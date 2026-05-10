Кострома: из-за какого мифического существа получил свое название русский город

Среди древних городов России, что входят в знаменитое «Золотое кольцо», Кострома стоит особняком. Её имя звучит нараспев, по-матерински тепло. Но за этой мягкостью кроется жестокая и трагичная тайна. В отличие от многих соседей, город назван не в честь князя, реки или крепости. Кострома получила имя в честь языческой богини — той, которую убивали, оплакивали... и сжигали на костре.

Богиня, которой не везло

Парадокс в том, что Кострома в славянской мифологии была очень противоречивой фигурой. С одной стороны, это богиня весны и плодородия, олицетворение молодости и жизненной силы. С другой — её главный «праздник» заключался в символическом убийстве.

В старину на Руси был странный обряд. Провожая весну, девушки наряжали одну из участниц в белые простыни, давали ей в руки дубовую ветку и водили хороводы. Эту девушку называли Костромой. Затем чучело (а иногда и саму живую «богиню», если верить самым жутким преданиям) хватали, сжигали в костре, топили в реке или разрывали на части.

Казалось бы, всё кончено. Но ритуал на этом не заканчивался. Сразу после «смерти» появлялась другая женщина, символизирующая воскресшую Костром. Древние люди верили: чтобы весна пришла, нужно уничтожить старое, сожженное бесплодие — и тогда на его месте родится новая сила земли.

Близнецы и трагедия любви

Поздние предания, записанные фольклористами, придали этому ритуалу форму настоящей греческой трагедии. Легенда гласит, что Кострома была сестрой-близнецом бога Купалы — того самого, в честь которого позже назвали языческий Иванов день.

Случилось страшное: в детстве их разлучили, и, повзрослев, брат и сестра не узнали друг друга. Их судьбы переплелись в любви, а узнав правду о кровосмешении, они не вынесли стыда. Юноша покончил с собой, бросившись в костер, а девушка утопилась в реке. Согласно некоторым версиям мифа, именно из-за этой сердечной муки Кострома и стала символом умирающей и воскресающей природы.

Костер и география

Версия о божественном происхождении топонима — самая красивая, но в научных кругах спорная. Лингвист Макс Фасмер, например, настаивал на более прозаичном родстве. Он считал, что имя «Кострома» произошло от слова «костёр» или «кострика» — так называли жесткую кору льна и конопли.

И в этом есть резон. Главный обряд богини — сожжение — напрямую связывает её имя с пламенем. Да и знаменитая костромская льняная промышленность уходит корнями в те же языческие культы.

Город с женским лицом

Как ни странно, название-имя оказалось пророческим для города. Кострома — единственная из волжских столиц, управлявшаяся женщиной. Во времена Смуты именно здесь, в Ипатьевском монастыре, бояре венчали на царство Михаила Романова, а правила всем его мать — великая старица Марфа. Кострома стала «колыбелью династии Романовых». Именно здесь, согласно сказке Островского, родилась Снегурочка — ледяная дочка Весны.

Сегодняшняя Кострома — город-музей с уникальной веерной планировкой, бережно хранящий эту женскую, немного грустную душу. Тени мифической красавицы тесно переплелись с историей нашего государства. И теперь, прогуливаясь по мощеным улочкам, невозможно избавиться от мысли, что имя города произносится тобой шёпотом — как имя женщины, которую когда-то сожгли, но которая всё равно воскресла, чтобы остаться с нами навсегда.