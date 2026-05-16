Приметы и поверья на 16 мая: что нельзя делать в день Мавры Рассадницы

По народному календарю 16 мая — день Мавры Рассадницы. Другое название этого праздника — Мавра Зеленые щи или Мавра Молочница. В старину в это время приступали к высадке рассады капусты, а также сеяли овощи. Но сажать овощи полагалось только женщинам — мужчин к этому не подпускали, иначе урожая не будет.

К середине мая у наших предков подходили к концу запасы квашеной капусты, и хозяйки готовили щи со свежей зеленью — добавляли крапиву, щавель, лебеду. Отсюда и название праздника — Зеленые щи.

Также Мавру (или Марфу) называли Молочницей, потому что сочная зеленая трава уже появлялась на лугах, а коровы, поев свежей зелени, давали самое вкусное и жирное молоко.

Чтобы весь год провести в добром здравии, люди парились в бане крапивными вениками. А чтобы вернуть в семью мир и покой, дом украшали березовыми ветками. Также в этот день признавались в своих чувствах.

На Мавру Рассадницу нельзя ругаться, грустить и предаваться печали. Супруги не должны ревновать друг друга. Чтобы прожить весь год в согласии, мужу и жене нельзя ссориться. Также нежелательно проводить этот день в одиночестве.

Запрещается на Мавру Рассадницу дарить носовые платки: того, кто получит такой подарок, ждет тяжелая болезнь.

Еще один запрет гласит: 16 мая не стоит начинать ремонт или заниматься обустройством жилища — дело не задастся.

По народным приметам, роса на Мавру Рассадницу сулит хороший урожай огурцов. Если дуб покрылся листвой раньше ясеня, лето будет засушливым и часто будут дуть ветра. Гуси и утки расшумелись и хлопают крыльями — близится ненастье. Если зацвела черемуха, скоро похолодает. Если накануне запели соловьи — растения и цветы зацветут одновременно, а май будет теплым.