Как советский летающий авианосец наводил страх на Румынию

В истории авиации было немало смелых, порой фантастических проектов. Но только один из них дошёл до реального боевого применения — и это был не американский или немецкий, а советский. Речь о «Звене-СПБ», составном пикирующем бомбардировщике, который представлял собой тяжёлый бомбардировщик ТБ-3 с двумя истребителями И-16 под крыльями. Эти «летающие авианосцы» успешно атаковали цели в Румынии в 1941 году, наводили ужас на противника и оставались неуязвимыми для зениток, потому что румыны просто не ожидали появления советских истребителей там, откуда они взялись. А взялись они из-под крыльев «маток».

Зачем бомбардировщику истребители

Идея составного самолёта родилась из простого противоречия. Бомбардировщики могли летать далеко, но бомбили неточно — с горизонтального полёта попасть в точечную цель, мост или корабль, было почти невозможно. Истребители могли пикировать и бить прицельно, но радиус их действия был слишком мал, чтобы дотянуться до тыловых объектов противника.

Советский инженер Владимир Сергеевич Вахмистров предложил элегантное решение: пусть бомбардировщик несёт истребители к цели, а те отцепляются и атакуют с пикирования. Дальность у истребителей появлялась, бомбовая нагрузка — тоже: И-16 в одиночку не мог взлететь с двумя 250-кг бомбами, а с «матки» — пожалуйста.

Работы начались в 1931 году. За девять лет испытали девять различных комбинаций — с истребителями И-4, И-5, И-Z и, наконец, И-16. Носителем сначала был двухмоторный ТБ-1, затем четырёхмоторный ТБ-3. В испытаниях участвовали лучшие лётчики страны — Валерий Чкалов, Степан Супрун, Пётр Стефановский. Отработали технику взлёта, отцепки и даже подцепки в воздухе.

К концу 1930-х годов остановились на варианте «Звено-СПБ» (составной пикирующий бомбардировщик): под крыльями ТБ-3 подвешивались два И-16 тип 5 или тип 24, каждый с двумя 250-кг бомбами. Взлётная масса всей конструкции достигала 22 тонн, дальность — 2500 км.

Свернули, а потом вернулись

В 1938 году «Звено-СПБ» официально приняли на вооружение. Планировали развернуть 40 комплектов — 20 для ВВС и 20 для ВМФ. К июню 1940 года пять комплектов поступили в 2-ю специальную эскадрилью 32-го истребительного авиаполка 62-й авиабригады ВВС Черноморского флота, базировавшуюся в Евпатории. Эскадрилью неофициально называли «Цирк Шубикова» — по фамилии её командира, капитана Арсения Васильевича Шубикова, опытного лётчика, воевавшего в Испании и награждённого двумя орденами.

Но к январю 1941 года от затеи отказались: ТБ-3 и И-16 устарели, их заменяли более современными машинами. Крепления с ТБ-3 сняли, самолёты передали в транспортные части.

Война всё перевернула. Вскоре после 22 июня Вахмистров, работавший тогда у Поликарпова на заводе № 51, обратился к заместителю начальника ВВС ВМФ генерал-майору Ф.Г. Коробкову с предложением вернуться к «Звеньям». Аргументы были жёсткими и убедительными: авиация флота не имеет современных пикировщиков, а «Звенья» позволяют наносить точные удары по кораблям и мостам. Над морем устарелость ТБ-3 не так страшна — зениток мало, истребителей противника можно отогнать. Коробков доложил наркому ВМФ адмиралу Николаю Кузнецову, и 22 июля 1941 года получил «добро».

Вахмистрова немедленно командировали в 62-ю авиабригаду в Евпаторию. За пару дней он восстановил узлы подвески на трёх ТБ-3 и шести И-16. На носителях установили дополнительную броню для экипажа и спарку пулемётов ДА для правого пилота.

Первый удар: Констанца

26 июля 1941 года два СПБ вылетели на боевое задание — разбомбить нефтехранилище в румынском порту Констанца. В 40 км от побережья истребители отцепились и нанесли удар. Румыны не ожидали появления советских самолётов с этого направления и приняли их, по некоторым данным, за свои. Одна пара И-16 атаковала нефтехранилище, другая — плавучий док. После сброса бомб «ишаки» были перехвачены парой Bf 109, но воздушный бой результатов не дал — все свои вернулись. Правда, погиб экипаж летающей лодки МБР-2, выделенной для поиска и спасения.

Успех был очевиден. Командование убедилось, что «Звенья» работают.

Главная цель: Чернаводский мост

Но настоящей целью был Чернаводский мост через Дунай. Это было одно из крупнейших мостовых сооружений Европы — двухъярусный, длиной 750 метров, высотой 75 метров над водой. По верхнему ярусу шли поезда и машины, под нижним был проложен нефтепровод Плоешти — Констанца, по которому поступало топливо для немецких танков и самолётов. Мост прикрывали сильные средства ПВО, воздушное пространство над ним объявили бесполётной зоной. Бомбардировщики ДБ-3 и СБ уже пытались его разрушить, но бомбили с горизонтального полета и безуспешно.

10 августа 1941 года три «Звена» вылетели с аэродрома в Евпатории. Третье звено из-за неисправности ТБ-3 вернулось. Четыре И-16 отцепились от «маток» в 15 км от берега и в 5:35 утра пошли в атаку.

Они пикировали с высоты 1800 до 300 метров, не обращая внимания на шквальный огонь зениток. Каждый сбросил по две ФАБ-250 с замедлением 0,1 секунды — взрывы гремели так близко, что все самолёты получили повреждения от осколков собственных бомб. На мосту начался пожар — загорелся бензин из пробитого нефтепровода. Но пролёт не рухнул, и к вечеру румыны потушили огонь и восстановили движение. В сводке Совинформбюро, однако, сообщили, что мост разрушен. «Желаемое выдали за действительное», — констатируют историки.

Но осадок у командования остался неприятный. Решено было повторить удар.

Удар, который достиг цели

13 августа 1941 года в 3:30 утра с Евпатории взлетели три ТБ-3 с шестью И-16. На этот раз поломок не было. В 5:40 отцепка. Десять минут — и И-16 попарно пикируют на мост.

Результат превзошёл ожидания. Лётчики зафиксировали пять прямых попаданий в фермы моста и один взрыв в 30-40 метрах. Контрольные фотоснимки показали: одна 140-метровая ферма полностью разрушена, нефтепровод перебит. Мост вышел из строя надолго — по оценкам советской разведки, на два месяца.

В тот же день капитан Арсений Шубиков был награждён орденом Ленина, а лейтенанты Борис Литвинчук и А. Самарцев — орденами Красного Знамени. Это были первые на флоте награждения с начала войны.

Авиаконструктор Вахмистров после успеха написал генералу Коробкову письмо с предложением расширить производство «Звеньев» — довести число носителей до десяти, а истребителей до сорока. Он видел им применение и против танковых колонн. Но ответ был жёстким: ТБ-3 данной модификации сняты с производства ещё в 1937 году, выпущено всего около 150 штук, и оставшиеся семь самолётов Черноморского флота «более целесообразно использовать в качестве транспортных». Просьбу адмирала Кузнецова к Сталину о новой партии носителей тоже отклонили.

Закат «Звена»

Эскадрилья Шубикова продолжала воевать. 17 августа 1941 года «Звенья» разбомбили сухой док в Констанце. 28 августа при налёте на мост через Днепр у Запорожья впервые потеряли один И-16. На следующий день при повторном налёте четыре «ишака» были перехвачены «мессершмиттами», но сбили два из них без потерь со своей стороны.

Всего до конца 1941 — начала 1942 года «Звенья» совершили около 30 боевых вылетов. Но 2 октября 1941 года командир эскадрильи капитан Арсений Шубиков не вернулся из обычного боя — во время штурмовки Ишуньских позиций его И-16 сбили. После его гибели «Звенья» применялись эпизодически, а летом 1942 года — в последний раз.

«Звено-СПБ» оказалось единственной в мире составной авиационной системой, дошедшей до реального боевого применения. Концепция себя оправдала, но время ушло: ТБ-3 безнадёжно устарели, а носитель под более современные истребители так и не создали. Эра пикирующих бомбардировщиков наступила, и Пе-2 делал ту же работу проще и без цирковых трюков.

Но в августе 1941 года, над Чёрным морем и Дунаем, эти трюки были блестящими и смертоносными. Четыре И-16, вывалившиеся из-под крыльев неуклюжих «туполевых», наводили ужас на румынских зенитчиков, которые не могли понять, откуда взялись русские истребители. Летающий авианосец — не выдумка фантастов, а реальная страница истории советской авиации, пусть и короткая, но яркая.