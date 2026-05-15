38 лет назад покончил с собой академик Валерий Легасов. Произошло это накануне оглашения сенсационных выводов о чернобыльской трагедии, которые, впрочем, так и не были обнародованы. Многие эксперты сегодня сходятся во мнении: авария на атомной станции была не просто фатальным стечением обстоятельств, а смерть Легасова связана с последней тайной Чернобыля. Подробности - в данной статье.

Что скрывалось за «маловероятным совпадением»?

Официальное заключение комиссии гласило, что взрыв на четвёртом энергоблоке произошёл из-за грубейших нарушений правил эксплуатации персоналом. Однако эта формулировка: «маловероятное совпадение нарушений» — до сих пор вызывает больше вопросов, чем ответов.

В первые дни после трагедии бывший заместитель начальника штаба войск Особой зоны полковник Подсвиров высказал версию о диверсии. Человек, подорвавший реактор, должен был досконально знать физику работы установки РБМК-1000. Ему требовалось отключить все аварийные блокировки и разогнать ядерный котёл до точки невозврата. Тогда это сочли фантастикой, но годы спустя появились веские доказательства.

Лауреат Государственной и Ленинской премий СССР, кавалер ордена Ленина, академик Валерий Легасов работал в самом пекле. Когда другие члены правительственной комиссии спешно покинули зону заражения, академик возвращался туда семь раз, проведя в Чернобыле почти два месяца. Именно он настоял на эвакуации жителей Припяти и придумал ту самую смесь из бора и песка, которая остановила распространение смертоносной радиации.

Но главная тайна связана с его смертью. За день до того, как Легасов должен был представить общественности результаты личного расследования причин аварии, его тело нашли в лестничном пролёте собственной квартиры. На следующий день КГБ изъяло все документы. А аудиозаписи учёного, где он фиксировал свои наблюдения, были частично уничтожены.

Кто звонил на станцию в ту ночь?

Многие независимые исследователи указывают на фигуру Георгия Копчинского. В прошлом он руководил сектором ЦК КПСС по надзору за атомной энергетикой, фактически являясь куратором всех советских АЭС.

Особый интерес представляет testimony Владимира Комарова — эксперта, который сразу после катастрофы возглавлял комиссию при Генпрокуратуре СССР. В 2006 году он обнародовал шокирующие факты. По словам Комарова, в ночь взрыва на пульт управления четвёртым блоком поступил прямой звонок из ЦК. Голос в трубке принадлежал Копчинскому.

Заместитель главного инженера Дятлов прекрасно понимал, что реактор вошёл в так называемую «йодную яму». Любое повышение мощности в таком состоянии категорически запрещено десятками инструкций. Но приказ из Москвы звучал ультимативно:

«Проводи проверку: или уйдёшь на пенсию, или будешь главным инженером новой станции».

Дятлов подчинился. Квалифицированный персонал, способный остановить опасный эксперимент, в ту ночь не был допущен к смене. За секунды мощность реактора взлетела в сотни раз. В 1 час 23 минуты 26 апреля 1986 года прогремел взрыв. «Грязная бомба» накрыла радиоактивными осадками огромные территории Украины, Белоруссии и Европы.

Цель выше реактора: зачем всё это было

Результат расследования оказался парадоксальным. Анатолия Дятлова осудили и отправили в тюрьму на 10 лет. Георгий Копчинский не понёс наказания, а позже получил орден за ликвидацию последствий аварии и долгие годы работал советником по атомной энергии на Украине.

Сам Копчинский всегда отрицал факт звонка. Поздние экспертизы якобы не нашли следов этого разговора в записях. Однако Владимир Комаров убеждён: подлинные плёнки с записью приказов уничтожили, а документы засекретили на десятилетия.

Ликвидация последствий катастрофы съела годовой бюджет Советского Союза. Экономика страны дала трещину. Но, возможно, это было лишь побочным эффектом.

Главной мишенью диверсии называли гигантскую радиолокационную станцию «Дуга» (за характерный стук в эфире её прозвали «Русский дятел»). Циклопическое сооружение высотой с 50-этажный дом и длиной почти в километр было завершено за год до аварии.

Оно позволяло засекать пуски межконтинентальных ракет противника по вспышкам стартов. Благодаря «Дуге» Советский Союз становился неуязвимым для внезапного удара, сохраняя ядерный паритет.

В итоге хрустальный замок обороны рухнул. Станция «Дуга», построенная за 7 миллиардов рублей (вдвое дороже самой ЧАЭС), оказалась в зоне отчуждения без электричества и была заброшена. Она проработала меньше года, а её уничтожение сделало систему обороны страны слепой.

Чернобыль стал спусковым крючком. За ним последовала горбачевская «перестройка», искусственно созданный дефицит и пустые полки при полных складах, межнациональные конфликты и, наконец, распад великой державы в 1991 году.

Сегодня, глядя на происходящее, мы видим ту же логику. Взрыв на Украине в 1986-м разрушил СССР. А нацистский режим, взращенный теми же силами на Украине десятилетия спустя, получил задачу разрушить уже современную Россию. Всё это — звенья одной войны, которая против нашей страны идёт до сих пор.