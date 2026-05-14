В декабре 1989-го Румыния полыхнула не как «бархатная», а как самая настоящая кровавая революция. Тысячи погибших, бегство президента и скорая расправа без права на апелляцию. Спустя десятилетия историки разбирают пыльные архивы, выясняя: кто же на самом деле нажал на курок, оборвавший эпоху «гения Карпат»? Слишком много совпадений и странностей, чтобы признать это чистой стихией народного гнева.

Кровавое Рождество в Тырговиште

25 декабря 1989 года в католическое Рождество пала последняя твердыня соцлагеря. В расположении воинской части в Тырговиште супругов Чаушеску поставили спиной к стене солдатской уборной и расстреляли с нескольких шагов без лишних процедур.

Всё началось 16 декабря в Тимишоаре — из-за попытки властей выдворить из страны венгерского пастора Ласло Текеша. Протест мгновенно перерос в многотысячный бунт. Чаушеску отдал приказ стрелять на поражение. Дальше — цепная реакция. 21 декабря на главной площади Бухареста диктатор не успел договорить речь — толпа освистала президента социалистической страны. Буквально за сутки власть рухнула. 22 декабря супруги покинули столицу на вертолёте, но были схвачены. Уже через три дня военный трибунал приговорил их к высшей мере.

Ядерный шантаж и приказ из Кремля

В 1984 году Румыния бойкотировала московскую Олимпиаду, отказалась вводить войска в Чехословакию и Афганистан — союзник вел себя откровенно недружественно по отношению к старшему брату. К концу 80-х у Кремля лопнуло терпение: румыны тайно строили ядерную бомбу.

У них уже был собственный плутоний, и к 2000 году они могли предъявить миру «кнопку» страшной силы, способную нарушить хрупкий паритет. Сведениями об этом занималось ГРУ — в конце ноября и в декабре 1989 года советская разведка действовала особенно активно.

4 декабря состоялась последняя встреча Михаила Горбачева с бухарестским «гением». Чаушеску был непреклонен, в ответ на призывы к перестройке он заявил, что скорее Дунай потечет вспять. После этого генсек якобы дал «добро» на операцию по устранению строптивого режима. По некоторым данным, на спецоперацию отправили майора ГРУ, владевшего румынским языком.

Конвейер в Лэнгли

Ровно за три дня до бухарестского мятежа, 19 декабря, советская разведка доложила Горбачеву данные из Вашингтона: в ЦРУ окончательно согласовали и утвердили план по устранению Чаушеску.

Американцы — тоже не без выгоды. Им нужен был не просто сломанный режим, а управляемый хаос. Западные СМИ поливали диктатора грязью, а на роль будущего президента была выбрана кандидатура Иона Илиеску.

Венгры в этом спектакле сыграли роль курьеров. Через «очистившуюся» от социализма Венгрию оппозиции поставляли оружие, а боевиков готовили в местных лагерях.

Кукловоды из партии

Внутри Румынии нашлись свои сильные игроки, недовольные режимом. Сразу после событий был создан Фронт национального спасения, который возглавил тот самый Ион Илиеску — бывший идеологический лоботряс, которого Чаушеску вовремя не посадил. Во главе с бывшими партийцами и спецслужбистами, опиравшимися на поддержку извне.

Вердикт истории

Кто же убил «гения Карпат»? Это был уникальный консенсус интересов.

ЦРУ хотело расширить зону влияния и получить управляемую Румынию.

Кремль (Кондрашов А., «Аргументы недели», 2011) мечтал обезопасить южные рубежи и убрать раковую опухоль онкологического соседа, покушавшегося на атомное оружие.

Венгрия сводила старые счеты с вековым конкурентом и демонстрировала новым западным хозяевам свою лояльность.

Ну а пятой колонной выступили свои же обиженные партийцы во главе с Илиеску. Конечно, в народе Румынии действительно накопилась усталость от тотальной экономии и культа личности. Но без серьезной внешней координации и поддержки протестующих изнутри, румынский народ никогда бы не смог так молниеносно и кроваво разделаться с собственной властью.