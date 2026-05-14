Как Таня-партизанка стала кровавой точкой в жизни Че Гевары

В памяти миллионов Че Гевара остался человеком-символом, чей портрет растиражирован на майках и плакатах. Но за этим бронзовым образом скрывалась живая история — с любовью, предательством и пулями, настигающими в мутной воде. Таня-партизанка, или Айде Тамара Бунке, была не просто «русской любовницей» команданте, но и ключевой фигурой его боливийской эпопеи. Ее гибель — это не просто военная потеря, это кровавая точка, после которой дни прославленного революционера были сочтены.

Мимолетная звезда Востока

В декабре 1960 года Че Гевара нанес визит в ГДР. Его переводчицей назначили 23-летнюю выпускницу Берлинского университета Тамару Бунке. Девушка из семьи немецких коммунистов, бежавших от нацистов в Аргентину, стала для него неожиданной находкой. Владея испанским, немецким и русским, будучи яркой и талантливой (она прекрасно пела, танцевала и играла на фортепиано), Бунке мгновенно покорила сердце «героя-революционера». Сам Че называл ее «Мимолетной звездой, чудом встретившейся на моем пути».

Вскоре девушка перебралась в Гавану. Формально она училась журналистике, но на самом деле это была шпионская стажировка. В марте 1963 года Тамара согласилась стать нелегалом. Год обучения тайнописи, радиосвязи и конспирации — и вот она уже в Боливии с фальшивым паспортом на имя Лауры Гутьеррес Бауэр.

Агент под прикрытием романтики

В Боливии Таня развернула бурную деятельность. Она вошла в доверие к местным сановникам, якобы проводила этнографические исследования индейского фольклора, а для связи с отрядом Че использовала неожиданный канал. Бунке устроилась ведущей на радио Санта-Крус в программу «Советы безответно влюбленным». В прямом эфире она зачитывала зашифрованные донесения для партизан — прикрытие идеальное. Там же, на ранчо Каламина, купленном на деньги кубинской разведки, она организовала базу для отряда.

Однако летом 1967 года удача изменила отряду. Армия Боливии при поддержке ЦРУ методично выкуривала партизан из джунглей. Че Гевара принял решение разделить группу, оставив Тане дюжину бойцов под командованием Хоакина. Это была их последняя встреча.

Крестьянин по имени Рохас

Именно фактор банального предательства переломил ход событий. В лесах отряд Тани наткнулся на местного крестьянина Рохаса. Тот напросился в проводники, но вместо безопасной тропы привел партизан в расставленные сети. Он выдал их расположение ближайшей военной части.

31 августа 1967 года отряд переходил вброд реку Рио-Гранде у брода Вадо-дель-Йесо. Бойцы шли по пояс в воде, высоко подняв винтовки, чтобы не намочить оружие. В этот момент с берега по беззащитным людям ударили пулеметы.

Что осталось от «Мимолетной звезды»

Тамара Бунке была убита одной из первых: пуля попала в грудь и пробила легкое. Но даже смерть не принесла ей покоя. Тело девушки подхватило течение реки. Она пробыла в воде несколько дней. Когда боливийские солдаты нашли труп 6 сентября 1967 года, он был уже сильно обезображен пресноводными пираньями, кишевшими в этих местах.

Дальнейшее отношение к останкам было циничным. Изъеденный пираньями труп доставили к президенту Рене Баррьентосу, а затем планировали закопать в безымянной могиле вместе с обычными преступниками. Лишь вмешательство местных крестьянок, настоявших на христианском погребении для женщины, заставило военных похоронить Тамару с соблюдением формальностей.

Сорок дней до роковой встречи

Узнав по радио о смерти Тани, Че Гевара отказался верить в это, считая сообщение пропагандой. Он потерял не просто связную, но часть своей воли. Ровно на сороковой день после гибели Тани, 9 октября 1967 года, боливийские «рейнджеры» настигли и казнили самого Че. Названия местных деревень и сухие строчки рапортов навсегда соединили их имена.

Только спустя 30 лет останки Тамары были эксгумированы на заброшенном военном кладбище Вальегранде, идентифицированы и с воинскими почестями перезахоронены в Мавзолее Че Гевары в Санта-Кларе. Спиричуэл, седьмой по величине город Кубы, стал последним приютом русской партизанки, отданной на растерзание пираньям и боливийской пулеметной очереди.