Приметы и поверья на 13 мая: что нельзя делать в день Якова Теплого

По народному календарю 13 мая — день Якова Теплого. Православные верующие вспоминают святого Иакова Зеведеева, одного из 12 апостолов и ближайшего ученика Иисуса Христа.

На Руси с этого дня прекращалось сватовство, поскольку май считался неподходящим месяцем для заключения брачного союза. Отсюда и поговорка: «В мае жениться всю жизнь маяться. Если молодые хотели вступить в брак, им следовало подождать, иначе семейная жизнь не сложится.

День посвящали тихим домашним делам и проводили его в окружении родных и близких.

Поутру наши предки наблюдали за восходом солнца, чтобы узнать, каким будет лето. Сны на Якова Теплого считались вещими — их старались запомнить, потому что сновидения могли подсказать решение проблем.

Чтобы весь год прошел счастливо, люди помогали ближним, особенно тем, кто оказался в трудной ситуации.

День Якова Теплого связан с большим количеством запретов. В этот день ни в коем случае нельзя признаваться в любви. Тот, кто осмелится нарушить запрет, на долгое время останется одиноким.

Незамужним девушкам 13 мая нельзя подолгу любоваться на себя в зеркало — можно лишиться своей привлекательности и молодости. Также не стоит заплетать волосы в косу, иначе быть беде.

На Якова Теплого лучше не планировать серьезные дела и не менять привычный уклад жизни. Также не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу — путешествие окажется неудачным и принесет большие неприятности. Этот день не подходит и для переезда на новое место жительства.

13 мая запрещается предаваться грусти и печали и горевать о пережитых несчастьях, иначе проблем в жизни только прибавится. Также в этот день нельзя гадать и ворожить — злые силы могут проникнуть в сердце и разум гадающего.

По народным приметам, ясное небо утром предвещает жаркое лето. Если дует южный ветер, значит, летом будет много гроз. Беззвездная, темная ночь сулит наступление ненастья. Если же день безветренный, летом, наоборот, ветра будут дуть постоянно.