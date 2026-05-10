Каких наград несправедливо лишили Лаврентия Берию

Лаврентий Павлович Берия — фигура, чьё имя в советской истории окружено таким количеством мифов, что отделить правду от пропаганды сегодня едва ли проще, чем шестьдесят лет назад. Его арестовали 26 июня 1953 года, расстреляли в декабре того же года, и вместе с физическим устранением началось устранение символическое — методичное вычёркивание из истории, изъятие томов Большой советской энциклопедии со статьёй о нём, ретушь на групповых фотографиях. Но было и ещё одно — лишение наград. Целого иконостаса орденов, медалей и званий, многие из которых Берия получил за вполне конкретные и хорошо задокументированные заслуги перед страной. Вопрос о том, насколько это лишение было юридически обоснованным, а насколько — политически мотивированным, остаётся открытым до сих пор.

Звезда Героя: за атомный проект

Главная награда, которой Берия был лишён посмертным решением, — звание Героя Социалистического Труда. Получил он её 29 октября 1949 года, и формулировка указа была предельно конкретной: за исключительные заслуги перед государством при выполнении специального задания. Под «специальным заданием» скрывалось то, о чём в открытой печати тогда не писали ни слова, — успешное испытание первой советской атомной бомбы, проведённое 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне.

Роль Берии в советском атомном проекте сегодня известна достаточно хорошо. С 1945 года он возглавлял Специальный комитет при Государственном комитете обороны, а затем при Совете министров СССР, отвечавший за создание атомного оружия. Курчатов, Харитон, Зельдович, Кикоин и десятки других физиков работали под его административным прикрытием — и, по свидетельствам самих учёных, прикрытие это было эффективным. Юлий Харитон в своих поздних интервью признавал, что Берия как организатор атомного проекта был на своём месте: умел добиваться результата, понимал суть задачи, не лез в научные споры, но обеспечивал всё необходимое — от уранового сырья до жилья для специалистов.

Лишение звания Героя Социалистического Труда после расстрела выглядит логичным с политической точки зрения, но юридически — крайне спорно. Награда была дана за конкретный результат, и этот результат никуда не делся: бомба была испытана, ядерный паритет в перспективе обеспечен, страна получила то, что считалось вопросом её выживания в условиях холодной войны. Заслуга в этом конкретного человека либо есть, либо её нет — и расстрел самого человека не отменяет ни даты испытания, ни его последствий.

Маршальское звание

Звание Маршала Советского Союза Берия получил 9 июля 1945 года — вскоре после Победы. Это была одна из самых высоких военных наград в советской иерархии, и вопрос о том, насколько она была заслужена, по сей день остаётся предметом исторических споров.

Официально маршальские погоны Берия получил за работу по руководству органами государственной безопасности в годы Великой Отечественной войны и за курирование оборонных программ. Через НКВД проходили вопросы тыла, охраны коммуникаций, разведки, контрразведки, депортаций целых народов — последнее обстоятельство сегодня перевешивает в массовом сознании всё остальное. Однако в 1945 году звание давалось за совокупность заслуг, и в этой совокупности были и работа по эвакуации промышленности на восток, и руководство пограничными войсками, и кураторство производства вооружений.

Маршальского звания Берия был лишён решением Президиума ЦК КПСС вскоре после ареста. Формальная процедура соблюдалась, но политическая природа решения никем не скрывалась: проигравший в схватке за власть должен был лишиться всех символов этой власти, включая военные.

Ордена Ленина: пять штук.

Орденом Ленина — высшей советской наградой — Берия награждался пять раз. Первый раз — в 1935 году, ещё в бытность первым секретарём ЦК Компартии Грузии и Закавказского крайкома. Затем — в 1943, 1945, 1949 и 1951 годах. Все награждения имели конкретные основания, зафиксированные в указах: вклад в развитие сельского хозяйства Закавказья, работа в годы войны, атомный проект, юбилейные награждения.

После расстрела все ордена Ленина у Берии были отобраны посмертно. С точки зрения советской наградной практики такое решение было редкостью: даже многие репрессированные военачальники после реабилитации возвращали себе награды, а если не возвращали при жизни, то их реабилитация шла отдельно от наградного вопроса. С Берией поступили иначе — лишение наград стало частью кампании по его символическому стиранию.

Орден Суворова I степени

Один из самых интересных случаев — орден Суворова I степени, полученный Берией 8 марта 1944 года. Полководческий орден, учреждённый в 1942 году, давался за военные операции, и его получение наркомом внутренних дел вызывает вопросы и сегодня.

Однако формальное основание для награждения существовало — депортация чеченцев и ингушей, проведённая в феврале-марте 1944 года и оформленная как масштабная войсковая операция. Сегодня операция «Чечевица» оценивается как одно из самых тяжёлых преступлений сталинского периода, и тот факт, что за неё был дан полководческий орден, выглядит чудовищно. С исторической точки зрения именно эта награда не должна была присуждаться никогда — ни Берии, ни кому-либо другому. И именно её посмертное лишение выглядит наиболее обоснованным, хотя мотив снятия был совсем иным — не моральная переоценка депортаций, а политическое поражение награждённого.

Иностранные ордена и медали

Помимо советских наград, Берия имел и иностранные — в частности, монгольский орден Сухэ-Батора, орден Республики Тува, ряд других знаков отличия союзных и дружественных государств. Все они также были аннулированы после расстрела, хотя формально лишить человека иностранных наград советское руководство не имело права — это прерогатива страны-награждающей. На практике, однако, никто из союзных столиц возражений не высказывал: после смерти Сталина и падения Берии его имя стало токсичным во всём социалистическом лагере.

Сталинская премия и звание почётного гражданина

Берия был лауреатом Сталинской премии первой степени — её он получил в 1949 и 1951 годах, опять же за работу в атомном и ракетном проектах. После 1953 года эти лауреатства из всех справочников исчезли. Параллельно его лишили депутатских мандатов, выводили из состава всех органов, где он формально числился, изымали упоминания из энциклопедий и учебников.

Особый случай — звание почётного гражданина ряда городов. В Тбилиси, где Берия начинал партийную карьеру, в Сухуми, в нескольких других городах Закавказья его имя присваивалось улицам, заводам, колхозам. После 1953 года всё это было переименовано — где быстро, где постепенно. Юридического акта о лишении почётного гражданства, как правило, не оформляли: имя просто исчезало с карт и табличек.

Вопрос реабилитации и наград.

В 2000 году Военная коллегия Верховного суда Российской Федерации рассматривала вопрос о реабилитации Берии и отказала в ней — суд признал, что преступления, в которых обвинялся бывший нарком, не подпадают под действие закона о реабилитации жертв политических репрессий. Это решение фактически закрыло вопрос о возможном возвращении наград — посмертно или иным образом.

Однако с точки зрения исторической справедливости проблема осталась. Награды давались за конкретные дела, и часть этих дел — атомный проект в первую очередь — никем сегодня не оспаривается как достижение. Получается парадоксальная ситуация: страна гордится испытанием 1949 года и созданием ядерного щита, но человек, фактически руководивший проектом, во всех справочниках обозначен лишь как палач и государственный преступник. Это не вопрос моральной реабилитации Берии — её действительно быть не может. Это вопрос исторической точности: можно ли вычеркнуть человека из списка тех, кто привёл страну к атомному паритету, если он там объективно был.