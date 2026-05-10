Как сохраняли усадьбы Останкино и Кусково в годы Великой Отечественной войны

Усадьбы Останкино и Кусково сейчас входят в состав объединенного государственного дворцово-паркового музея-заповедника. Но Великую Отечественную войну они прошли разными путями. «Культура Москвы» рассказывает, как сохраняли изящные шереметевские резиденции и почему это помогало жить и побеждать.

«…Многие глотали слезы, но тихо»

22 июня 1941 года беззаботное лето для сотрудников Останкина оборвалось внезапно, как и для всей страны. Многие из них, привыкшие к уравновешенной работе среди живописных плафонов и парадных портретов, вышли к главному входу, чтобы вместе слушать тревожное объявление по радио. Надежда Елизарова-Соловьева, старший научный сотрудник музея, супруга Кирилла Соловьева, который позже был назначен директором, оставила воспоминания, ставшие хроникой тех сложных лет:

«Все мы, сотрудники музея, стояли на площади перед входом в парк у громкоговорителя, среди большой толпы собравшихся жителей Останкина и молча слушали объявление. У каждого ныло сердце в предчувствии страшной надвинувшейся грозы. Все стояли молча, опустив головы, многие глотали слезы, но тихо, не было слышно ни звука — все так же молча разошлись по домам».

Вопрос об эвакуации коллекций практически не рассматривали. Из Мосгорисполкома пришел четкий ответ: главная ценность Останкина — не предметы, которые можно увезти в ящиках, а сам деревянный дворец с уникальными интерьерами XVIII–XIX веков, резьбой, росписью и подлинным паркетом бальных залов. Задача свелась к главному — сохранить здание и наполняющее его пространство, защитив от огня и бомбежек.

Почти все мужчины-сотрудники ушли на фронт в первые недели. Директор Иван Белкин отправился служить в ополчение Москвы и командовал там санитарным батальоном. К городу приближались фашисты, но большинство сотрудников и их семьи приняли решение остаться в столице. «Из нашего музея эвакуировались только две семьи. Все остальные сотрудники оставались на месте и жили во флигеле музея рядом с нами», — отмечала Надежда Елизарова-Соловьева.

Дворец-невидимка

Деревянный дворец, возвышавшийся среди одноэтажных дачных домиков старого Останкина и парковых аллей, представлял собой идеальный ориентир для вражеской авиации. Чтобы размыть его силуэт, фасады разбили на условные зоны и покрасили в разные цвета: центральную часть с галереями покрыли густо-стальной краской, остальные фрагменты — черной и белой. На стенах нарисовали прямоугольники, имитирующие окна обычных жилых домов. Лепнину закрасили смесью извести и грязи. В темноте массивное здание теряло архитектурную цельность и выглядело как разрозненные строения.

Параллельно шла подготовка к пожарной обороне. Деревянные конструкции пропитали огнеупорными составами, на чердаке организовали постоянные посты, а бельведер переоборудовали в наблюдательную вышку. Сотрудники, не имевшие отношения к пожарному делу, в сжатые сроки осваивали работу с огнетушителями, песком и водой, учились гасить зажигательные бомбы и карабкаться по лестницам в кромешной темноте. Быт подчинялся одной цели — мгновенному реагированию.

«Теперь мы уже знали, что, ложась с вечера в постель, раздеваться нельзя, так как надо молниеносно добежать на дежурство в музей. Дома свои запирать не разрешалось, они должны быть доступными для работы пожарных, а имущество все оставалось на месте. Никому тогда и в голову не приходило воровать во время воздушных налетов — такой был страх перед бомбежками! Никаких вещей, кроме документов, мы не брали», — описывала Надежда Елизарова-Соловьева.

Сохранить музейные ценности в церкви

Очень сложным этапом стало спасение музейных коллекций. Лучшим укрытием оказался каменный подклет усадебной церкви Живоначальной Троицы конца XVII века. Толстые кирпичные своды и глухие помещения без окон делали храм надежным хранилищем и одновременно бомбоубежищем для местных жителей.

«К воздушным налетам приспособилось и население Останкина, которое быстро из своих дачных домишек сбегалось к церкви и без толкотни и шума входило, заполняя каждый свое место на нарах бомбоубежища. Порядок был полный. Потом входная дверь наглухо закрывалась, внутри зажигался только один маленький фонарик, железные ставни окон были наглухо закрыты», — вспоминала Надежда Елизарова-Соловьева.

В подклет отправили уникальные предметы: светильники, фарфор, скульптуру, живопись. Из каждого мебельного гарнитура отбирали по два-три образца, чтобы в случае утраты остальных можно было восстановить коллекцию по эталонам. Оставшиеся в залах предметы расставили так, чтобы маскировать образовавшиеся пустоты менее ценной, но пышной мебелью второй половины XIX века. Работу выполняли сами сотрудники, перенося тяжести вручную, чтобы не повредить ни экспонаты, ни декор дворца.

Тяжелые дворцовые люстры переместить было невозможно. Реставратор Николай Медведев, освобожденный от призыва из-за производственной травмы, бережно снял с них весь хрустальный убор и подготовил для тайного временного захоронения. Параллельно работали архитекторы: выполняли обмеры, чертежи, планы интерьеров. Фиксировали цветовые оттенки, в том числе и позолоты. Так был создан архив, позволяющий восстановить памятник в исходном виде даже при полном разрушении.

«…И мы оба вместе с толстенной балкой стали раскачиваться»

Во время осады Москвы бомбежки стали ежедневными. Однажды, по данным милиции, вокруг дворца за одну ночь разорвалось 538 зажигательных бомб малого калибра. Они вспыхивали на парковых дорожках, в питомнике у воды и со страшным треском падали в пруд. Крыша получила пробоины, которые временно латали мешковиной, пропитанной смолой. Осыпалась лепнина, но деревянный каркас выстоял.

Надежда Елизарова-Соловьева описывает один из таких моментов, когда казалось, что дворец рухнет: «…Над Останкиным, прямо над нами, повисла в воздухе светящаяся ракета, и загудел и завыл “мессершмитт”. Кирилл (К.А. Соловьев) схватил меня, поставил перед толстой горизонтальной балкой деревянного толстого перевода перекрытия театра и сказал: “Обопрись на нее, прислонись и держись обеими руками крепко, сейчас нас, видимо, здорово тряхнет, ничего не бойся, умрем, так вместе, а может, и мимо…”. И в это самое время оглушительное “бах”… и мы оба вместе с толстенной балкой стали раскачиваться на ней, как на качели.

Так раскачиваясь, пружинили деревянные конструкции дворца при сброшенной в ту минуту фугасной бомбе, упавшей на дорогу соседней с парком Щелкановской улицы, слева от дворца. Она пробила воронку, упав вблизи здания старой Останкинской школы, совсем близко от дворца, который уцелел благодаря своим удачным конструкциям, которые не развалились от сильного взрыва, а плавно колебались, раскачиваясь вместе с нами».

Шереметевский дворец-театр и люди, его оберегающие, прошли испытание на стойкость во всех смыслах.

Дворец для красноармейцев

Несмотря на голод, бомбежки и круглосуточные дежурства, музей не закрылся на консервацию. Уже 21 декабря 1941 года Останкинский дворец принял посетителей. За день до этого прошла радиопередача об открытии. В газете «Вечерняя Москва» от 25 декабря 1941 года директор Кирилл Соловьев говорил о возвращении к работе как о гражданском долге: «Неся круглосуточные дежурства на крышах и чердаках, оберегая от фашистских варваров драгоценный памятник русского искусства, мы c нетерпением ждали встречи с трудящимися Москвы. И вот этот момент наступил. Тот интерес, c которым сейчас осматривают музей москвичи и бойцы Красной армии, еще раз показывает, как высоко ценит, чтит советский народ памятники своего великого прошлого, памятники своей национальной культуры».

Жизнь оставалась суровой. Летом сотрудники собирали в парке щавель, крапиву и лебеду, под дубами искали желуди и толкли их, превращая в муку или крупу. Но дворец работал. В залах снова звучали шаги посетителей — часто это были красноармейцы, которые приходили на экскурсии перед отправкой на фронт. А на чердаках продолжали нести вахту сотрудники.

Когда в конце 1944 года начали снимать камуфляжную раскраску со стен и возвращать предметы из церковного подклета, все действовали с той же аккуратностью, что и в 1941-м. Хрустальные подвески вернулись на люстры, ценная мебель заняла свои места. Архитектурные чертежи, выполненные в год осады столицы, легли в основу будущих реставрационных проектов.

Кусково: девушки-снайперы на парковых аллеях

Кусково встретило войну иначе. Коллекции музея спешно упаковали и отправили в Соликамск. Но сама усадьба не пустовала: здесь трудились и учились ради Победы. Еще до 1941 года территорию частично занимала школа инструкторов-снайперов, а 27 ноября 1942-го она была реорганизована в Центральную школу инструкторов снайперской подготовки. Учебные аудитории расположились в Высшей комсомольской школе (бывший зверинец Шереметевых, сегодня Московский гуманитарный университет), а стрелковый полигон развернулся в Косине у Белого озера.

Девушки-курсантки жили в казармах, оборудованных прямо в Большой каменной оранжерее усадьбы Кусково. До 1943 года школа подготовила более двух тысяч снайперов, средний возраст которых не превышал 17–18 лет. Две выпускницы — Татьяна Барамзина и Алия Молдагулова — позже удостоились звания Героя Советского Союза посмертно. Об этом хранят память названия улиц неподалеку — Молдагуловой и Снайперской.

Военное собаководство

Параллельно в усадьбе действовала школа военного собаководства. Созданный в 1924-м Центральный опытный питомник военно-спортивного собаководства разместился в бывшем английском парке. В годы войны отсюда на фронт регулярно отправлялись расчеты с собаками-миноискателями. Четыре миллиона обнаруженных и обезвреженных мин, фугасов и взрывных устройств — таков вклад кусковских вожатых и их четвероногих напарников в разминирование Белгорода, Киева, Одессы, Новгорода, Витебска и Будапешта.

К 1945-му усадьба вернулась к музейному назначению. Экспонаты и сотрудники возвратились из Соликамска, а уже летом того же года Кусково приняло посетителей. В 13-ю годовщину Победы на фасаде Большой каменной оранжереи появилась мемориальная доска в честь женщин-снайперов.

Память в дворцовых залах

Когда посетители проходят по парку в Кускове или смотрят на живописные плафоны Останкина, они вряд ли думают о том, как здесь учились девушки-снайперы или музейные сотрудники дежурили ночами на крыше, рискуя жизнью. Скорее, воображению предстают нарядные дамы и их кавалеры.

Усадьбы Кусково и Останкино переживали разные времена — от роскошных балов до ночных бомбежек. Но самое главное, что в Великую Отечественную войну сотрудники музеев сохранили культурное наследие. Ведь недаром красноармейцы так любили посещать Останкино, где для них проводили много экскурсий: людей, которые знают и хранят свою культуру, невозможно победить.