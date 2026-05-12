Какое предательство замыслил Черчилль против СССР после войны

Весной 1945 года, когда последние залпы войны в Европе ещё гремели над руинами Берлина, а союзники по антигитлеровской коалиции обменивались рукопожатиями на Эльбе, британский премьер Уинстон Черчилль уже обдумывал новый план. Не восстановление Европы и не наказание нацистов — а внезапный удар по вчерашнему союзнику. План получил красноречивое название «Немыслимое». И общественность узнала о нём только в 1998 году, когда британские архивы рассекретили документы, которые полвека скрывали от глаз историков.

© globallookpress

Самый опасный враг — бывший союзник

Черчилль никогда не доверял Сталину. Даже когда британские и советские солдаты сражались плечом к плечу против Гитлера, британский премьер видел в советском лидере угрозу №1 для западного мира.

После разгрома Германии Советский Союз располагал самой мощной сухопутной армией в мире. Красная Армия стояла в центре Европы — от Берлина до Вены. В Восточной Европе одна за другой устанавливались прокоммунистические правительства. Черчилль был уверен: Советский Союз не остановится, а под прикрытием сильных коммунистических партий во Франции, Италии и Греции продолжит свой поход на Запад.

Британский премьер не верил обещаниям Сталина, данным в Ялте. Поэтому он начал действовать заранее. Ещё до капитуляции Германии Черчилль приказал фельдмаршалу Бернарду Монтгомери не расформировывать немецкие подразделения, сдававшиеся в плен, и складировать изъятое у них оружие. Бывших врагов он планировал использовать в будущей войне против России.

Операция «Немыслимое»: начало войны назначено на 1 июля 1945 года

22 мая 1945 года документ лёг на стол британского премьера. План под кодовым названием «Немыслимое» подготовил объединённый штаб планирования военного кабинета. Он исходил из нескольких вводных: СССР заключает союз с Японией, в войну вступают только Великобритания и США при использовании германского потенциала, а остальным европейским странам — особенно Франции — доверять нельзя.

Начало боевых действий планировалось на 1 июля 1945 года. Внезапное нападение должно было стать ключевым фактором успеха. 47 британских и американских дивизий (включая 14 бронетанковых) наносили удар по советским позициям в районе Дрездена, в центре расположения советских войск в Германии.

При этом западные союзники рассчитывали на поддержку 10–12 немецких дивизий, перевооружённых из числа военнопленных, а также на польские части и антисоветское подполье. Предполагалось, что после победы в крупном танковом сражении в районе Штеттина союзники выйдут на 400-километровую линию Данциг — Бреслау. Если СССР не пойдёт на уступки, в войну против него должны были вступить все страны Запада.

Генералы против: почему военные не поддержали премьера

Однако британские военачальники отнеслись к затее своего премьера более чем скептически. Главный военный советник Черчилля генерал Гастингс Исмей пришёл в ужас, когда прочитал предложение перевооружить вермахт и даже эсэсовцев. Он подчеркнул, что это «абсолютно невозможно для лидеров демократических стран», и напомнил: последние пять лет правительство сообщало британской общественности, что русские «сделали львиную долю боевых действий».

Но главное было даже не в моральной стороне. Военные подсчитали силы. На 1 июля 1945 года советские войска в Европе насчитывали 228 стрелковых дивизий против 80 у союзников и 36 танковых дивизий против 23. Численное превосходство Красной Армии составляло примерно 2,5 к 1. У союзников было преимущество в стратегической авиации, но этого было недостаточно для победы в сухопутной войне.

Вывод военных гласил: одержать быстрый и ограниченный успех не удастся, а союзники будут втянуты в затяжную тотальную войну с превосходящими силами противника. Штабисты признавали, что даже в случае успеха военная мощь России не будет сломлена, и она сможет возобновить конфликт в любое удобное для неё время. План был официально отвергнут 8 июня 1945 года.

Британская оборона: что будет, если русские нападут первыми

Однако Черчилль не успокоился. 10 июня 1945 года он поручил штабам разработать второй план — теперь уже оборонительный. Премьер опасался, что после ухода американских войск с Европы (их готовили к вторжению в Японию) Сталин воспользуется ослаблением Запада и начнёт полномасштабное наступление.

11 июля документ был готов. От удержания плацдармов на континенте британские стратеги отказались. Оборона Британских островов должна была строиться на превосходстве Королевских ВВС и военно-морского флота. Серьёзную опасность, однако, вызывала вероятность появления у русских ракет и новых видов оружия. Ожидалось, что советский десант, на подготовку которого потребуются годы, скорее всего, будет отбит.

Почему война не началась: разведка, демонстрация силы и Трумэн

Черчилль ознакомил со своим планом нового президента США Гарри Трумэна. Однако американцы идею не поддержали. Для США приоритетом оставался Тихоокеанский фронт и война с Японией. Трумэн не верил, что русские решатся наступать на Запад, но знал: по подсчётам американских аналитиков, без СССР США пришлось бы воевать с Японией ещё три года.

Но решающим фактором стала советская разведка. Информация о плане «Немыслимое» была передана в Москву «кембриджской пятёркой» — и в первую очередь Кимом Филби. В июне 1945 года маршал Георгий Жуков получил приказ срочно провести перегруппировку советских войск в Германии. Группа советских оккупационных войск (ГСОВГ), сформированная 10 июня на базе трёх фронтов, была усилена и приведена в полную боевую готовность.

Это была чёткая демонстрация силы. Сталин дал понять Черчиллю: он всё знает и готов ответить на любой вызов. Фактор внезапности, на который так рассчитывали авторы «Немыслимого», был потерян.

Наконец, 26 июля 1945 года — после поражения консерваторов на выборах — Черчилль ушёл в отставку. План «Немыслимое» отправили в архив, где он пролежал более полувека.

А что, если бы? Взгляд с обе стороны баррикад

Споры о том, что могло бы случиться, начнись летом 1945 года Третья мировая, не утихают до сих пор. Профессор Эдинбургского университета Джон Эриксон уверен, что Сталин знал о планах Черчилля и был готов к удару. Американский исследователь Джонатан Уокер полагает, что план был самоубийственным для Запада: 11 миллионов советских солдат в Европе против 4 миллионов у союзников, 20 тысяч танков и самоходных орудий — при том что американцы располагали всего двумя ядерными боеголовками.

Другие эксперты, напротив, считают, что СССР был слишком ослаблен четырьмя годами войны, а союзники имели реальное преимущество в авиации и могли бы вытеснить русских из Германии и Польши — правда, ценой огромных потерь.

Что точно известно: «Немыслимое» стало первой военной игрой эпохи холодной войны, пусть и сыгранной только на бумаге. Черчилль — вдохновитель этого плана — через год с небольшим, в марте 1946-го, произнесёт в Фултоне знаменитую речь о «железном занавесе». Холодная война начнётся официально. Но по-настоящему «горячей» она не стала — во многом потому, что ещё в 1945-м военные смогли переубедить политиков, а разведчики сделали свою работу.