Как «Моссад» поймал главного организатора Холокоста

Он мечтал прыгнуть в могилу с улыбкой, гордясь тем, что на его совести пять миллионов жизней. Он сменил имя, женился во второй раз на собственной жене и работал сварщиком на заводе Mercedes-Benz в пригороде Буэнос-Айреса. 15 лет нацистский преступник №1 чувствовал себя в полной безопасности — пока однажды вечером его не встретили у порога собственного дома.

«Бухгалтер смерти»

В 1932 году австрийский коммерсант Адольф Эйхман вступил в австрийское отделение НСДАП и СС. Спустя несколько лет, оказавшись в Берлине, он возглавил «еврейский отдел» гестапо — сектор IV B 4, ответственный за депортацию евреев в лагеря смерти.

Эйхман не стрелял в людей лично. Он создавал системы. Протоколы Ванзейской конференции, на которой нацистские бонзы обсуждали «окончательное решение еврейского вопроса», вёл именно он. Его ведомство составляло железнодорожные расписания для эшелонов смерти, придумывало эвфемизмы («депортация», «переселение», «обработка») и внедряло в концлагерях «производственные задания» по уничтожению людей.

К концу войны Эйхман мог с гордостью рапортовать: около 6 миллионов уничтоженных евреев. Освенцим — 2,5 миллиона.

Эскорт через Атлантику: как нацисты бежали в Латинскую Америку

После поражения Германии в 1945 году Эйхман, как и многие нацисты, воспользовался так называемыми «крысиными тропами» — подпольными маршрутами побега, организованными остатками нацистской агентуры и отдельными католическими священниками. Сначала он попал в американский плен, представившись капралом люфтваффе, но, узнав по татуировке эсэсовца, сбежал. Он работал лесорубом, разводил цыплят, накопил денег и в 1950 году переправился в Аргентину.

Южная Америка стала раем для беглых нацистов. Президент Аргентины Хуан Перон симпатизировал режиму Гитлера, немецкая диаспора была многочисленна, а местные власти не интересовались прошлым мигрантов.

Эйхман получил паспорт на имя Рикардо Клемента, устроился сварщиком и механиком на завод Mercedes-Benz и в 1952 году организовал фиктивную свадьбу с собственной женой — чтобы легализовать брак на новом месте.

Свидание в кино, которое сломало алиби

Слепой немецкий еврей Лотар Герман бежал из Германии, где пережил концлагерь Дахау. Оказавшись в Буэнос-Айресе, он не оставил надежды помочь правосудию.

Его двенадцатилетняя дочь Сильвия познакомилась в кинотеатре с семнадцатилетним юношей по имени Клаус. Согласно наиболее распространённой версии (хотя родственники самих участников впоследствии отрицали «роман»), Клаус начал бывать в доме. Однажды он похвастался:

«Мой отец был большим человеком в нацистской Германии».

Слепой отец, не терявший ясности ума, сопоставил факты: фамилия — Эйхман, возраст, рассказы сына о высоком положении родителя. Герман понял: это бежавший организатор Холокоста.

«Охотник на нацистов» Тувья Фридман и прокурор Гессена Фриц Бауэр (еврей по происхождению) получили от Германа данные. Бауэр не доверял немецкой юстиции, опасаясь, что Эйхмана предупредят, и напрямую связался с израильтянами.

Операция «Финал»

Премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион поручил операцию лично директору «Моссада» Иссеру Харелю. Харель прибыл в Буэнос-Айрес инкогнито и руководил действиями на месте.

В группу захвата вошли 30 добровольцев. Практически у всех в Европе погибли родственники. Харель отдал строжайший приказ: брать живым — без линчевания, без пыток. Израиль хотел не мести, а международного суда, который доказал бы всему миру масштаб Холокоста.

В апреле 1960 года агенты начали прибывать в аргентинскую столицу под видом туристов. Группа арендовала 10–12 квартир по разным адресам, установила слежку за домом на улице Гарибальди, где Эйхман жил с семьёй.

21 марта 1960 года израильтяне получили решающее доказательство. В тот день супруги Клемент отмечали серебряную свадьбу — 25 лет со дня брака. Именно столько лет назад Адольф и Вероника Эйхманы официально стали мужем и женой. Для «Моссада» это стало окончательным подтверждением.

Захват у порога

11 мая 1960 года, около 20:00, Рикардо Клемент вышел из автобуса на окраине Буэнос-Айреса и направился к своему дому № 6061 по улице Гарибальди. Он работал во вторую смену на заводе Mercedes-Benz.

Возле дома стоял автомобиль с открытым капотом — у машины якобы копался мужчина. Когда Клемент поравнялся с ним, человек набросился на него сзади. Четверо агентов повалили нациста на землю, завернули в одеяло, затолкали в машину и надели на глаза затемнённые очки.

«Лучше не двигаться», — сказали ему. «Я уже принял свою судьбу», — спокойно ответил Эйхман.

Никакого сопротивления — ни крика, ни попытки позвать жену, хотя до дома оставалось каких-то двадцать метров. Бывший эсэсовец знал, что это конец.

Эйхмана перевезли на конспиративную квартиру, где продолжили допросы. Харель лично добился от него письменного признания.

Операция была приурочена к официальному визиту израильской делегации в Буэнос-Айрес. 20 мая преступника усыпили транквилизаторами, переодели в форму израильского лётчика и на самолёте авиакомпании «Эль-Аль» вывезли в Иерусалим.

Весь полёт он проспал под действием сильных препаратов — медики сопровождали его по личному распоряжению Хареля.

Аргентина подала гневный протест, назвав похищение грубейшим нарушением суверенитета. Израиль ответил так: беспрецедентные преступления Эйхмана оправдывают беспрецедентные методы. Сорок лет спустя Аргентина принесла официальные извинения за укрывательство нацистов.

Суд века

Процесс над Адольфом Эйхманом начался 11 апреля 1961 года в Иерусалиме. Впервые весь мир в деталях услышал о Холокосте. Свидетели — выжившие в лагерях смерти — рассказывали в зале суда то, что раньше казалось немыслимым. Эйхман сидел в пуленепробиваемой стеклянной будке.

Обвинение насчитывало 15 пунктов: преступления против еврейского народа, преступления против человечности, военные преступления. 15 декабря 1961 года суд приговорил Адольфа Эйхмана к смертной казни.

31 мая 1962 года Эйхмана повесили в тюрьме Рамле. Опасаясь, что место его захоронения станет местом паломничества неонацистов, тело кремировали, а пепел развеяли над Средиземным морем, за пределами территориальных вод Израиля.