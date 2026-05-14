Садовод Воронович дал полезные советы, как защитить грядки от слизней

В последние годы многие садоводы и огородники сталкиваются с серьёзной проблемой — стремительным ростом популяции слизней на своих участках. Эти прожорливые моллюски способны за одну ночь уничтожить целые грядки капусты, клубники, салата, хост и даже молодых огурцов. Как эффективно бороться с этими вредителями, изданию REGIONS рассказал опытный садовод Борис Воронович. Почему слизней стало так много? Причины резкого увеличения численности слизней можно разделить на три основные группы: 1. Изменение климата. Зимы в средней полосе стали более тёплые и снежные, что позволяет слизням благополучно перезимовывать под слоем снега. Раньше сильные морозы и отсутствие снега приводили к гибели значительной части популяции, но теперь такие условия встречаются редко. 2. Дождливое лето. Слизни любят влагу, и в условиях обильных осадков их размножение идёт особенно активно. Одна особь может отложить до 500 яиц за сезон, и при повышенной влажности большинство из них выживает. В засушливые периоды слизни прячутся в почве и не размножаются, но если лето влажное, они быстро распространяются по всему участку. 3. Неправильные методы борьбы. Многие дачники пытаются избавиться от слизней с помощью химических средств, что приводит к гибели не только вредителей, но и их естественных врагов — жужелиц, ежей, лягушек и птиц. Без этих хищников популяция слизней значительно увеличивается. Механические барьеры: безопасные способы защиты Один из самых экологичных методов борьбы со слизнями — создание физических преград, которые они не смогут преодолеть. Острая крошка. Используйте яичную скорлупу, ракушечник, мелкий гравий или измельчённые ракушки мидий. Рассыпьте их вокруг грядок слоем не менее 10 см. После дождя барьер нужно обновлять, так как влага сглаживает острые края. Древесная зола. В сухую погоду зола прилипает к телу слизня, вызывая обезвоживание. Однако после первого дождя её эффективность снижается, поэтому золу нужно регулярно подсыпать. Известь и суперфосфат. Эти вещества создают щелочную среду, которую слизни не переносят. Однако важно следить за тем, чтобы они не попадали на корни растений. Медная лента. Специальная лента или сетка из меди при контакте с моллюсками вызывает у них слабый электрический разряд, заставляя их отступить. Лента оклеивается по периметру грядок или вокруг стволов растений. Это эффективный, но дорогой метод. Опилки из-под электрорубанка. Они обладают острыми краями, которые не позволяют слизням передвигаться. Обычные опилки для этой цели не подходят. Ловушки и приманки: сбор слизней вручную Самый эффективный способ борьбы без использования химии — собрать слизней в ловушки и уничтожить их вручную. Пивные ловушки. Слизни обожают запах пива. Вкопайте пластиковые стаканчики или бутылки в землю до уровня почвы, налейте внутрь немного пива и накройте крышкой с небольшой щелью. Слизни заползают на запах и падают в пиво, где тонут. Ловушки нужно проверять каждые 2 – 3 дня и обновлять пиво. Кукурузная мука. Насыпьте муку в неглубокую ёмкость и разместите её в местах скопления слизней. Моллюски съедают муку, она набухает в их желудке, и они погибают. Этот метод безопасен для растений и животных. Мокрые тряпки и доски. Слизни любят прятаться в тёмных и влажных местах. Разложите по участку мокрые тряпки, доски, куски картона или шифера. Утром под ними можно найти множество слизней, которых останется только собрать и уничтожить. Ёмкости с водой. Слизни также любят влагу. Поставьте на грядках небольшие миски с водой, вкопанные вровень с землёй. Моллюски заползают в воду и тонут. Биологические методы: привлечение естественных врагов Естественные враги слизней могут значительно сократить их численность. Важно не убивать этих животных, чтобы они могли выполнять свою роль в экосистеме. Ежи. Эти зверьки с удовольствием поедают слизней. Чтобы привлечь ежей на участок, оставьте им миску с водой и избегайте использования химических средств. Однако будьте осторожны: ежи могут переносить клещей. Лягушки и жабы. Они также охотятся на слизней. Создайте на участке небольшой водоём или просто поставьте широкую миску с водой. Жабы сами найдут ваш огород. Жужелицы. Эти жуки — настоящие хищники, которые охотятся на слизней и их яйца. Чтобы привлечь жужелиц, оставляйте на участке мульчу из листьев и избегайте использования химикатов. Птицы. Скворцы, дрозды и грачи также питаются слизнями. Установите скворечники и кормушки, но не перекармливайте птиц, чтобы они не перестали охотиться. Агротехнические методы и растения-отпугиватели Слизни предпочитают влажные, тенистые места с густой растительностью. Чтобы избавиться от них, нужно создать условия, которые будут для них некомфортными. Убирайте мусор. Доски, шифер, старые мешки и кучи травы — это идеальные укрытия для слизней. Регулярно очищайте участок от мусора, чтобы снизить популяцию вредителей. Прореживайте посадки. Густые заросли создают благоприятные условия для слизней, так как там всегда влажно и темно. Сажайте растения на расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Поливайте утром. Вечерний полив оставляет почву влажной на всю ночь, что идеально подходит для слизней, которые активны ночью. Поливайте растения утром, чтобы к вечеру земля успела подсохнуть. Мульчируйте хвоей или соломой. Сосновая хвоя с её острыми краями и смолистым запахом отпугивает слизней. Солома быстро высыхает и не создаёт условий для повышенной влажности. Перекапывайте почву. Весной и осенью перекапывайте почву, чтобы яйца слизней оказались на поверхности и погибли от холода или пересыхания. Некоторые растения обладают свойствами, которые отпугивают слизней. Посадите их по периметру участка, чтобы создать барьер для вредителей. Чеснок и лук. Резкий запах чеснока отпугивает слизней. Разместите чеснок по краю грядки с капустой или клубникой. Лаванда, розмарин, тимьян. Эти пряные травы не только отпугивают слизней, но и многих других вредителей. Петрушка и кинза. Слизни обходят эти растения стороной. Настурция и бархатцы. Цветы с сильным ароматом также могут служить репеллентами. Борис Воронович поделился своим опытом борьбы со слизнями: «Я по периметру всей теплицы посадил чеснок и бархатцы. И знаете, слизней внутри стало заметно меньше. Они не любят лезть через этот ароматный барьер. А еще я заметил, что слизни не трогают растения, которые растут на солнце. Всегда стараюсь высаживать капусту на открытых участках, а не в тени. Там она и растёт лучше, и слизни её не так атакуют». Что категорически не рекомендуется делать Соль. Избегайте использования соли на грядках. Хотя она и помогает избавиться от слизней, она также делает почву непригодной для выращивания растений. Кипяток. Не поливайте растения горячей водой. Это может уничтожить не только слизней, но и повредить корни растений. Медный купорос в высокой концентрации. Этот препарат токсичен для людей и животных, а также может накапливаться в почве, что негативно скажется на её плодородии.