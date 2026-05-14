Кто внес самый большой вклад в победу Красной армии на Гражданской войне

Гражданская война в России — это, среди прочего, война, рождённая буквально из ничего. У большевиков в начале 1918 года не было ни армии в привычном смысле слова, ни офицерского корпуса, ни единой системы управления войсками. Старая русская армия развалилась, новая ещё не существовала. И за два с половиной года эта несуществующая армия разгромила Колчака, Деникина, Юденича, Врангеля, белых интервентов и многочисленных атаманов. Это произошло во многом благодаря целому созвездию военачальников — и старых царских офицеров, перешедших на сторону красных, и выдвиженцев из самой солдатской массы. Вопрос о том, кто из них внёс самый весомый вклад в победу, до сих пор остаётся предметом дискуссии среди историков.

Иоаким Вацетис: создатель РККА

Первым по хронологии и одним из важнейших по значению стоит назвать Иоакима Иоакимовича Вацетиса — латыша, полковника царской армии, командира 5-го Земгальского латышского стрелкового полка. В сентябре 1918 года он был назначен первым главнокомандующим всеми вооружёнными силами Советской республики.

Вацетис принял командование в момент, когда Красная армия как организованная сила только формировалась. Именно он заложил основы фронтовой системы управления, координации действий различных направлений, использования военных специалистов из числа бывших царских офицеров. Под его руководством были стабилизированы Восточный фронт, отбито наступление чехословацкого корпуса и Народной армии Комуча, началось продвижение на восток.

Историк Андрей Ганин, ведущий современный специалист по военной истории Гражданской войны, в монографии «Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны» подчёркивал: Вацетис был фигурой ключевой именно как организатор. Он был снят с поста в июле 1919 года после конфликтов с Троцким и обвинений (впоследствии не подтвердившихся) в подготовке заговора. Но к этому моменту регулярная Красная армия уже была создана — и в значительной мере его руками.

Сергей Каменев: главком на решающем этапе

Преемником Вацетиса на посту главнокомандующего стал Сергей Сергеевич Каменев — полковник Генштаба царской армии, не родственник партийного деятеля Льва Каменева. Он командовал войсками с июля 1919 по апрель 1924 года и провёл Красную армию через все ключевые сражения войны: разгром Колчака, разгром Деникина, отражение наступления Юденича на Петроград, советско-польскую войну, разгром Врангеля.

Именно Каменев настоял на нанесении главного удара по Колчаку через Урал — вопреки плану Троцкого, предлагавшего временно остановиться на естественном рубеже. Это решение оказалось стратегически верным: преследование колчаковских войск по пятам не дало им закрепиться и привело к полному развалу Восточного фронта белых.

Каменев также разработал план разгрома Деникина осенью 1919 года, когда белые подошли к Туле, и план Перекопско-Чонгарской операции в ноябре 1920 года — последнего крупного сражения войны. Историк военного искусства Александр Кавтарадзе в классической работе «Военные специалисты на службе Республики Советов» считал Каменева наиболее значительной фигурой среди главкомов Красной армии. Это был именно профессионал, оператор, штабист высочайшего класса.

Если Вацетис и Каменев — это люди штаба и стратегии, то Михаил Васильевич Фрунзе — фигура совершенно иного типа. Профессиональный революционер без военного образования, он стал одним из самых успешных полевых командиров Красной армии.

В 1919 году Фрунзе командовал Южной группой армий Восточного фронта и нанёс решающий удар по Колчаку под Уфой и Бугурусланом. По оценке военного историка Николая Какурина, классика советской историографии Гражданской войны, контрнаступление Южной группы Фрунзе в апреле–июне 1919 года стало переломным моментом всей кампании на востоке.

В 1920 году Фрунзе командовал Туркестанским фронтом и завершил разгром белых и басмачей в Средней Азии. Затем — Южный фронт против Врангеля. Именно под его командованием была проведена Перекопско-Чонгарская операция, поставившая точку в основной фазе войны. Штурм Перекопа — рискованнейшая операция, в которой решающую роль сыграл обход через Сиваш, — это его лично разработанный и реализованный план.

Фрунзе соединял в себе качества, которые редко встречаются вместе: политическое чутьё, организаторский талант, личное мужество и способность к стратегическому планированию. Не случайно после Гражданской войны именно ему было поручено провести военную реформу 1924–1925 годов.

Михаил Тухачевский: молодой и амбициозный

Михаила Николаевича Тухачевского принято называть «красным Бонапартом» — и в этом сравнении есть доля истины. Бывший подпоручик Семёновского полка, в 25 лет он командовал 1-й армией на Восточном фронте, в 26 — 5-й армией, добивавшей Колчака, в 27 — Кавказским фронтом против Деникина, а летом 1920 года, в неполные 28 лет, — Западным фронтом в советско-польской войне.

Сильные стороны Тухачевского — стремительность, способность к манёвру, готовность к риску. Его операции в Сибири в 1919 году — взятие Челябинска, Омска, преследование колчаковцев до Иркутска — образец энергичной наступательной кампании.

Но у Тухачевского есть и тяжёлое пятно — поражение под Варшавой в августе 1920 года. «Чудо на Висле», организованное Пилсудским, стало одним из крупнейших поражений Красной армии за всю войну. Историк Михаил Мельтюхов в работе «Советско-польские войны» убедительно показал: ответственность за катастрофу лежит и на Тухачевском, переоценившем темпы своего наступления и оторвавшемся от тылов, и на командовании Юго-Западного фронта (где служил Сталин), не передавшем вовремя Конную армию Будённого в распоряжение Тухачевского.

В целом Тухачевский — фигура противоречивая. Блестящий тактик, но не всегда удачливый стратег. Безусловный вклад — есть. Но назвать его главным архитектором победы было бы преувеличением.

Василий Блюхер и Семён Будённый: герои поля боя

Среди командармов особое место занимает Василий Константинович Блюхер — первый кавалер ордена Красного Знамени. Его рейд по тылам белых на Урале летом 1918 года, когда отряд в 10 тысяч человек прошёл с боями полторы тысячи километров и соединился с основными силами Красной армии, стал легендой. Позднее Блюхер успешно командовал 51-й стрелковой дивизией при штурме Перекопа.

Семён Михайлович Будённый — командующий 1-й Конной армией. Эта армия, созданная в ноябре 1919 года, стала главным ударным кулаком красных в кампаниях против Деникина и в советско-польской войне. Прорыв Будённого в район Касторной в ноябре 1919 года рассёк деникинский фронт надвое и предопределил разгром белых на юге. Рейд 1-й Конной армии по тылам поляков летом 1920 года, взятие Житомира и Бердичева — операции образцовые по дерзости и стремительности.

Но Будённый — это всё же командарм, а не творец стратегии. Его роль в победе огромна, но это роль ударной силы, а не мозгового центра.