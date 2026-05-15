Нострадамус предсказал правителя России в XXI веке

Мишель Нострадамус, французский астролог и врач, бежавший от чумы, вряд ли мог найти на карте XVI века страну под названием «Россия». В его «Центуриях» это слово не встречается вовсе. Нашу родину прорицатель величал иносказательно — Славянией или Аквилоном. Латинское слово Aquilo переводится как «северный ветер», и именно так древние римляне называли далекие земли, откуда этот ветер дует.

Вероятно, для европейца той эпохи суровый северный край был настоящей terra incognita. Но провидец словно разглядел сквозь века то, что простым смертным было не дано. Ему приписывают предвидение Ивана Грозного с восемью жёнами, «Великой женщины Севера» Екатерины II, трагедию Николая II и даже кровавый тупик Гражданской войны, где «красные красных красным уничтожат».

Изгнание ловкого

Но что провидец XVI века наговорил о времени, в котором живём мы? Среди зашифрованных четверостиший (катренов) есть одно, которое заставляет задуматься. Оно находится в 21-м катрене 4-й центурии. На русский язык его переводят так:

«Стране на пользу перемены тяжкие. Прочь изгнан ловкий, правит же страною Осторожный с сердцем благородным. Народа жизнь меняется повсюду».

То есть согласно тексту, перед новым этапом развития России сначала должен уйти некий «ловкий» (изворотливый или хитрый политик). А на смену ему придёт совсем иной персонаж — «осторожный с сердцем благородным». Вот такая максимально конкретная для Нострадамуса характеристика.

Обетования «Золотого века»

Но смена власти в стиле романа — это лишь пролог. Главное в наследии прорицателя — концепция грядущего «Золотого века» для нашей страны. Предсказатель считал, что России в XXI столетии уготована особая роль. После того как будут пройдены некие «тяжкие испытания», страна станет новым духовным центром мира.

В видениях пророка фигурирует даже рождение здесь новой религии, которая будет дарить радость, где творчество станет главной ценностью, а эпоха поклонения «золотому тельцу» уйдёт в прошлое.

Когда ждать перемен?

Как и положено мистическим текстам, тут начинаются разночтения. Самая интригующая деталь — сроки. Часть исследователей, расшифровывая намёки и числовые коды в катренах, утверждают, что все эти события должны были запуститься уже в 2025 году. Другие, более осторожные толкователи, сдвигают дату на десятилетие позже — к 2035 году.

Конечно, это игра ума и доверия к эзотерике. Но факт остаётся фактом: французский аптекарь из XVI века сделал крайне любопытный социально-политический портрет нашего времени: уход ловких прагматиков и появление власти осторожного, но благородного лидера.

Быть может, дело тут не в магии чисел, а в цикличности истории, о которой сам Нострадамус любил повторять. Однако в ожидании «золотого века», согласитесь, есть своя привлекательная загадка.