От собак до верблюдов: как животные помогали людям на фронте во время войны

Им не полагалось званий и наград, хотя они сражались с врагом рядом с советскими солдатами и тоже совершали подвиги. Правда, не осознавая этого. «Вечерняя Москва» вместе с сотрудником Дарвиновского музея вспомнила о роли животных на войне.

© Вечерняя Москва

Они спасали жизни раненных на поле боя солдат, взрывали танки, передавали важную информацию — роль, которую сыграли животные в годы Великой Отечественной, переоценить невозможно.

Во все времена армии воюющих стран сопровождало множество самых разных животных. Братья наши меньшие, спасши тысячи человеческих жизней, заслуживают, чтобы и о них вспоминали как о боевых друзьях, — отмечает старший научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея (ГДМ), автор онлайн-выставки «Животные на фронтах Великой Отечественной войны в произведениях художников ГДМ» Антонина Нефедова.

Конечно же, если говорить о животных на войне, первыми на ум приходят собаки, помощники человека с незапамятных времен.

Еще в глубокой древности их начали использовать в военном деле для несения сторожевой и караульной служб, а также в качестве боевых животных. В годы Великой Отечественной войны в армии служили 60 тысяч собак. Среди них были ездовые, связные, санитарные, сторожевые, диверсионные…. Основной задачей ездовых собак была эвакуация раненых с поля боя до пункта медицинской помощи, находившегося в 3–5 километрах от линии фронта. Летом собак запрягали в санитарные носилки, поставленные на низкие широкие колеса, а зимой — в легкую волокушу. Ездовые собаки в годы Великой Отечественной войны эвакуировали 700 тысяч тяжелораненых бойцов, — рассказывает Антонина Нефедова.

Связные собаки за годы войны доставили около 200 тысяч документов. Случалось, что им доверяли доставку орденов и медалей в подразделения, куда невозможно было пробраться из-за сплошного обстрела. Нередко собака доползала до места назначения, даже будучи раненой.

За период боевых действий 1941–1942 годов собаками-истребителями были подбиты или уничтожены 192 танка. На спине животного размещалось взрывное устройство, оснащенное деревянным штырем-датчиком. Когда пес залезал под днище танка, срабатывал взрыватель.

Собак обучали, что еду можно найти только под танком. Затем голодных животных выпускали навстречу приближающейся бронетехнике противника, — объясняет научный сотрудник.

После 1942 года значительную часть собак противотанковой службы передрессировали на выполнение минно-разыскной службы.

Скорость работы сапера с помощью минно-разыскной собаки в четыре-пять раз выше, чем с традиционным щупом и миноискателем, а потери в 8–10 раз меньше. За весь период войны на счету собак-миноискателей 4 миллиона обезвреженных мин, при их помощи разминированы 303 советских и западноевропейских города. Собаки-саперы используются в армиях разных стран мира до сих пор, — говорит Антонина Нефедова.

Несмотря на то что Вторая мировая велась с применением разнообразной техники, конные войска и в ней сыграли свою роль.

Кавалерийские соединения Красной армии имели важное значение в первый год Великой Отечественной войны, особенно во время Битвы за Москву. Нехватку механизированных и моторизованных частей в армии компенсировала конница. Лошади уступают в скорости автомобилям и мотоциклам, но только при передвижении по ровным дорогам. В условиях пересеченной местности техника почти бесполезна, — поясняет научный сотрудник.

А на севере страны в годы Великой Отечественной были сформированы оленно-транспортные батальоны. За годы войны в Заполярье бойцы-оленеводы вывезли с линии фронта более 10 тысяч раненых и больных, доставили для выполнения боевых заданий почти 8 тысяч военнослужащих, перевезли 17 тысяч тонн боеприпасов и военных грузов, эвакуировали из тундры 162 аварийных самолета.

В южных регионах для транспортных задач было решено использовать... верблюдов.

Во время тяжелейших боев под Сталинградом в Астрахани формировалась 28-я резервная армия. Для перевозки артиллерийских орудий командование приняло решение использовать верблюдов. Животные двигались достаточно быстро — дневной переход составлял до 50 километров, имели хорошую грузоподъемность — до 200 килограммов, неделю могли обходиться без пищи и воды, слабо реагировали на перепады температуры, — рассказывает эксперт.

Из 350 верблюдов, отправившихся из Астрахани, несколько достигли Берлина весной 1945 года. Они тянули за собой боевое орудие, которое дало один из первых залпов по зданию Рейхсканцелярии. После окончания войны двух верблюдов, Мишку и Яшку, оставили в Берлинском зоопарке.

Боевые задачи выполняли не только звери, но и птицы. Дрессированные голуби использовались для оперативной связи штабов с подразделениями на передовой. Птицы становились надежным средством получения и передачи секретной информации для многочисленных партизанских отрядов. Голубиная связь стала важным звеном в системе обороны Москвы, и за свой вклад в спасение столицы орденами и медалями были награждены около 30 голубеводов. А для перехвата советских голубей немцы держали обученных соколов и ястребов. Так что воздушные бои в Великую Отечественную случались не только между людьми, но и между птицами.

КСТАТИ

Кошки удостоились памятника за то, что добросовестно боролись с крысами, которые поедали и без того малочисленные запасы провизии в блокадном Ленинграде и других городах. Многие домашние питомцы были съедены в дни самого страшного голода. По окончании Великой Отечественной в Ленинград специально завозили кошек из Сибири.