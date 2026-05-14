От коровьей оспы до COVID-19: как людям стали делать прививки

14 мая 1796 года английский врач Эдвард Дженнер привил восьмилетнему Джеймсу Фиппсу материал коровьей оспы — этот эксперимент принято считать началом истории современной вакцинации. Хотя подобные методы защиты от инфекций существовали и ранее, именно работа Дженнера положила основу более безопасной и эффективной системе прививок.

Примерно через 100 лет после эксперимента Эдварда Дженнера французский учёный и создатель вакцины от бешенства Луи Пастер предложил называть все препараты, защищающие от инфекций, вакциной (от латинского vacca — «корова»). Считается, что именно открытие доктора Дженнера положило начало эре вакцинации, которая в дальнейшем получила развитие и в России.

Как Екатерина II стала первой сторонницей прививок в Российской империи, как в СССР создали эффективную вакцину против полиомиелита и за 19 дней победили вспышку чёрной оспы, а также о современных отечественных вакцинах — в материале RT.

Оспенный и Вакцинов

Идея искусственного создания иммунитета появилась задолго до открытия Дженнера. В Китае, Индии и странах Ближнего Востока ещё раньше применялась вариоляция — процедура, при которой человеку вводили материал от больного натуральной оспой. Такой метод помогал пациенту выработать иммунитет, однако сохранялся риск летального исхода. Тем не менее к XVIII веку процедура постепенно распространилась и в Европе.

Принято считать, что в истории России первая прививка была сделана в 1768 году императрице Екатерине II. В то время Европу накрыла волна пандемии, и, хотя сама Екатерина не болела, она прошла вариоляцию, а также привила своего сына Павла. Процедуру проводил известный английский врач Томас Димсдейл, а материал для прививки был взят у крестьянского мальчика Саши Маркова. Позже он тоже выздоровел и был удостоен дворянского титула и фамилии Оспенный. После такого примера императрицы этот способ борьбы с эпидемией стал распространяться по всей стране.

В 1801 году в России начали применять метод Дженнера. Первую вакцинацию провёл профессор Ефрем Мухин в Московском воспитательном доме. Привитый мальчик Антон Петров по приказу императрицы Марии Фёдоровны получил новую фамилию — Вакцинов.

Церковь — за прививки!

В начале XIX века в России начали развивать систему массового оспопрививания. В 1802 году император Александр I подписал указ о вакцинации по всей стране. В крупных городах появились оспенные комитеты, которые призывали народ к вакцинации и обучали врачей. Со временем эта практика распространилась и в удалённых уголках империи, включая Сибирь.

Несмотря на пользу прививок, многие люди боялись их делать из-за страхов и суеверий. Крестьяне воспринимали вакцинацию как опасное и «нехристианское» вмешательство. В связи с этим государству пришлось привлечь к просветительской работе духовенство. В 1804 году Святейший синод издал указ, в котором официально призвал священников убеждать население в пользе прививок и бороться с предрассудками.

В 1815 году в Российской империи был учреждён Оспопрививательный комитет. Позднее к распространению прививок подключилось Вольное экономическое общество — первая в России независимая научная и общественная организация. Она занималась обучением прививателей, а также рассылала вакцинный материал и медицинские инструменты для процедуры. Для убеждения населения в важности вакцинации издавались специальные брошюры и пособия о прививании на разных языках.

Кроме того, в XIX веке Россия постепенно включилась в мировое развитие иммунологии и микробиологии. В стране начали применять вакцины против бешенства, холеры и чумы. В числе выдающихся российских учёных, внёсших вклад в развитие иммунологии и эпидемиологии, были ученики и коллеги Луи Пастера Илья Мечников и Николай Гамалея. Мечников стал одним из основоположников иммунологии и получил Нобелевскую премию за исследования иммунной системы и фагоцитоза — процесса, при котором клетки организма уничтожают болезнетворные микроорганизмы, а Гамалея организовал одну из первых в России бактериологических станций и занимался внедрением прививок против бешенства. Важную роль сыграл и эпидемиолог Даниил Заболотный. На протяжении многих лет он исследовал вспышки чумы и холеры и участвовал в борьбе с эпидемиями в разных странах.

Массовая вакцинация в СССР и успехи советских учёных

Во время Гражданской войны в стране не хватало врачей и инфекции быстро распространялись среди солдат. В СССР возникли вспышки тифа, холеры, оспы и других опасных болезней. Для борьбы с эпидемиями создавались специальные военно-санитарные комиссии, которые организовывали карантины и фронтовые госпитали для заражённых, а также распространяли информацию о важности гигиены. Здоровых людей тоже прививали от инфекций.

В 1919 году в РСФСР ввели обязательное оспопрививание. Уклонение от процедуры грозило уголовной ответственностью. Декрет «Об обязательном оспопрививании» стал одной из первых масштабных государственных программ массовой вакцинации. К середине XX столетия в СССР начали массово прививать от туберкулёза, дифтерии, коклюша и столбняка.

Особенно важным достижением советских учёных стала борьба с полиомиелитом — острым неизлечимым вирусным заболеванием, поражающим нервную систему. В Советском Союзе первые эпидемии этого смертельного вируса начались в 1949 году в Прибалтике, Казахстане и Сибири. В конце 1950-х вирусологи Михаил Чумаков и Анатолий Смородинцев создали эффективную живую вакцину против этого заболевания, а вскоре Чумаков разработал более удобную форму вакцины в виде драже, которая особенно подходила для профилактики детей. Позднее разработку советских вирусологов стали применять в нескольких десятках стран.

Как отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, доктор биологических наук, академик РАН Пётр Чумаков, штаммы, которые легли в основу вакцины, были разработаны в США вирусологом Альбертом Сэбином. По словам учёного, Сэбин предложил способ, который позволил сделать живой вирус безопасным для человека. Для этого вирус выращивали в специальных клеточных культурах. В 1956 году группа советских учёных, в том числе Михаил Чумаков и его супруга вирусолог Марина Ворошилова, приехали в Америку, где Сэбин передал им свои штаммы для создания вакцины в СССР. В очень короткий срок вакцина была создана в Институте полиомиелита.

«Принцип простой: если вирус паразитирует в организме, то он вырабатывает свойства, которые помогают ему преодолевать иммунную систему. А если его долго размножать на культурах клеток, из-за спонтанных мутаций он постепенно утрачивает эти свойства. Организм человека с таким вирусом успешно справляется, поэтому заболевание не развивается, но иммунитет при этом всё равно формируется», — рассказал Пётр Михайлович Чумаков.

В целом советская система вакцинации считалась одной из самых масштабных и эффективных в мире. Именно массовая вакцинация позволила практически ликвидировать многие опасные инфекции. Это стало особенно заметно при вспышке чёрной оспы в Москве в 1959—1960 годах: благодаря экстренной вакцинации эпидемию удалось остановить всего за 19 дней.

Чумаков подчеркнул, что советская медицина традиционно делала упор на профилактику, чтобы не допустить развития заболевания. При этом, по его словам, система здравоохранения СССР стремилась быть максимально доступной для населения, в отличие от западной, которая была больше ориентирована на коммерческие интересы производителей.

«Например, живая полиомиелитная вакцина Сэбина имела мало шансов на внедрение в Штатах в том числе потому, что была исключительно дешёвой и конкурировавшей с очень дорогой и менее эффективной вакциной Солка, приносившей немалые доходы. У нас же в те времена таких проблем не было, упор делался на простоту и эффективность, что позволило провести масштабнейшую кампанию по массовой вакцинации и в кратчайший срок решить проблему полиомиелита», — считает эксперт.

Вакцины в России XXI века

В XXI веке российская вакцинология продолжает активно развиваться. Так, во время пандемии COVID-19 в 2020-м в стране создали сразу несколько отечественных вакцин, среди которых наиболее известной стала «Спутник V» — один из первых зарегистрированных препаратов против коронавирусной инфекции в мире, разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Позднее появились другие вакцины российского производства: «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «Конвасэл».

Также в 2025—2026 годах начали выпускать новые препараты против ротавирусной инфекции, вируса папилломы человека (ВПЧ) и пневмококковой инфекции. А в апреле этого года была зарегистрирована первая российская вакцина для взрослых против коклюша, дифтерии и столбняка — аАКДС-М.

Одним из наиболее перспективных направлений в России сегодня является разработка персонализированных вакцин против рака. Такие препараты создаются индивидуально для каждого пациента и помогают иммунной системе распознавать опухолевые клетки и бороться с ними. Например, в последние годы в медицинской практике начали использовать такие препараты, как «Неоонковак», «Онкорна» и «Онкопепт».

Тем не менее в России, как и во многих других странах, тема вакцин традиционно сопровождается общественными спорами. Часть населения, так называемые антиваксеры, выражает недоверие к прививкам, особенно после пандемии COVID-19.

Как поясняет Чумаков, это во многом феномен последних десятилетий, поскольку раньше антивакцинное движение не имело такого размаха.

«Страхи питаются раздуваемыми в соцсетях и СМИ редкими случаями осложнений от вакцинации или же вообще никак с ней не связанными случаями смертей — к сожалению, люди забывают, что «вследствие» не означает «по причине». Например, пожилой человек умер от тромбоза вскоре после прививки — никакой связи с ней нет, но в социальных сетях сразу распространяется молва, что «вакцины убивают», — подчеркнул академик.

Национальный календарь прививок

В 1958 году Министерство здравоохранения СССР утвердило официальный перечень рекомендуемых прививок — аналог Национального календаря профилактических прививок. К концу 1960-х он включал вакцинацию против оспы, столбняка, туберкулёза, дифтерии, коклюша, кори и полиомиелита. Позднее список расширялся. Так, в 1998 году в календарь добавили прививки от краснухи и гепатита B.

Сегодня Национальный календарь профилактических прививок остаётся основным документом, который определяет сроки и порядок вакцинации детей и взрослых. Также в нём указан перечень инфекций, против которых вакцинация проводится бесплатно в соответствии с программой обязательного медицинского страхования.

Календарь включает вакцинацию против 12 основных инфекций, среди которых туберкулёз, гепатит B, дифтерия, коклюш, столбняк и ряд других. Кроме того, существуют прививки по эпидемическим показаниям — например, против клещевого энцефалита, холеры, бешенства и менингококковой инфекции.