потому что это будет лить воду на мельницу, несущую вред Литве», – Ремигиюс Шимашюс, мэр Вильнюса

В официальном календаре памятных дат Латвии вместо Дня Победы присутствует День победы над нацизмом и день памяти жертв Второй мировой войны. При этом во всех республиках траурным днем считается 23 августа — в память о заключении Пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году.

В странах Балтии продвигается нарратив о «двух оккупациях» и ответственности двух тоталитарных режимов — нацистского и советского — за развязывание Второй мировой войны: победа над нацизмом подается не как освобождение, а как начало новой тирании.

При этом, как и в других странах ЕС, в республиках 9 мая отмечают День Европы. В этом году премьер-министр Эстонии Кристен Михал вместе с еврокомиссаром по вопросам равенства поколений, молодежи, культуры и спорта Гленном Микаллефом планируют участвовать в праздничных мероприятиях в Нарве — преимущественно русскоязычном городе у российской границы.

По мнению ведущего научного сотрудника отдела исследований Центральной и Восточной Европы Института Европы РАН Михаила Ведерникова, так власти Эстонии и ЕС хотят перехватить повестку в Нарве: в последние годы многие нарвитяне 9 мая из своего города через реку наблюдали за концертом ко Дню Победы в российском Ивангороде.

«[Кристен Михал] желает перехватить инициативу в том регионе Эстонии, где традиционно высок уровень поддержки России. Вероятно, его действия направлены на то, чтобы не допустить широкого празднования 9 Мая и повернуть его в русло общеевропейской политики», — считает он.

Грузия

В Грузии День Победы остается официальным государственным праздником. Его отмечают 9 мая, хотя проевропейские оппозиционные партии пытались перенести дату на 8 мая.

При этом смысл праздника в Грузии не совпадает с российским, отметила в беседе с «Лентой.ру» руководитель сектора кавказских исследований Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН, заместитель директора Центра стратегических исследований Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Евгения Горюшина. По ее словам, в грузинской риторике главный акцент делается на собственном вкладе в разгром нацизма, памяти о ветеранах и масштабе национальных потерь.

«Грузия говорит о Победе через собственное участие и собственную цену войны, а не через призму советского прошлого», – Евгения Горюшина, руководитель сектора кавказских исследований ИКСА РАН, заместитель директора Центра стратегических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ

Памятные мероприятия проходят в парке Ваке, у могилы Неизвестного солдата. «Бессмертный полк» организуют, но ношение георгиевской ленты запрещено.

«Здесь нет крупного милитаристского ритуала, сопоставимого с московским парадом. Праздник существует прежде всего как церемония уважения к ветеранам и погибшим», — добавила Евгения Горюшина.

По ее словам, война 2008 года сделала отношение к российским традициям празднования и символике более настороженным.

Армения

Фото: ТАСС

В Армении 9 мая официально отмечают День Победы и мира. Церемонии обычно проходят в ереванском парке Победы и у мемориала «Мать Армения». В стране организуют праздничные шествия, минуты молчания и военные парады. В тот же день в Армении отмечали еще два события — взятие Шуши в 1992 году во время Первой карабахской войны и создание Армии обороны Нагорно-Карабахской республики.

Однако новая война в Нагорном Карабахе привела к распаду конструкции «тройного праздника» 9 мая. «Шуши — под контролем Баку, Армия обороны Арцаха больше не существует, а некогда праздничный образ стал для армянской памяти травматичным. Неудивительно, что официальная риторика постепенно смещается в сторону более сдержанной формулы "Победа и мир"», — объяснила Евгения Горюшина. В отличие от Грузии и Азербайджана, в Армении подчеркивают общую память о войне с Россией.

В частности, премьер-министр Никол Пашинян был единственным лидером из стран региона, который участвовал в параде Победы в Москве в 2025 году.

«На фоне напряженных отношений с Россией это особенно показательно: для Армении 9 мая по-прежнему остается важной датой, которая связывает ее с общей постсоветской памятью», – Евгения Горюшина, руководитель сектора кавказских исследований ИКСА РАН, заместитель директора Центра стратегических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ

Азербайджан

Фото: РИА Новости

В Азербайджане 9 мая также остается государственным праздником — Днем Победы над фашизмом. Власти участвуют в памятных акциях, организуют военные парады, посещают дома фронтовиков. По всей стране героям установлены памятники и мемориальные доски.

По словам Евгении Горюшиной, память о Победе строится вокруг трех опорных сюжетов:

массового участия азербайджанцев на фронте;

больших человеческих потерь;

роли бакинской нефти в советской военной экономике.

Подчеркивается, что Азербайджанская ССР направила на фронт около 600 тысяч человек и половина из них погибли.

«Советская антифашистская память в Азербайджане не отменена. Она встроена в государственный патриотический канон», — отметила исследователь.

Однако после 2020 года в Азербайджане появилась более значимая для современной государственности триумфальная дата — 8 ноября, День Победы в Отечественной войне, связанный со Второй карабахской войной и возвращением Шуши. В результате в азербайджанском календаре существуют сразу два Дня Победы, но более торжественные мероприятия и военные парады проходят 8 ноября.

По словам Евгении Горюшиной, 9 мая остается для Азербайджана важной исторической датой, но главный праздник современной государственности теперь связан с Карабахом, возвращением территорий и новой ролью азербайджанских военных.

«Так формируется новая иерархия памяти: советская Победа сохраняет значение, но главной мобилизующей датой теперь стал день, связанный с Карабахом», – Евгения Горюшина, руководитель сектора кавказских исследований ИКСА РАН, заместитель директора Центра стратегических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ

Страны Центральной Азии

В странах Центральной Азии — Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане, — День Победы остается государственным праздником и выходным днем. Как и в России, там проходят акции «Бессмертного полка», возложения цветов и концерты. При этом название праздника может отличаться: например, в Узбекистане 9 мая называется Днем памяти и почестей.

После начала конфликта на Украине формат памятных мероприятий в регионе стал меняться. Например, в Казахстане георгиевские ленты и красные флаги начали считать «провоцирующей символикой», хотя официального запрета на них нет. Акция «Бессмертный полк» получила название «Батырларга тагзым» («Поклонимся героям»), а военный парад в 2025 году прошел 7 мая, в День защитника Отечества.

При этом президенты стран региона в 2023-2025 годах участвовали в Параде Победы в Москве. В 2026 году ни один из них не подтвердил участия в мероприятии, но власти республик продолжают подчеркивать, что победа над нацизмом остается их общей памятью с Россией.

«Это наш общий праздник, наша общая память о Великой Победе и подвиге поколения победителей. Она занимает особое место в российско-казахстанских отношениях», – Ермек Кошербаев, министр иностранных дел Казахстана

Израиль

В Израиле 9 мая стало государственным праздником в 2017 году. Он отмечается как День Победы над нацистской Германией. Эту традицию во многом принесли в страну репатрианты из бывшего СССР.

«Этот день имеет особое значение для нашей страны. Ежегодно в Израиле проходят торжественные мероприятия, включая специальное заседание Кнессета, церемонии в "Яд Вашем" и недавно открытом Музее ветеранов», — рассказывала посол Израиля в Москве Симона Гальперин.

В Израиле также существует День спасения и освобождения — в память о победе над нацизмом и спасении еврейского народа от уничтожения. Его отмечают 26-го числа еврейского месяца Ияр, поэтому каждый год дата меняется.

В 2018 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чей отец родился на территории Российской империи, не только приехал на Красную площадь, но и поучаствовал в шествии «Бессмертного полка» с портретом Героя Советского Союза Вольфа Виленского.

Сербия

В Сербии 9 мая также является государственным праздником. С 2016 года в городах страны проходят акции «Бессмертного полка», мероприятие запланировано и в этом году.

«Люди здесь понимают, что такое 9 мая — День Победы — и что они были частью борьбы с фашизмом, победителями. У многих родственники, деды, отцы погибли во Вторую мировую войну, они вместе с нами каждый год шагают по Белграду», — рассказывала учредитель фонда «Бессмертный полк Сербия» Наталья Коцев.

Сербские власти также подчеркивали, что не будут заменять День Победы Днем Европы.

«Сербия и Россия — единственные государства в Европе, которые принимали участие во Второй мировой войне и теперь празднуют День Победы. Весь Европейский союз отмечает День Европы. Но это не День Европы — это День Победы. Разве что они считают себя побежденными», – Александр Вулин, заместитель премьер-министра Сербии в 2024-2025 годах

При этом для сербской памяти о Второй мировой войне важны не только общая победа над нацизмом, но и собственные потери, а также внутреннее противостояние того времени — борьба монархистов-четников и партизан-коммунистов. Кроме того, сербские власти подчеркивают собственный вклад в освобождение Югославии.

«Мы заплатили большую цену… Да, мы получили помощь Красной армии, но в основном это была наша армия. Помощь была ограниченная», – Александр Вучич, президент Сербии

Словакия

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в 2025 году был единственным лидером страны ЕС, посетившим памятные мероприятия к Дню Победы в Москве. В этом году он снова планирует приехать в Россию, но присутствовать на военном параде не будет.

«Я возложу цветы на Могилу Неизвестного Солдата Красной армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение, и у меня состоится короткая встреча с Путиным. Вот и все. Я не собираюсь на военный парад», – Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

В самой Словакии День победы над фашизмом отмечается 8 мая. Но 9 мая памятные мероприятия организует посольство России в Братиславе при поддержке словацких властей. Для словаков важна и другая дата — День Словацкого национального восстания 29 августа, который также напоминает о вкладе Красной армии в освобождение страны.

По словам Михаила Ведерникова, память о совместной победе над нацизмом разделяет большинство словаков, в том числе сторонники либеральных оппозиционных партий. «Такие исторические события, как освобождение Братиславы и Словацкое национальное восстание, — ключевые элементы исторической политики сегодняшней Словакии», — рассказал эксперт.

«Даже оппозиционные Фицо политики подчеркивали значение советской армии в освобождении Чехословакии», – Михаил Ведерников, ведущий научный сотрудник отдела исследований Центральной и Восточной Европы ИЕ РАН

При этом именно в годы Второй мировой войны при поддержке Третьего рейха Словакия впервые стала формально независимым государством. И словацкие крайне правые до сих пор одобряют действия коллаборационистского правительства Йозефа Тисо.

США

В США День победы во Второй мировой войне как отдельную памятную дату утвердил только в 2025 году президент Дональд Трамп. Как и в европейских странах, он будет отмечаться 8 мая.

«В День победы во Второй мировой войне мы празднуем непревзойденную силу и мощь американских вооруженных сил и обязуемся защищать наше священное право на свободу от всех угроз, как внешних, так и внутренних», – Дональд Трамп, президент США

Американский лидер подчеркивал, что именно США внесли наибольший вклад в победу в войне, а СССР лишь помогал им.

Однако в разговорах с президентом России Владимиром Путиным Дональд Трамп говорил о совместной борьбе двух стран с нацизмом.

При этом акции «Бессмертного полка» в городах США проходили и раньше — прежде всего с участием эмигрантов с постсоветского пространства. В этом году участники акции уже возложили цветы к памятному камню «Мурманск» у мемориала Второй мировой войны в Вашингтоне.

КНДР

Фото: Лента.ру

В Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) победу во Второй мировой войне вспоминают 15 августа. Это День освобождения Родины: именно в эту дату в 1945 году японский император Хирохито по радио объявил о капитуляции страны.

Тем не менее в 2025 году лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в памятных мероприятиях 9 мая, которые организовало посольство России в Пхеньяне. Тогда он отметил, что День Победы имеет огромное значение для мировой истории, а корейский народ «разделяет радость Победы с друзьями из союзного государства».

«9 Мая — это праздник российского народа, праздник всего человечества, праздник корейского народа, а также для меня самого», – Ким Чен Ын, высший руководитель КНДР

***

Фото: Лента.ру

В каждой постсоветской стране складывается собственная версия памяти о Второй мировой войне. Для независимых государств это естественный процесс, отметил в беседе с «Лентой.ру» кандидат философских наук, старший научный сотрудник БФУ Андрей Тесля.

По его словам, каждая страна выстраивает собственную историю, где память о войне должна сочетаться с другими важными сюжетами — национальным строительством, конфликтами, травмами и новыми политическими символами. Поэтому единая советская рамка постепенно распадается на множество разных нарративов.

«Расхождение трактовок — естественный процесс. А чтобы удержать разные версии хотя бы в неконфликтном состоянии, нужны особые и целенаправленные усилия», – Андрей Тесля, кандидат философских наук, старший научный сотрудник БФУ

При этом сохранить общую память становится еще сложнее из-за особого места Великой Отечественной войны в современной России. По словам Андрея Тесли, она превратилась в один из ключевых элементов гражданской религии, а нынешний конфликт на Украине во многом осмысляется через те же образы.

Такое восприятие Второй мировой войны не может быть полностью разделено другими государствами. Поэтому расхождение трактовок только усиливается — и отражает более глубокую трансформацию всего постсоветского пространства, где уже несколько десятилетий существуют самостоятельные государства со своими историческими опытами.