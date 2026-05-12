Как разведгруппа «Адмирала» добывала секретные сведения из семьи короля Густава

В истории военной разведки Императорской русской армии, а потом и Красной Армии, это, пожалуй, единственный, уникальный в своем роде случай. Военно-морской агент (атташе) в Швеции и Норвегии, одновременно в Дании в 1914 -1917 годах, капитан I ранга Владимир Арсеньевич Сташевский вел разведывательную работу в период двух мировых войн. В Первую мировую в качестве легального руководителя разведаппарата, во Вторую - являлся резидентом-нелегалом.

После Октябрьской революции в эмигрантских кругах его считали просоветски настроенным человеком. В свою очередь, советская власть подозревала агента в нелояльности, как царского офицера и дворянина, и прекратила финансирование его деятельности. А летом 1919 года и вовсе Реввоенсовет поторопился принять опрометчивое решение об отмене института военных и морских агентов.

Никто не считал Владимира Арсеньевича своим. А он, несмотря на недоверие, невзгоды и потрясения, продолжал служить России.

В 1944 году, когда Сташевский будет арестован и брошен шведскими властями в тюрьму, он напишет жене:

«Я - русский, я - военный, я - патриот. Поэтому я сделал то, что сделал».

… Владимир Арсеньевич Сташевский родился в дворянской семье. Отец его имел чин генерал-лейтенанта, занимал высокие посты военного губернатора Приморской области и наказного атамана Уссурийского казачьего войска.

А вот сын губернатора мечтал о море. Он получил образование в Морском кадетском корпусе, служил мичманом, минным офицером в императорском военном флоте. В 1911 году лейтенант Владимир Сташевский окончил военно-морской отдел Николаевской военно-морской академии.

По завершению обучения, Сташевского назначили морским агентом с испытательным заданием. С заданием офицер успешно справился, и в феврале 1914 года официально вступил в должность морского агента Российской империи в Швеции, Норвегии и Дании. До Первой мировой войны оставалось несколько месяцев.

Начинать свою работу в Стокгольме, где располагалась главная квартира русского военно-морского агента, капитану II ранга Владимиру Сташевскому пришлось в весьма неблагоприятной оперативной обстановке. Его предшественник полковник Петр Ассанович был бездоказательно обвинен шведскими властями в шпионаже и выслан из страны. Сразу же попал под усиленное наблюдение местной контрразведки и Сташевский.

В Петербурге понимали все сложности нового агента, но война была уже на пороге. Центральные разведорганы придавали особое значение изучению Балтийского морского театра в связи с непосредственным соседством с будущим противником - кайзеровской Германией. Генеральный Морской штаб, разумеется, спланировал работу, так называемой, «службы наблюдения за противником во время войны» на северном театре военных действий, но план так и остался на бумаге.

Стокгольм в войну не вступит

Войну наша морская разведка встречала, по сути, без зарубежной агентуры, способной вскрывать агрессивные планы руководства военно-морских сил Германии. Надежда была на недавно назначенного агента Сташевского и его помощника капитана II ранга Бориса Безкровного, который находился в Дании.

В результате всестороннего анализа военной обстановки, разведчики пришли к выводу, что все имеющиеся силы следовало направить на создание разветвленной агентурной сети для отслеживания флота противника. Речь шла о нескольких направлениях в деятельности агентурной морской разведки - внедрении агентов-наблюдателей, вербовке агентов-маршрутников, которые из нейтральных скандинавских стран, имея официальные разрешения, направлялись в германские порты и добывали сведения о перемещении кораблей кайзеровского флота, минных заграждениях, береговой оборонительной линии.

Третьим направлением было использование скандинавских рыбаков, которые на своих рыбацких шхунах совершали рейды вдоль немецкого побережья и заходили в порты Германии.

Эта сложная, кропотливая и опасная работа по созданию агентурной сети была выполнена в невиданно короткие сроки. Уже к исходу 1914 года агентура, как говорят горняки, «выдавала на-гора» ценные, достоверные сведения о перемещениях германского флота.

Однако не только кайзеровские корабли и их передислокация интересовали Генеральный Морской штаб. В высших кругах империи, в прессе широко обсуждались идеи и высказывались опасения по поводу возможного вступления Швеции в войну на стороне Германии. Под влиянием этих настроений находилось русское правительство, командование армии и флота. Морской агент думал иначе. Его анализ показывал, что Стокгольм в войну не вступит. Это он и доказывал в своих докладах в Петербург, без оглядки на мнение начальства.

Агентурные наблюдательные группы, созданные Сташевским, сыграли важную роль в борьбе с врагом на торговых путях из Швеции в Германию. Дело в том, что Берлин издавна покупал шведскую железную руду. С началом войны закупки значительно выросли. Противостоял этим торговым маневрам русский Балтийский флот. Он минировал пути передвижения торговых судов. А агенты Сташевского как раз и определяли наиболее удобные места для установки минных заграждений. И как результат - кайзеровский флот только в 1914 году потерял два крейсера, 3 миноносца, тральщик и девять вспомогательных судов.

Он всячески старался помочь Родине

Тем временем, Россия вступила в полосу революций - Февральская, Октябрьская. Власть перешла в руки большевиков. Произошел слом старой государственной машины. Перед каждым человеком встал вопрос: что делать, с кем идти? Встала такая проблема и перед русскими разведчиками и, в частности, перед военными агентами за рубежом.

«Где-то там, далеко, на родной земле, - напишет позже в своих воспоминаниях военный агент во Франции граф Алексей Игнатьев, - разрушались вековые устои старой России, а здесь в Париже, с первых же дней после Великой Октябрьской революции из выброшенных социалистической революцией обломков старого мира строилась неприглядная «зарубежная Россия». Первыми, как грибы, стали вырастать эмигрантские ресторанчики».

Среди хозяев этих питейных заведений были и русские военные и морские агенты, присвоившие себе деньги царской России.

Сташевский ресторан в Стокгольме не открыл. Он продолжал исполнять свои обязанности, осуществляя постоянную связь с Петербургом и получая оттуда указания. Опираясь на созданную им в период войны агентурную сеть он всячески старался помочь Родине.

В июне 1918 года Владимир Арсеньевич сообщал, что Германия всячески подталкивает Финляндию на захват Карелии и русских северных территорий.

Владимир Сташевский был человеком неравнодушным, пытавшимся даже в этих крайне тяжелых условиях в меру своих сил и возможностей быть полезным своей стране. Он по собственной инициативе взялся уладить проблемы, связанные с промышленными заказами царской России. Правда, заключению удачной сделки помешала Гражданская война, но в 1921 году Сташевский передал контракт в консульство Российской Федерации.

«В работе очень осторожен»

В 1933 году Сташевский обратился в посольство Советского Союза в Стокгольме о восстановлении его в советском гражданстве и возможности вернуться на Родину. Он получил положительный ответ, но Швецию не покинул. Остался в стране по просьбе Разведуправления Красной Армии. С ним беседовал помощник советского военно-морского атташе майор Артур Риттер.

Военная разведка очень нуждалась в опытных кадрах. А Сташевский был крупным военным специалистом, талантливым разведчиком, много лет изучал вооруженные силы Германии и скандинавских стран.

Риттер уговорил остаться Владимира Арсеньевича. В Германии к власти пришел Гитлер и перспективы развития германо-шведских отношений представляли большой интерес для советской военной разведки.

В 1937 году Риттера отозвали в Москву. Он был арестован и расстрелян.

О Сташевском вспомнили в 1939 году. Связь с ним была восстановлена. Ему присвоили псевдоним «Адмирал». Под его руководством была создана агентурная разведывательная группа.

Резидент ГРУ в Швеции подполковник Николай Никитушев так характеризовал Владимира Арсеньевича:

«Сташевский в работе очень осторожен. Тщательно подбирает людей, которые могут обладать полезными сведениями или связями. Сам вполне благонадежен. Как хорошо подготовленный в военном отношении специалист, дает ценные сведения по военным вопросам. С началом Великой Отечественной войны переведен на самостоятельную связь с Центром».

Последняя фраза говорит о многом. Центр полностью доверяет «Адмиралу». Его группа разворачивается в самостоятельную резидентуру с прямым выходом на Москву. В составе резидентуры работали агенты «Барбо», «Тюре», «Август». Радисткой была «Акма»

Агент был вхож в семью короля Густава

Под псевдонимом «Барбо» действовал ценный источник Виктор Бук. Он работал вторым штурманом на торговом судне, которое совершало рейсы в порты Германии. Сташевский предложил Буку сотрудничество, Виктор Николаевич отказался. Но после того, как фашистская Германия напала на Советский Союз, согласился на совместную работу. От вознаграждения отказался.

За годы работы в шведском флоте, «Барбо» основательно изучил немецкие порты, германские морские суда. Был знаком и водил дружбу с капитанами и штурманами шведских кораблей и таким образом, собирал сведения о немецких военных конвоях, минных полях, перебросках фашистских войск, военной техники и грузов в Скандинавию.

Виктор Николаевич сумел организовать добывание секретных сведений из офиса германского атташе в Швеции. Там работал хороший знакомый Бука.

Еще одним ценным агентом в составе резидентуры «Адмирала» был источник, работавший под псевдонимом «Тюре». В политических и государственных кругах Швеции этот человек занимал весьма высокое положение и даже был вхож в семью короля Густава.

«Тюре» работал на материальной основе. Советской разведке приходилось щедро оплачивать его услуги. Но это стоило того. В 1941-1943 годах этот агент регулярно добывал материалы, что называется, из первых рук. Он нередко передавал резиденту содержание писем, которые король Густав направлял лично Гитлеру. По началу в Москве к таким сообщениям относились с недоверием. Возможности «Тюре» казались попросту фантастическими. Но позже жизнь, развитие германо-шведских отношений подтверждали то, что сообщал агент. Так, он доложил «Адмиралу» крайне важную информацию - шведский король предоставил фашистской Германии свободный транзит для перевозки личного состава, боевой техники и вооружения через территорию Швеции. И вскоре это подтвердилось.

Виновным «Адмирал» себя не признал

Два с половиной года с начала войны в 1941-ом и до декабря 1944-го резидентура «Адмирала» активно действовала в Швеции. Однако в конце 1944 года случился провал. Полиция арестовала Владимира Сташевского, Виктора Бука и источник «Тюре». Кстати, имя и фамилия «Тюре» ни в ходе следствия, ни в суде не была раскрыта.

Сдал Сташевского агент английской и шведской разведок, бывший русский офицер предатель Борис Четверухин. Он предложил Владимиру Арсеньевичу, как он выразился, делать хорошие деньги, продавая информацию о Советском Союзе.

Сташевский отказался. После неудачи, раздосадованный Четверухин, написал анонимный донос в шведскую полицию. Так «Адмирал» попал под негласный надзор контрразведки. Вскоре резидент и два его агента были схвачены и преданы суду.

Советского резидента приговорили к двум годам и десяти месяцам тюремного заключения. Виновным «Адмирал» себя не признал.

Русский, советский разведчик вышел на свободу уже после окончания войны. Он внес значительный вклад в победу над фашистской Германией.

Владимир Арсеньевич Сташевский умер в октябре 1950 года.