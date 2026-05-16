Как вор в законе Тюрик стал главной целью для киллеров и Интерпола

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций, посвященных такому феномену криминальной субкультуры, как воры в законе. Появившись в начале XX века, они быстро заняли лидирующие позиции в преступном мире СССР и сохранили их после распада Союза. В прошлый раз речь шла о главном грузинском воре в законе Тариэле Ониани (Таро), вес которого в российском преступном мире был столь велик, что он не побоялся развязать войну с его лидерами. Таро также создал испанскую «прачечную» — крупнейшее предприятие по отмыванию теневых доходов из России. В нем успел поучаствовать и Тюрик — пожалуй, самый романтичный представитель воровского мира. Он стал смотрящим за Иркутской областью и видным вором в законе, на него объявили охоту киллеры и Интерпол. Вместе с тем Тюрик крутил романы с женщинами из весьма приличных семей, тянулся к прекрасному и мечтал стать музыкантом.

Предупреждение: «Лента.ру» не пропагандирует и не поддерживает движение «Арестантский уклад един» (АУЕ), которое признано в России экстремистским и запрещено.

Герой этой статьи, по данным из самых разных источников, является вором в законе с богатой криминальной биографией. Однако он подавал судебные иски к журналистам с требованием опровергнуть эту информацию. Во избежание судебных издержек и обвинений в клевете «Лента.ру» не указывает его реальные имя и фамилию, оставив лишь кличку, под которой этот герой известен в криминальном мире.

Будущий вор в законе мог стать музыкантом

Тюрик родился 25 ноября 1958 года в поселке Тирлянский Башкирской АССР, но рос в Братске Иркутской области, куда его семья перебралась вскоре после рождения сына. Тюрик был примерным ребенком: он хорошо учился, занимался шахматами и после того, как окончил школу с золотой медалью, мечтал поступить в знаменитую Гнесинку.

Но все вышло иначе: вскоре после окончания школы Тюрика и его друзей обвинили в групповом изнасиловании. Из трех лет колонии, полученных по приговору, осужденный провел там всего три месяца и вышел по амнистии. Но этого опыта хватило для того, чтобы Тюрик оставил мечты о музыке и избрал для себя криминальный путь.

В 1980 году Тюрик вновь предстал перед судом — на этот раз за кражу и хулиганство — и, получив четыре года, отмотал срок от звонка до звонка. Выйдя на свободу в 1984 году, молодой уголовник обзавелся видеомагнитофоном, видеокассетами с боевиками и порнофильмами, после чего открыл у себя дома подпольный видеосалон.

Это в очередной раз подвело Тюрика под статью: салон накрыли оперативники, которые обнаружили среди зрителей видео для взрослых даже школьников. Отбыв очередной срок в 4,5 года, будущий вор в законе решил перебраться в Казахстан. В родную Иркутскую область он вернулся лишь в 1990-х, в разгар криминального передела.

Тюрик стал смотрящим за частью Сибири

Устроиться после возвращения Тюрику помог его давний знакомый — вор в законе Александр Моисеев (Мася), который к тому времени, с подачи влиятельного Вячеслава Иванькова (Япончика), стал смотрящим за Иркутской областью. Мася сделал Тюрика своей правой рукой, но 10 июня 1991 года киллеры изрешетили его «Жигули» на Падунской трассе.

Тогда смотрящим за Иркутской областью, по воле Япончика, стал Тюрик. Под его контролем оказались все железнодорожные узлы региона, через которые шли поставки леса и металлов, алюминиевый завод, активы целлюлозно-бумажного производства, тренажерный зал и единственное в Иркутске сверхприбыльное казино.

Кроме того, криминальный авторитет курировал ряд объектов в Красноярском и Хабаровском краях и часть предприятий в Санкт-Петербурге. В 1993 году Тюрика короновали Япончик, Захарий Калашов (Шакро Молодой) и Аслан Усоян (Дед Хасан), будущий лидер преступного мира России.

Впрочем, вместе с большой властью Тюрик получил и врагов, самым опасным из которых оказался иркутский криминальный авторитет Игорь Лысенко (Базиль). Он решил избавиться от нового смотрящего и в июле 1993 года подослал к Тюрику киллеров, но они свою цель упустили.

На вора в законе охотились киллеры

Для второго покушения на Тюрика наемники Базиля раздобыли мотоцикл. Когда машина с вором в законе остановилась у его подъезда, ликвидаторы двинулись к ней, но Тюрик почуял неладное и приказал шоферу дать по газам. Тогда киллеры придумали новый план: забросить гранату в машину смотрящего, когда он будет отъезжать от дома.

Однако и этот план провалился — граната отскочила от корпуса автомобиля и взорвалась рядом с одним из ликвидаторов, серьезно ранив его. А вор в законе успел отъехать на безопасное расстояние и не пострадал. Тогда неуемный Базиль приказал своим людям заминировать участок дороги, по которой Тюрик должен был ехать с очередной встречи.

Однако смотрящий, словно ведомый невероятным чутьем, поехал по другому маршруту. Попытки устранить его прекратились лишь после того, как сам Базиль в марте 1998 года отправился на тот свет. Правда, к этому времени Тюрик уже уехал за границу — в Испанию, где лояльный к нему Шакро Молодой создавал крупнейшую сеть по отмыванию денег.

Через испанскую «прачечную» Тюрик проводил огромные средства — до тех пор, пока об этом не узнали местные правоохранительные органы. В ходе операции под кодовым названием «Оса» в их руках оказалось немало россиян, причастных к финансовым преступлениям. Но Тюрику вновь повезло: незадолго до начала операции он уехал по делам в Россию.

Тюрика объявили в международный розыск

Оставлять Тюрика в покое испанцы отнюдь не собирались: по их ходатайству 26 октября 2005 года был выдан международный ордер на его арест. Криминального авторитета безуспешно пытались поймать четыре года, а в 2009-м по ошибке взяли его брата. Но через год Тюрика все же задержали, когда он ужинал в ресторане «Купол» на Новом Арбате.

После ареста вор в законе оказался в столичном СИЗО «Бутырка». Испанцы настаивали на его экстрадиции, но возникла неожиданная проблема: оказалось, что Тюрик уже не был российским гражданином, — он заявил, что в начале 1990-х якобы получил гражданство Казахстана. Однако местные профильные ведомства это не подтвердили.

Фактически, криминальный авторитет на тот момент был апатридом — человеком без гражданства. Избежать экстрадиции ему помогли опытные юристы: они сумели доказать право своего подзащитного, выходца из Советского Союза, на российское гражданство. В феврале 2012 года Верховный суд признал Тюрика гражданином России.

После этого выдача криминального авторитета Испании противоречила бы Конституции РФ — в этом плане угроза для него миновала, и Тюрика вскоре выпустили из СИЗО.

Между тем в перерывах между своими темными делами вор в законе Тюрик усердно занимался самообразованием.

Вор в законе завел роман с оперной певицей

Еще в 1980-е годы Тюрик окончил Ленинградский государственный политехнический институт и, получив диплом экономиста, написал кандидатскую диссертацию на тему «Экономика и управление». Не забыл криминальный авторитет и о своей детской мечте, уже в зрелом возрасте окончив знаменитую Гнесинку.

По иронии судьбы именно из-за музыки Тюрик оказался в центре крупного международного скандала. Однажды, посещая Эрмитаж в Санкт-Петербурге, вор в законе познакомился с оперной певицей Марией Максаковой (внесена Минюстом в реестр иноагентов), и у них быстро начался роман.

Несмотря на то что они так и не поженились, у них родились двое детей. Но когда Максакова стала депутатом Госдумы, их отношения быстро закончились. Мария сошлась со своим коллегой, депутатом Денисом Вороненковым. Когда в 2016 году его заподозрили в мошенничестве, они с Максаковой уехали в Киев.

23 марта 2017 года пули киллера настигли Вороненкова в самом центре столицы Украины. Поначалу Тюрик не был в кругу подозреваемых, да и Мария Максакова отрицала, что он мог быть причастен к преступлению, — по ее словам, вор в законе звонил ей с соболезнованиями. Но позже певица припомнила, что Тюрик пришел в ярость, узнав о ее романе с Вороненковым.

Осенью 2017 года Генпрокуратура Украины признала Тюрика заказчиком расправы с депутатом Вороненковым и объявила его в международный розыск. По некоторым данным, вскоре после этого криминальный авторитет явился в российские правоохранительные органы и дал подробные показания.

Вор в законе сообщил, что не испытывал никакой неприязни к Вороненкову и не получил никакой выгоды от расправы над ним. С тех пор в России Тюрик вне подозрений, он ведет вполне законопослушный образ жизни и делает все для того, чтобы не попадать в криминальные сводки.