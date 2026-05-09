Какой подвиг совершил Матвей Кузьмич Кузьмин

Даже если вы не застали советские времена, на станции метро «Партизанская» наверняка замечали необычный памятник. Пожилой бородатый мужик в шубе и валенках выглядит сурово и немного не к месту среди потока столичной подземки. Мало кто знает, что эта статуя — память о самом пожилом Герое Советского Союза, который повторил подвиг Ивана Сусанина и ценой своей жизни заманил в ловушку целый батальон гитлеровцев. Звали его Матвей Кузьмич Кузьмин.

Бирюк из Куракино

Матвей Кузьмин родился 21 июля (по старому стилю) 1858 года в деревне Куракино Псковской губернии в семье крепостных крестьян. Когда ему исполнилось три года, царь-освободитель Александр II отменил крепостное право, но жизнь псковского крестьянина от этого легче не стала. Матвей с детства познал тяжесть ежедневного труда. Он женился, похоронил первую жену, взял в дом вторую, и в двух браках у него родилось восемь детей.

После революции вокруг стали организовывать колхозы. Матвей наотрез отказался вступать, оставшись «единоличником» во всем районе. Мужик был угрюмый, нелюдимый, предпочитал разговорам дело, за что земляки прозвали его «бирюком». Кое-кто даже подозревал старика в контрреволюционных настроениях, однако НКВД решило, что врага из 80-летнего деда лепить — перебор. Свои первые официальные документы Матвей Кузьмич получил уже после 70 лет, до этого по деревням и без бумажек все знали, кто есть кто.

Сделка с дьяволом

Война застала Кузьмина 83-летним стариком. В августе 1941-го его родную деревню оккупировали фашисты. Оккупанты быстро прознали про одинокого старика, который не захотел в колхоз, и предложили ему место старосты. Матвей поблагодарил, но отказался — сказал, что и глуховат, и подслеповат. Речь показалась немцам лояльной, и они оставили старику его старое охотничье ружье.

К началу 1942-го советские войска в ходе Торопецко-Холмской операции вышли на подступы к Великим Лукам. В деревню Куракино перебросили свежий батальон 1-й горнострелковой дивизии вермахта. Егерям, многие из которых были родом из Баварии, поставили задачу: скрытно выйти в тыл к нашим частям. 13 февраля 1942 года командир батальона вызвал Кузьмина. Старику предложили лично, за деньги, муку, керосин и роскошное немецкое ружьё, провести отряд к советским позициям. Осмотрев предложенный гонорар, Матвей Кузьмич согласился.

Семь вёрст до рассвета

Как только немецкий офицер отпустил старика, из деревни в сторону леса скользнул тридцатитрехлетний сын Матвея Кузьмича — Василий. Василий должен был передать нашим, что отец выведет фашистов не к деревне Першино, куда те просились, а к Малкино. Там и надо готовить засаду.

В ночь на 14 февраля 1942 года отряд горных егерей двинулся в путь. Матвей Кузьмич вёл гитлеровцев по самым глухим тропам, петлял, задерживался, намеренно сбивая с толку. Немцы не заметили, что он тянет время. На рассвете старик вывел обессилевший отряд к Малкину, где их уже ждали советские бойцы. Как только егеря успели перевести дух, со всех сторон открыли шквальный огонь.

Выстрел в спину

В ярости поняв, что старик обманул их, немецкий командир выхватил пистолет и выпустил несколько пуль в спину своему проводнику. Матвей Кузьмич мешком осел на окровавленный снег. Но с его смертью бой не остановился. Батальон горных егерей был практически полностью уничтожен — около 250 солдат и офицеров нашли себе могилу во Псковской земле, несколько десятков попали в плен.

Крестьянин, не присягавший ни царю, ни партии, бывший «контрик» и «единоличник», осознанно пошел на смерть, чтобы спасти свою землю.

Двадцать лет молчания

Казалось бы, подвиг очевиден. О нем писал в «Правде» сам Борис Полевой, сообщение Совинформбюро разошлось по сводкам. Матвея Кузьмина похоронили с воинскими почестями, как офицера — с тремя ружейными залпами над могилой. Но государство словно забыло героя. Старик не был солдатом, не был партизаном. Он был просто нелюдимым старым охотником, который сделал то, что считал нужным.

Понадобилось 23 года и смена власти, чтобы справедливость восторжествовала. 8 мая 1965 года, за несколько часов до празднования 20-летия Победы, Матвею Кузьмичу Кузьмину посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Он стал самым пожилым кавалером «Золотой Звезды»: на момент гибели ему было 83 года, по некоторым данным — даже 86.

Память в бронзе

Сегодня памятник Матвею Кузьмину в московском метро находится точно в том месте, где аккуратно высечена надпись: «Герой Советского Союза Матвей Кузьмич Кузьмин». В его честь названы улицы и школа в Великих Луках, а в 2026 году на экраны вышел фильм «Семь вёрст до рассвета», который по-новому рассказал историю забытого Сусанина.

Крестьянин Матвей Кузьмич — это русский герой, оставшийся самим собой. Угрюмый, неудобный, но когда пришло время, вставший насмерть. И его главное оружие была не винтовка, даже не немецкая двустволка, а невероятная ненависть к врагу и желание защитить своих близких.