Приметы и поверья на 14 мая: что нельзя делать на Еремея Запашника

По народному календарю 14 мая — день Еремея Запашника. В старину этот праздник также называли Еремей Запрягальник и Яремник Засеватель. На Руси в это время в третий раз встречали весну — к середине мая завершались пахотные работы и приступали уже к посевным. К Еремею обращались с просьбами о хорошем урожае и защите посевов от ливней и пожаров. Его считали покровителем полевых работ и защитником домашнего скота. Православные верующие вспоминают в этот день пророка Иеремию.

Наши предки 14 мая почитали древнеславянского бога весеннего солнца и плодородия Ярило. Люди верили, что в этот день он спускается на землю и ходит с венком из мака на голове и колосьями в руками. Куда шагнет Ярило — там вырастет хлеб, куда глянет — распустятся цветы и запоют птицы.

В честь третьей весны устраивали большие гулянья и жгли костры. На поля люди приносили сдобные булочки — жаворонки. Их пекли поутру и оставляли на углах поля.

На Еремея Запашника нельзя давать в долг, иначе сам познаешь нужду. В старину запрет касался не только денег, но и зерна. Считалось, что если одолжить кому-либо даже одно семечко, собственные посевы не уродятся.

В этот день запрещается предаваться лени и бездельничать, лучше не откладывать дела на потом, а сделать их вовремя. Также под запретом грустные мысли и злость. Если приснится дурной сон, о нем не стоит никому рассказывать, иначе он сбудется.

На Еремея Запашника рекомендуется отказаться от совершения крупных покупок и заключения важных сделок — есть риск оказаться в убытке. Также запрещается ходить на рыбалку и употреблять в пищу рыбные блюда, чтобы не лишиться способности разговаривать и не стать немым как рыба.

По народным приметам, если на Еремея Запашника утром ясно, лето будет солнечным. Если день погожий, значит, и в сезон уборки урожая погода будет хорошая. Холодный и дождливый день предвещает студеную зиму. Если летает много комаров — близится дождь.