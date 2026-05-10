Какой ущерб нанесла России Токийская декларация 1993 года

Токийская декларация от 13 октября 1993 года, подписанная президентом Борисом Ельциным и премьер-министром Японии Морихиро Хосокавой, стала одним из наиболее противоречивых международных соглашений переходного периода в истории России. Документ был призван нормализовать российско-японские отношения и вывести их на новый уровень сотрудничества, однако фактически закрепил юридическую преемственность России со Советским Союзом в вопросах территориальных претензий Японии к Курильским островам. Подписание произошло в условиях острейшего конституционного кризиса в Москве, всего на несколько дней после расстрела Белого дома, что предопределило слабую позицию российской стороны в переговорах. Главная невыгода для России заключалась в том, что декларация восстановила юридическое основание для японских территориальных претензий через прямую ссылку на Совместную советско-японскую декларацию 1956 года, в которой СССР выразил готовность передать Японии острова Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. Это решение серьёзно ограничило возможности дипломатического манёвра России в последующие годы и позволило Японии постоянно возвращать территориальный вопрос в повестку дня, превратив его из историческо-политического вопроса в юридически оформленный спор между двумя государствами.

© РИА Новости

Кризисный контекст подписания: Россия в момент наибольшей слабости

Визит Бориса Ельцина в Японию состоялся в период глубокого политического кризиса в России. Накануне, 4 октября 1993 года, произошло одно из наиболее трагических событий постсоветского периода — расстрел здания Верховного Совета Российской Федерации. Конституционный конфликт между президентом и парламентом достигнул апогея, в результате чего погибло официально более сотни человек, хотя реальное число жертв могло быть значительно выше. Ельцин вышел из этого конфликта политическим победителем, однако его авторитет в мировом сообществе оказался серьёзно подорван. Западные партнеры, хотя и признали легитимность президентского указа, смотрели на события в Москве с известной долей опасения. На этом фоне визит в Японию преследовал несколько целей: во-первых, продемонстрировать, что Россия остаётся нормальной страной, способной вести международные отношения; во-вторых, привлечь японские инвестиции и кредиты, в которых Россия нуждалась весьма остро; в-третьих, продвинуть экономические проекты, в том числе совместные инициативы на Дальнем Востоке.

Японская сторона прекрасно понимала, что Россия находится в уязвимом положении. Во время переговоров Хосокава неоднократно подчёркивал важность личности Ельцина для успеха встречи, что в дипломатическом языке означало признание серьёзности внутренних проблем российского президента. Хосокава сам находился в непростом положении: его правительство было коалиционным, нестабильным и просуществовало всего девять месяцев (он ушёл в отставку в июне 1994 года). Однако в октябре 1993 года японский премьер имел возможность использовать момент слабости России и добиться максимальных уступок в давнем территориальном споре. Примечательно, что согласно источникам, Хосокава после подписания документа прямо указал на то, что соглашение стало возможным благодаря личности Ельцина, что являлось откровенным намёком на то, что другой лидер России мог бы не пойти на такие условия.

Содержание Токийской декларации и её ключевое положение о преемственности

Токийская декларация от 13 октября 1993 года была первым комплексным документом между Российской Федерацией и Японией, определяющим основные направления развития двусторонних отношений. Её текст был разделён на несколько частей, охватывающих политическое сотрудничество, экономические и научно-технические связи, безопасность и разоружение. Однако главное содержание для судьбы России заключалось в одном ключевом положении — признании Российской Федерацией своей роли как государства-продолжателя Советского Союза и, что самое важное, в подтверждении того, что все договоры и международные договорённости между СССР и Японией продолжают применяться в отношениях между Российской Федерацией и Японией.

Эта формулировка прямо направила внимание на Совместную советско-японскую декларацию 1956 года, в которой Советский Союз, по словам одного из российских источников, согласился на передачу Японии островов Хабомаи и острова Шикотан «с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора». Тем самым Россия добровольно вернула в двусторонние отношения документ, который в советский период рассматривался как компромисс, но не как исходная позиция. Текст самой декларации 1993 года гласил, что стороны «придерживаясь общего понимания о необходимости преодоления в двусторонних отношениях тяжелого наследия прошлого, провели серьезные переговоры по вопросу о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи». Ключевое слово здесь — «переговоры»: тем самым Россия признала не просто само существование территориального спора, но и совершила дипломатический ход, открывший дверь для будущих переговоров именно о принадлежности этих четырёх островов.

Японская сторона немедленно интерпретировала декларацию в выгодном для себя ключе. Как отмечали «Известия» в своём анализе итогов визита, японская дипломатия «в комментариях сразу же увязала заявление Ельцина с декларацией 1956 года, обещающей возврат Японии двух островов — Хабомаи и Шикотан — после заключения мирного договора между двумя странами». Это не было случайной интерпретацией — это был результат скоординированной дипломатической линии, которая использовала неточность русского текста и уверенность российской стороны в том, что экономическое сотрудничество является главным содержанием декларации.

От молчания к признанию: как изменилась позиция России

Чтобы понять истинную цену Токийской декларации для России, необходимо вспомнить, какой была официальная позиция Советского Союза и России до 1993 года. До окончания «холодной войны» СССР не признавал существования территориального спора с Японией и всегда рассматривал южные Курильские острова как неотъемлемую часть своей территории. Эта позиция была юридически обоснована: острова вошли в состав СССР, правопреемницей которого стала Россия, на законных основаниях по итогам Второй мировой войны, закреплённых в Уставе ООН. Принципиальная позиция Москвы состояла в том, что русский суверенитет над южными Курильскими островами имеет соответствующее международно-правовое подтверждение и сомнению не подлежит.

Однако в апреле 1991 года произошёл знаковый момент. Президент СССР Михаил Горбачев прибыл в Токио и впервые официально признал существование территориальных претензий Японии к СССР. Совместное советско-японское заявление того времени зафиксировало, что стороны обсуждали заключение мирного договора, «включая проблему территориального размежевания, с учетом позиций сторон о принадлежности островов Хабомаи, острова Шикотан, острова Кунашир и острова Итуруп». Горбачев был инициатором этого признания, предложив при этом конкретные меры по демилитаризации островов, установлению упрощенного безвизового режима и налаживанию совместной хозяйственной деятельности. Фактически Горбачев пошёл на исторический компромисс, признав саму возможность переговоров о принадлежности островов.

Однако даже при этом официальная советская позиция 1956 года — передача двух островов после мирного договора — воспринималась как уступка, которая не должна была быть подтверждена новой российской государственностью. Идея состояла в том, что Россия, став независимым государством, может переосмыслить наследие советских соглашений. Многие политики и аналитики рассчитывали, что Россия займёт более жёсткую позицию, опираясь на результаты Второй мировой войны и международное право. Вместо этого Ельцин в 1993 году не только подтвердил советские обязательства, но и открыл дверь для их переоценки в направлении, выгодном Японии.

Символическое и юридическое значение преемственности

Токийская декларация содержала специальное положение о том, что Российская Федерация является государством-продолжателем СССР и что все договоры и другие международные договорённости между Советским Союзом и Японией продолжают применяться в отношениях между Российской Федерацией и Японией. Это положение имело не только символическое, но и глубокое юридическое значение. На первый взгляд, оно выглядело как лишь подтверждение очевидного факта — Россия действительно является правопреемницей Советского Союза в соответствии с международным правом. Однако в контексте территориального спора это положение имело иное измерение.

Во-первых, оно закрепляло все обязательства, которые СССР взял на себя, включая готовность передать Хабомаи и Шикотан после мирного договора. Во-вторых, оно формализовало то, что ранее рассматривалось как историческая сложность, которую новая Россия могла переосмыслить. В-третьих, оно создавало юридическую платформу для того, чтобы Япония могла требовать от России соблюдения советских обещаний, угрожая разрывом договорных отношений. Таким образом, подписавшись под положением о преемственности, Ельцин фактически согласился жить в парадигме советского наследства в момент, когда Россия должна была бы переосмыслить его.

Одна из ключевых уловок японской дипломатии заключалась в том, что она настаивала на признании преемственности, но одновременно требовала переоценки территориального вопроса. Иными словами, Япония хотела, чтобы Россия была связана советскими обещаниями, но одновременно готова их пересмотреть в направлении, благоприятном для Японии. Ельцин согласился с этой логикой, и в результате Россия оказалась в тисках: она не могла отойти от советского наследства, но одновременно была обязана переговариваться о его переоценке.

Последствия для российско-японских переговоров в 1990-е и 2000-е годы

Токийская декларация стала основой для российско-японских переговоров о заключении мирного договора. Однако развитие этих переговоров показало, что Россия поставила себя в стратегически неудачное положение. В 1997 году, когда президент Ельцин встретился с новым японским премьер-министром Рютаро Хасимото в Красноярске, стороны договорились приложить максимальные усилия с целью заключения мирного договора к 2000 году именно на основе Токийской декларации. Однако к тому времени политическая ситуация в России кардинально изменилась: прошли декабрьские выборы 1993 года, где сторонники реформ потерпели поражение, и Ельцин был вынужден изменить риторику в отношении Японии. Диалог оказался приостановлен на четыре года, и, как отмечают источники, результаты Токийской декларации во многом утрачены, «окно возможностей» закрылось.

Когда переговоры возобновились, стало ясно, что Токийская декларация создала неудачный прецедент. Японская сторона постоянно ссылалась на неё как на действующий документ, подтверждающий готовность России к переговорам. В 1998 году президент Ельцин и премьер-министр Кейдзо Обути подписали Московскую декларацию, где объявили о стремлении активизировать переговоры по решению вопроса о принадлежности южных Курильских островов на основе Токийской декларации. Таким образом, каждый новый документ, вместо того чтобы переосмыслить позицию России, лишь закреплял условия Токийской декларации.

При администрации Владимира Путина Россия предпринимала попытки более жёсткого определения своей позиции. В 2000 году на встречах между Путиным и премьер-министром Ёширо Мори был подписан специальный документ, направленный на повышение эффективности переговорного процесса. Однако и здесь Россия не смогла полностью отойти от парадигмы Токийской декларации. Лишь со временем, особенно после того как внутриполитическая ситуация в России стабилизировалась и её экономический вес возрос, российская сторона смогла перейти к более чёткому утверждению своего суверенитета. В 2015 году премьер-министр Дмитрий Медведев при посещении острова Итуруп сформулировал ясную позицию России: Курильские острова «являются частью РФ, входят в субъект РФ под названием Сахалинская область».

Долгосрочные геополитические последствия

Токийская декларация 1993 года имела последствия, выходящие далеко за рамки российско-японских отношений. Она стала первым шагом на пути восстановления территориального вопроса как центральной темы двусторонних отношений между двумя странами. Более того, декларация установила опасный прецедент: если Россия при Ельцине готова была пересматривать советское наследство в пользу Запада и Японии, почему бы другим соседям не попробовать то же самое? Действительно, многие украинские политики в 1990-е годы ссылались на российско-японские прецеденты, когда говорили о возможности переоценки советского раздела территорий на постсоветском пространстве.

Токийская декларация также демонстрирует опасность переговоров из позиции слабости. Ельцин вошёл в переговоры со слабой позицией — конституционный кризис показал, что власть в России нестабильна, экономика находится в состоянии коллапса, вооружённые силы деморализованы. Японская сторона воспользовалась этим, добиваясь максимальных признаний. Хосокава позволил себе намекнуть на роль личности Ельцина в успехе встречи — это был не комплимент, а указание на то, что при другом лидере результат мог бы быть иным.

Кроме того, декларация 1993 года показала, как международное право может быть использовано против страны, которая сама его создавала. Советский Союз, выигравший Вторую мировую войну, получил Курилы как подтверждение своего суверенитета. Однако Россия, в момент своей слабости, согласилась рассматривать этот суверенитет как предмет для переговоров, благодаря чему Япония получила возможность постоянно возвращать территориальный вопрос в повестку.