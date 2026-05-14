Как Дагестан пережил самое страшное землетрясение XX века

14 мая в Дагестане вспоминают трагические события 1970 года. Именно в этот день республику потрясла серия мощных землетрясений, ставших одной из самых масштабных природных катастроф прошлого века.

Первый удар силой 7-8 баллов произошел около полудня. Эпицентр находился в Буйнакском районе, всего в 30 километрах от Махачкалы. Тот факт, что стихия проснулась в разгар дня, позволил людям вовремя покинуть здания. Это помогло избежать массовых жертв во время последующих, более разрушительных толчков.

Расул Солтаналиев очевидец землетрясения Я шел из школы домой, было около 12 часов дня. Сначала даже не понял, что происходит: вдруг увидел, как передо мной буквально задвигался асфальт. Раздался мощный гул, будто мимо идут танки, и я увидел, как с крыш домов начали падать дымоходы.

Расул Солтаналиев жил в селении Кумторкала. Оно оказалось в эпицентре и было полностью стерто с лица земли разрушительным землетрясением 1970 года.

«Я видел, как взрослые побежали в детский сад, чтобы вытащить детей. Тогда МЧС еще не существовало, работали только пожарные. Они приезжали, выводили людей из опасной зоны. Жертв было бы гораздо больше, если бы первый толчок произошел ночью, — вспоминает Расул Солтаналиев.

Вечером того же дня произошел второй, более мощный толчок. Именно он стал причиной основных разрушений. Напуганные дневным землетрясением, жители Дагестана предпочли остаться на улицах, что спасло тысячи жизней. Магнитуда этого удара составила 6,7, а интенсивность — 9 баллов. Последствия были сопоставимы со взрывом термоядерной бомбы.

В результате землетрясения пострадало около 25% территории республики, в зоне риска оказалось почти половина населения Дагестана. Сотни сел и городов были частично повреждены, а 22 населенных пункта разрушены полностью.

В Институте геологии Дагестанского научного центра РАН это землетрясение 1970 года называют одним из крупнейших в XX веке на территории современного Азербайджана, уступая лишь Шамахинскому землетрясению 1902 года. Позже произойдет и Спитакское землетрясение.

Сотрудник Института геологии, доктор физико-математических наук Шамиль Идармачев, в 1970 году работал сейсмологом на станции «Экибулак, которая находилась прямо в эпицентре катастрофы.

Шамиль Идармачев сейсмолог В момент землетрясения я дежурил на станции. Прямо на моих глазах рухнули крыши всех саманных домов в селе. Удивительно, но единственным уцелевшим зданием оказалась наша станция, стоявшая на скалах.

Подземные толчки продолжались на протяжении полутора месяцев. За это время было зафиксировано больше тысячи афтершоков различной магнитуды. Шамиль Идармачев рассказал, почему произошло землетрясение.

«Дагестан расположен на тектоническом разломе, который разделяет Каспийское море на южную и северную части. В этой зоне традиционно происходят очень сильные землетрясения. Например, в 2000 году на том же разломе, но уже на территории Туркменистана, был зафиксирован толчок магнитудой 7 баллов, который привел к значительным разрушениям. Аналогичные по силе события случались и в Азербайджане. Все они сопоставимы с дагестанским землетрясением 1970 года.

Подземные толчки стали не единственным испытанием для жителей республики. Землетрясение спровоцировало обвалы, оползни и образование масштабных трещин как в горах, так и на равнинах. Удар стихии полностью разрушил коммуникации: связь со многими пострадавшими районами была частично оборвана, а Махачкала оказалась полностью отрезана от централизованного водоснабжения.

В результате катастрофы погибло более 30 человек, а 45 тысяч лишились крова. Те, чьи дома были разрушены или признаны аварийными, переселялись во временно уцелевшие здания. Многим же пришлось провести несколько месяцев в палаточных городках.

«Люди были обеспечены всем необходимым для пропитания, сами готовили, варили бульоны и даже плов. Можно сказать, что мы жили как в общине. Приезжали солдаты из Азербайджана, которые построили школу, детский сад и больницу. Они всем помогали, — вспоминает Шамиль Идармачев, сотрудник Института геологии.

Детей, чьи дома пострадали, отправляли к родственникам. Тех же, кому идти было некуда, власти Дагестанской АССР направляли в другие города. Там им предоставляли жилье, питание и возможность продолжить обучение.

Помощь Дагестанской АССР стала поступать со всего Советского Союза. Строительные отряды восстанавливали поврежденные здания и возводили новые населенные пункты. В знак благодарности некоторые микрорайоны получили названия в честь братских народов. Так, в Махачкале до сих пор существует «узбекский городок, построенный узбекскими строителями, и гостиница «Ленинград — подарок от жителей Северной столицы.