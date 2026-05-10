Какой была «Кремлевская» столовая в советское время

«Кремлевская» столовая раньше считалась почти закрытым местом, куда попадали только по особым пропускам. Сейчас все иначе — зайти может любой желающий, и это сразу чувствуется по контрасту: с одной стороны — лепнина, люстры и зеркала в золотых рамах, с другой — обычная раздаточная линия и очередь с подносами. Атмосфера скорее столовая, но с заметным налетом дворцового интерьера, рассказывает Анна Брук.

Комбинат питания «Кремлевский» работает с 1918 года. Изначально он обслуживал правительство, позже здесь питались руководители страны, артисты, ученые и другие известные люди. Сегодня традиция продолжается, но двери открыты для всех, кто хочет попробовать «депутатский» обед.

Внутри два этажа. На первом — основной зал с раздачей и видом на Тверскую, там шумнее и больше движения. На втором — более спокойная зона, где можно посидеть в тишине и без спешки. Меню основано на классической русской и советской кухне: супы, салаты, горячее, гарниры и выпечка. Никаких сложных гастрономических экспериментов — все привычное и понятное.

Обед из капустного салата, картофельного пюре, котлеты по-депутатски, морса и слойки с клубникой обошелся примерно в 700 рублей. Порции большие, еда простая, но добротная: салат свежий, пюре мягкое, котлета сочная, морс насыщенный, выпечка с нормальной начинкой.

В итоге «Кремлевская» столовая цепляет не только едой, но и самой атмосферой. Это редкий случай, когда место с историей и статусом стало доступным для всех, сохранив при этом ощущение особого пространства.

