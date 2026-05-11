Как из-за сына Сталина погибла целая хоккейная команда

7 января 1950 года в 20 метров от взлетно-посадочной полосы военного аэродрома Кольцово рухнул самолет Ли-2. На борту — элита советского спорта: хоккейная команда ВВС Московского военного округа. Никто не выжил.

19 человек навсегда ушли в историю, но из нее их вычеркнули почти на два десятилетия. В советских газетах — ни строчки. Репортажей нет. Только слухи и запрет на разговоры.

Формально причиной называют погоду. Но за этим стоял один человек — генерал-лейтенант Василий Сталин.

Клуб для сына вождя

Команда ВВС МВО была детищем Василия Сталина, как, впрочем, и все спортивные общества военных. Он любил спорт, особенно хоккей, и откровенно бредил победой. В команду скупали лучших игроков — переманивали из других клубов, набирали звезд. Защищал ворота один из лучших вратарей страны Харийс Меллупс. Были в составе братья Тарасовы — Юрий, младший брат великого Анатолия, выступал как нападающий. Лидером и капитаном был Всеволод Бобров — кумир болельщиков и любимец Василия.

Клуб брал серебро в 1949 году и считался фаворитом чемпионата СССР. Все складывалось отлично: команда одержала семь побед в девяти матчах и готовилась к очередной игре с челябинским «Дзержинцем».

Роковое решение в небе

Изначально хоккеисты должны были добираться до Челябинска поездом. На поезд у них были куплены билеты. Но на Урале ударили аномальные морозы — под минус 40 градусов. Главный тренер Борис Бочарников боялся, что его игроки не успеют акклиматизироваться. И обратился к Василию Сталину с просьбой — выделить военный самолет.

Василий, сам опытный летчик, отказался вмешиваться. Но затем погода наладилась, и он дал добро. Ночью 7 января самолет Ли-2 вылетел с Центрального аэродрома на Ходынском поле. На борту — 6 членов экипажа и 13 пассажиров: тренер, врач, 11 хоккеистов.

В Казани выяснилось: аэропорт Челябинска закрыт из-за непогоды. Команда спешно меняет маршрут — решено садиться в Свердловске (ныне — Екатеринбург) в аэропорту Кольцово, а оттуда добираться поездом.

Но погода в Свердловске тоже оказалась на пределе. Метель. Сильный ветер. Видимости нет. И еще одна проблема. В нескольких километрах от Кольцово находилась взлетно-посадочная полоса военного аэродрома Арамиль. Ее частота была близка к частоте радиопривода Кольцово, а курс захода на посадку — похож.

Летчики начали заход на посадку. Дважды ошибались, уходили на второй круг. Нервозность передалась пассажирам — хоккеисты, испугавшись, сбились в хвост самолета. Для небольшого Ли-2 это сместило центровку и осложнило пилотирование.

При третьем заходе пилоты настроились на частоту Арамиля. Включили прожектор в надежде увидеть полосу — но в снегопаде возник «световой экран». Самолет столкнулся с землей и развалился на части. Возгорания не было — но от удара все погибли.

Трагедия, о которой молчали 20 лет

Тела лежали в ангаре в Кольцово. Оставшиеся хоккеисты команды, которым не суждено было лететь, ходили в этот ангар смотреть на изувеченные останки своих друзей. А потом они играли матч в Челябинске. И хоронили.

Об авиакатастрофе тут же засекретили все. В прессе — ни одного сообщения. Болельщики верили, что команда просто пропустила матч. Игра проходила под эгидой Министерства обороны, а Василий Сталин был лично заинтересован в сокрытии информации.

Несколько человек спаслись чудесами:

Всеволод Бобров должен был лететь капитаном команды. Но проспал вылет — у него не сработал будильник.

Виктор Шувалов ранее перешел в ВВС из челябинского «Дзержинца». Сталин боялся, что бывшие болельщики поднимут шум, и запретил ему лететь.

Виктор Виноградов был дисквалифицирован и получил травму — он тоже не попал в злополучный рейс.

Легендарный экстрасенс Вольф Мессинг якобы предсказывал катастрофу. Однако эта история — скорее миф, который витал в народе и лишь подогревал интерес к трагедии.

После катастрофы

Команду воссоздали заново. Из старого состава остались лишь те, кого не взяли на злополучный рейс. И ВВС действительно выигрывала чемпионат СССР три раза подряд. Но память о погибших 19 хоккеистах была вычеркнута из спортивной хроники почти на 20 лет.

Долгое время об этом не писали. Не рассуждали. Не рассказывали. Только сарафанное радио и обрывки фраз: «разбилась команда ВВС», «Василий Сталин виноват».

И только в конце 1960-х информация начала просачиваться наружу. Но полной гласности не случилось и спустя десятилетия — вина Василия Сталина так и не была официально признана, хотя косвенно его решение отправить команду на маленьком военном самолете вместо поезда стало отправной точкой трагедии.

Эта история — одна из самых страшных страниц в истории советского спорта. Сплав сыновней самоуверенности, тренерской спешки и плохой погоды, который унес жизни сильнейших игроков страны. О ней молчали, потому что за спиной стоял сам Сталин. Вернее, его сын. Но время расставляет всё по своим местам.