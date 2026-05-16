«Семь сестер»: какие тайны хранят знаменитые сталинские высотки

Знаменитые «Семь сестер» — совершенно уникальный проект. После войны в Москве было всего лишь три десятка подъемных кранов и около 50 экскаваторов. При имеющихся средствах советские инженеры и конструкторы совершили настоящий подвиг. Интересные факты о знаменитых сталинских высотках в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал москвовед Александр Васькин.

Откуда вообще возникла идея строительства высоток?

Здесь очень много интересных версий, конспирологических теорий, но самая распространенная и, в общем, оправданная гласит, что именно Сталину принадлежит эта инициатива, — рассказывает Васькин. — В архитектуре этих зданий хотели отобразить победный пафос — показать, что мы выиграли войну.

В 1947 году Москва готовилась отметить свое 800-летие. И строительство началось торжественно — 7 сентября 1947 года, как раз в день празднования юбилея города.

Результат начатых тогда работ был достигнут поистине невероятный — мы на всю страну, на весь мир продемонстрировали, что можем очень много, — говорит Васькин.

По символическому замыслу высоток должны были построить восемь — по одной башне на каждое столетие истории Москвы. Однако из-за изменений в градостроительных планах до финиша дошли лишь семь из них.

Восьмая высотка была заложена на территории, где сейчас находится парк «Зарядье». Раньше там была гостиница «Россия» — ее как раз построили на стилобате восьмой «сестры».

Александр Васькин добавляет, что долгосрочные планы на строительство небоскребов были, пожалуй, даже более грандиозными, то есть предлагали проекты, где практически на каждой крупной площади Москвы была бы своя высотка — на Маяковской, Пушкинской... Получился бы настоящий лес высотных зданий. Этим планам не суждено было сбыться, потому что главный вдохновитель высотного проекта, Сталин, ушел из жизни в марте 1953 года.

Жили при гостинице

Свое название гостиница «Украина» получила лишь при Хрущеве, а в сталинские годы она именовалась как «Гостиничное строение в Дорогомилове». По бокам башни стоят два девятиэтажных здания, в которых раньше располагались… 250 обычных квартир. Кстати, в главном здании Министерства путей сообщения также были квартиры, где получали жилье артисты, чиновники и ученые.

Шпиль нарисовался внезапно

Интересно, что изначально никакого шпиля на высотке здания МИД не предполагалось. Его построили первым из всех, и завершалось оно прямоугольной башней. Это смотрелось лаконично и логично с архитектурной точки зрения. Существует легенда, что шпиль приказал установить лично Сталин, когда проезжал мимо стройки на автомобиле. Так, по мнению вождя народов, было бы красивее.

Конечно, архитекторы выполнили поручение. Но не без труда. Конструкция здания ни на какой шпиль рассчитана не была. Он бы просто «продавил» верхние этажи и провалился вниз. Поэтому пришлось делать шпиль не из камня, а из жести.

Парковка для элиты

Высотка на Баррикадной во многом опередила время, задав архитектурные стандарты и тренды обустройства жилых зданий на годы и даже десятилетия вперед. Наличие городских телефонов, холодильников и мусоропроводов в полной мере позволяло зачислить эту массивную сталинку в разряд по-настоящему элитных жилых домов того времени. Но и это еще не все. В каждой квартире здесь были установлены посудомоечные машины и измельчители бытовых отходов. А еще в доме была подземная парковка почти на полторы сотни мест.

Надо заслужить

Композитор Никита Богословский, проживавший в высотке на Котельнической набережной, придумал забавную загадку: «В нашем доме в одной квартире одиннадцать лауреатов спят в одной постели. Кто это?». Правильный ответ: «Пырьев с Ладыниной». На двоих у семейной пары народных артистов СССР, актрисы и режиссера, было 11 Сталинских премий. О переезде в высотку не смели мечтать даже многие актеры. Если, конечно, у них не было 11 Сталинских премий.

Видели по-разному

Забавный недостаток гостиницы «Москва» — разнородность фасадов и особенно двух угловых башен гостиницы. С этим связана известная легенда гостиницы «Москва»: мол, Сталин то ли расписался на двух вариантах проектов, то ли поставил подпись в центре, а зодчие побоялись переспрашивать. На самом деле проблема была в разладе между архитекторами Савельевым, Стапраном и Щусевым. В начале 1938 года Щусева назначили главным архитектором, а Савельева и Стапрана арестовали... по доносу. Почти готовую башню Щусев переделал по-своему.

