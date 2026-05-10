«Заморские» Рюриковичи: кто из западных политиков был потомком русских князей

За века династических браков голубая кровь древнерусских князей растеклась по Европе настолько широко, что сегодня отыскать потомка Рюрика в западных элитах проще, чем кажется. Главную роль в этом благородном севе сыграла Анна Ярославна — младшая дочь киевского князя Ярослава Мудрого, которая в 1051 году вышла замуж за французского короля Генриха I. Королева, подписывавшая документы на двух языках и шокировавшая парижский двор своей грамотностью, сама того не ведая, стала «экспортным агентом» русской княжеской крови. Её потомки породнились с Капетингами, Валуа, Блуа и Вермандуа, и через столетия эта паутина добралась до самых неожиданных фигур.

Первый президент и русская кровь

Джордж Вашингтон слыл потомком английской знати, но генеалогические изыскания конца XX века указали на более экзотический корень. Далекая ветвь от Анны Ярославны через французских и британских аристократов привела к семье первого президента США. Отраден сам факт: один из отцов-основателей американской демократии оказался дальним родственником варяжского князя, правившего в Новгороде почти за тысячу лет до подписания Декларации независимости. Историки любят напоминать, что американцы даже прислали Николаю I жёлудь с дуба, росшего на могиле Вашингтона, — царь принял дар с величайшим уважением и велел посадить дерево в Царском Селе.

А ещё два десятка президентов США, включая отца и сына Бушей, выводят свой род от Рюрика. Выходит, Овальный кабинет веками сидели отнюдь не чужие люди — как минимум троюродные по древнерусской линии.

Железный канцлер со связями на Восток

Отто фон Бисмарк — дальний потомок Анны Ярославны. Но здесь есть особая ирония: человек, объединивший Германию «железом и кровью», начинал карьеру прусским послом в Петербурге, бегло говорил по-русски, называл своим наставником вице-канцлера Горчакова и даже ходил на медведя. Видимо, «внутренний зов крови» оказался сильнее политической прагматики: Бисмарк неизменно стремился к союзу с Российской империей.«С русскими стоит либо играть честно, либо вообще не играть», — приписывают ему знаменитую фразу.

Отец холодной войны и его пра-пра-прабабушка

Уинстон Черчилль — самый удивительный персонаж этого списка. Премьер-министр, придумавший «железный занавес», тоже оказался потомком Анны Ярославны. Ему она приходилась пра… (счет «пра» зашкаливает за десяток) бабушкой. Как знать, может быть, именно генетическая память подсказала ему ту самую горестную фразу о судьбе России: «Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Её корабль пошел ко дну, когда гавань была уже в виду». Всего же Рюриковичами были 24 премьер-министра Великобритании.

От кардинала до принцессы

В этом ряду — кардинал Ришелье, главный серый кардинал XVII века, также ведущий род от Анны Ярославны. Леди Диана, «королева людских сердец», имеет связь с Рюриковичами через киевскую княжну Добронегу, отданную замуж за польского князя в 1042 году. А недавно российский генеалог объявил потомком Рюрика и Дональда Трампа.

Однако скептики резонно замечают: при таком мельтешении поколений (а Анна Ярославна была в XI веке, до Трампа — почти сорок колен) каждый европеец с относительно длинной родословной может найти в себе хоть каплю княжеской крови. Историки называют подобные изыскания, если в них нет строгого документального подтверждения, «бредом». Но, как бы то ни было, сам факт, что сыновья плантатора из Виргинии и варяжского князя через тысячу лет встретились в одном генеалогическом древе, — отличный повод задуматься о том, как тесен этот мир и как далеко могут завести династические браки.