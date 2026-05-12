Чем закончилась война воровских кланов России и Грузии

Главный вор Грузии Тариэл Ониани много лет считался одной из самых влиятельных фигур преступного мира. Его люди контролировали бизнес в нескольких странах, а решения Таро признавали далеко за пределами Кавказа. Но попытка оспорить влияние Япончика и Деда Хасана обернулась затяжной войной, серией громких разборок и тюремным сроком. Конфликт, начавшийся с борьбы за статус и деньги, закончился убийствами, арестами и распадом прежнего баланса в криминальной среде.

Шахтерский поселок и первая ходка

Тариэл Ониани родился 2 июня 1952 года в Грузии. Детство прошло в поселке Ткибули. Его отец работал шахтером и погиб под завалами. После этого семья перебралась в Кутаиси.

Первый срок Ониани получил в 18 лет. За решеткой он постоянно конфликтовал с администрацией и сопротивлялся режиму. Такое поведение заметили представители преступной среды. После освобождения молодого рецидивиста короновали и дали ему прозвище Таро.

В последующие годы он еще несколько раз попадал в колонии. К началу 1990-х Таро уже считался главным криминальным авторитетом Грузии и возглавлял Кутаисскую группировку, имевшую влияние в Закавказье.

Москва стала полем конфликта

В 1989 году Ониани перебрался в Москву. Из столицы он продолжил управлять своей структурой, однако закрепиться там без проблем не смог.

У Таро начался конфликт с Вячеславом Иваньковым, известным как Япончик. Причиной стал близкий соратник Ониани Илья Симония по прозвищу Махо. Япончик добивался его раскоронации.

Таро встал на сторону своего человека. После этого отношения между двумя влиятельными фигурами окончательно испортились. Оценив расстановку сил, Ониани в 1992 году уехал во Францию.

Европа стала базой

Во Франции Таро занялся незаконным бизнесом. Следствие связывало его окружение с торговлей поддельными документами, а также с контрабандой алкоголя и табака.

При этом контроль над Кутаисской группировкой он сохранял. Люди Ониани продолжали брать под влияние предприятия в Грузии и соседних республиках.

В середине 1990-х у Таро начались новые проблемы. Один из его земляков был задержан с партией фальшивых документов. Среди них оказался поддельный паспорт на имя Ониани.

После этого оперативники начали разрабатывать окружение авторитета. Во время прослушивания телефонных разговоров Таро и Мераба Джангвеладзе правоохранители получили информацию о планируемой поставке наркотиков в Москву из Средней Азии.Ониани задержали, однако доказательств оказалось недостаточно. Дело развалилось.

След привел в Вену

Спустя несколько лет имя Таро снова оказалось в центре расследования. В Вене был убит Давид Саникидзе, считавшийся сторонником Япончика.

Оружие преступления — пистолет-пулемет «Скорпион» — нашли завернутым в пакет. На нем обнаружили отпечатки пальцев Георгия Ониани, брата Таро.

Во время расследования выяснилось, что причиной конфликта могли стать деньги. Речь шла о 15 миллионах долларов, принадлежавших банку-банкроту. На эти средства претендовал Ониани, однако Саникидзе сумел их перехватить.

После того как стало известно о ходе расследования, Таро покинул страну и перебрался в Барселону.

Испания стала новым центром

В Испании Ониани начал использовать структуры, связанные с Захарием Калашовым, известным как Шакро Молодой. Через них, по данным следствия, проходило отмывание денег.

Позже Таро вошел в строительный бизнес и через посредников стал владельцем грузинской авиакомпании.В этот период испанские правоохранители начали масштабную операцию против криминальных авторитетов, обосновавшихся в стране. Операция получила название Avispa.

Во время мероприятий были задержаны приближенные Ониани. Под контроль правоохранителей попала и его 12-летняя дочь Гвенца, которую поместили в спецприемник в Каталонии.

Под следствием оказался и Шакро Молодой. Его задержали после попытки скрыться в ОАЭ, затем экстрадировали и приговорили к 7,5 года лишения свободы.

Сам Ониани сумел уйти и вернулся в Россию.

Началась война кланов

После возвращения Таро рассчитывал не вступать в открытое противостояние с Япончиком. Однако ситуация изменилась после ареста Шакро Молодого.

Ониани заявил права на активы Калашова — рынки и казино. На те же объекты претендовал Аслан Усоян, известный как Дед Хасан.Между двумя лагерями началась борьба. Противники пытались лишать друг друга статуса и выбивать союзников из системы влияния.

Во время одной из сходок в 2008 году Таро лишил воровского титула Лашу Шушанашвили, считавшегося человеком Деда Хасана.

Ответ последовал быстро. Дед Хасан и Япончик собрали своих сторонников в московском казино «Кристалл», где поставили под сомнение статус самого Ониани.

Сходка сорвалась

8 июля 2008 года Таро организовал новую встречу — она должна была пройти на теплоходе в Пироговском водохранилище.По данным участников конфликта, Ониани рассчитывал заманить туда своих противников. Однако Япончик и Дед Хасан на встречу не приехали.

Вместо них на теплоход высадился спецназ. Сотрудники правоохранительных органов прибыли с вертолета и задержали присутствующих.

Часть участников попыталась скрыться через воду. Они прыгали за борт и плыли к берегу, однако их задержал водный патруль.

После допросов всех отпустили.

Вымогательство привело к аресту

Весной 2009 года в правоохранительные органы обратился предприниматель Джонни Манагадзе. Он заявил, что люди Ониани требовали у него деньги.

По словам бизнесмена, после отказа от покровительства его похитили и удерживали в помещении кафе на Рябиновой улице. Там его избивали бейсбольной битой и требовали 500 тысяч долларов.

Позже сумма уменьшилась до 200 тысяч долларов аванса. Деньги привезла жена предпринимателя. После этого Манагадзе отпустили собирать оставшуюся часть.

Вместо этого он обратился к силовикам.

Следствие получило дополнительные показания от двух охранников Ониани. Они подтвердили версию потерпевшего.

Таро нашли в подсобке

Задержание прошло в элитном поселке Горки-2 в Одинцовском районе Подмосковья.

Оперативники прибыли в особняк Ониани и начали обыск. Хозяина долго не могли найти. В итоге Таро обнаружили в небольшой подсобке для хозяйственного инвентаря.

После ареста его отправили в СИЗО «Матросская тишина».

Через несколько недель после этого был тяжело ранен Япончик. Врачи долго пытались спасти его, однако осенью авторитет умер.

Позднее в изоляторе перехватили воровской прогон против Ониани. Документ подписали 36 законников. Среди них был и Дед Хасан.

Финал войны

В 2010 году Ониани лишили российского гражданства и приговорили к десяти годам лишения свободы.

Срок он отбывал в колонии особого режима «Черный дельфин».

В 2013 году был убит Дед Хасан. Киллер расстрелял его во дворе ресторана «Старый фаэтон».

После освобождения у Таро начались новые проблемы. В 2019 году его экстрадировали в Испанию, где суд рассматривал дело об отмывании денег.

Ониани получил 2,5 года лишения свободы. В 2021 году он вышел на свободу.

По некоторым данным, после освобождения Таро остался в Барселоне. Въезд в Россию для него закрыт.