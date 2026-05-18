Почему Семилетняя война стала упущенным шансом для России

270 лет назад началась Семилетняя война — глобальный конфликт, который называют историческим прообразом мировых войн ХХ века. Между собой столкнулись коалиции, в состав которых входили все ведущие державы Европы. Помимо европейского театра, боевые действия велись в американских и азиатских колониях. Своего рода «золотой акцией» в конфликте стали российские войска. Их победы поставили на грань краха Пруссию, но смерть императрицы Елизаветы Петровны привела к кардинальному изменению внешней политики Санкт-Петербурга. Новый российский император Пётр III спас Пруссию, заключив с ней мирный договор. В свою очередь, главный союзник Пруссии — Великобритания — смогла зафиксировать свои успехи в борьбе с Францией, захватив крупнейшие из заморских владений Парижа.

Непреодолимые противоречия

В середине XVIII века укрепление Пруссии под властью короля Фридриха II изменило баланс сил в Европе. Прусский монарх захватил одну из богатейших австрийских провинций — Силезию. В европейских столицах не знали, чего дальше ждать от Фридриха. Параллельно обострились отношения между Великобританией и Францией, вступившими в борьбу за заморские колонии.

Чтобы обезопасить Ганновер — наследственное владение английских королей в Германии, — Великобритания заключила союзный договор с Пруссией. В свою очередь, Австрия, которая планировала вернуть себе Силезию, забыла о многолетних противоречиях с Парижем и для противодействия англо-прусскому союзу пошла на сближение с Францией. Российская императрица Елизавета Петровна видела в усилении Пруссии угрозу для западных рубежей России и не желала падения союзной Австрии.

«В 1754—1755 годах наиболее остро стало проявляться англо-французское колониальное соперничество в Северной Америке. Это соперничество привело к тому, что между английскими и французскими колонистами, которые расселялись в Северной Америке, стали происходить кровопролитные стычки», — рассказал в беседе с RT доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры истории ЛГУ им. А.С. Пушкина Владимир Бенда.

Североамериканские события стали прологом к глобальному конфликту. 17 мая 1756 года Великобритания объявила войну Франции. С этого события в историографии принято отсчитывать начало Семилетней войны.

«Это фактически прообраз мировых войн ХХ века, «нулевая мировая война», потому что шла не только в Европе, но ещё в Америке, в Азии», — заявил в разговоре с RT представитель московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

Летом — осенью 1756 года военно-политические события в Европе приняли лавинообразный характер. Фридрих II вторгся в Саксонию — союзницу России и Австрии. По словам историков, Саксония была богатой, но слабой в военном плане. Фридрих II быстро принудил её войска к сдаче. Тотальные грабежи, учинённые прусской армией, запомнились саксонцам на долгие годы.

В начале 1757 года Фридрих II вторгся в Богемию, которая входила в состав Австрии. После первых успехов, приведших к блокированию Праги, прусская армия под давлением австрийских войск вынуждена была отступить. Положение Пруссии усугубили действия Франции на территории германских государств. Осенью 1757 года летучему австрийскому отряду удалось даже на короткое время войти в Берлин. Но Фридрих II мобилизовал все свои силы. Он разгромил французов в окрестностях села Росбах, а затем нанёс австрийцам жестокое поражение в битве при Лейтене.

Российская императрица Елизавета Петровна после вторжения прусских войск в Саксонию объявила о готовности исполнить союзнический долг, но подготовка войны требовала времени.

«Это был глобальный конфликт. Столкнулись две большие группировки государств. У России были свои интересы, связанные с усилением российских позиций в Европе. Исторической целью была территория той Восточной Пруссии, ныне Калининградской области, которая была, есть и будет ключевой в Европе. Поэтому для России целью был Кёнигсберг», — поделился в беседе с RT доктор исторических наук, профессор кафедры истории и культурологии СПбГМТУ Сергей Бугашев.

Русские войска перешли границу летом 1757 года. Одержав несколько побед, российская армия отступила. Её командующий, фельдмаршал Степан Апраксин, объяснил свои действия усталостью личного состава и нехваткой провианта, но, по словам историков, реальная причина была другой. Елизавета Петровна тяжело заболела, и в случае её смерти трон переходил к Петру III, имевшему репутацию пруссофила.

«Апраксин старался не предпринимать каких-либо резких шагов, поэтому армия находилась в неопределённом состоянии», — отметил Владимир Бенда.

Елизавета Петровна выздоровела и отозвала фельдмаршала в Санкт-Петербург, где он был арестован и умер в тюрьме. На посту главнокомандующего его сменил генерал-аншеф Виллим Фермор. В начале 1758 года он занял всю Восточную Пруссию, включая Кёнигсберг. Затем Фермор осадил крепость Кюстрин, за которой открывалась дорога на Берлин.

Фридрих II оставил все свои дела и устремился навстречу Фермору. 14 августа 1758 года у деревни Цорндорф произошло одно из самых кровопролитных сражений XVIII века. Битва превратилось во множество локальных схваток. Согласно различным оценкам, русская армия потеряла до 16 тыс. человек, а прусская — от 11 тыс. до 13 тыс. Противники заночевали на поле боя, а затем вступили в перестрелку. Но снова начать полноценное сражение ни одна из сторон не решилась. Фермор, чтобы пополнить силы, начал организованно отводить войска к Висле. Фридрих II попытался атаковать русские части, но быстро оставил эту затею. Обе стороны объявили себя победителями. Современные историки склоняются к тому, что битва закончилась вничью.

Австрийцы, несмотря на локальные успехи, не смогли нанести Пруссии серьёзное поражение. Ситуация на поле боя развивалась в пользу Фридриха, но его беспокоили огромные людские потери, которые ему, в отличие от других континентальных держав, восполнять было очень тяжело. Англичане помогали Пруссии деньгами, но не людьми.

Война и политика

В мае 1759 года новым главнокомандующим российской армией стал генерал-аншеф Пётр Салтыков. Летом он одержал несколько локальных побед над прусскими войсками, а 12 августа разгромил Фридриха в Кунерсдорфском сражении. Прусские войска бежали в панике.

Дорога на Берлин была открыта. Фридрих II считал, что Пруссия обречена. Но его спасло странное событие, известное как «первое чудо Бранденбургского дома». Представители российского и австрийского командования рассорились и не смогли договориться о совместных действиях, отведя войска. Фридрих спасся и смог заново собрать свою армию.

В 1760 году прусские войска активно маневрировали, избегая крупных сражений. Осенью российско-австрийский отряд на время занял Берлин, но покинул город после получения информации о приближении крупной прусской армии.

3 ноября 1760 года произошло австро-прусское сражение при Торгау. Фридрих победил, но потерял за день около 40% своей армии.

В 1761 году русские войска взяли стратегически важную крепость Кольберг на берегу Балтийского моря. Россия получила важный плацдарм в Померании и возможность нанести решающий удар в направлении Берлина.

Мало кто в Европе верил в сохранение прусской государственности. Но произошло событие, известное как «второе чудо Бранденбургского дома». 5 января 1762 года умерла Елизавета Петровна. На российском престоле её сменил Пётр III, немедленно вступивший в переговоры с Фридрихом и заключивший с Пруссией Петербургский мир. Новый царь не только вернул Фридриху уже присягнувшую российской короне Восточную Пруссию с Кёнигсбергом, но и предоставил в распоряжение короля русский военный корпус.

«Для Петра III это обернулось тем, что он очень скоро стал жертвой дворцового переворота. Офицерство, российская гвардия не простили Петру III этот позорный мир. Россия упустила серьёзный исторический шанс стать по-настоящему могущественной европейской империей, потому что обладание данными территориями становилось джокером в общеевропейской игре за влияние. Так что это была упущенная возможность», — заявил Сергей Бугашев.

Екатерина II, которая свергла Петра III, прекратила военную поддержку Пруссии и отозвала российские войска, но пересматривать условия Петербургского мира не стала, оставив завоёванные ранее русской армией земли Фридриху. Скорее всего, она опасалась чрезмерного усиления Австрии в случае полного разгрома прусских войск.

«С военной точки зрения война для нас была победоносной, с политической — никакой», — подчеркнул Сергей Перелыгин.

На заморских театрах боевых действий тем временем крупных успехов смогла добиться Великобритания. Она разгромила французские войска в Северной Америке и Индии, лишив Францию контроля над большей частью колоний.

Австрия опасалась продолжать активные боевые действия без поддержки России. Власти Пруссии были рады сохранению государственности. Франция потерпела серьёзные поражения. А Великобритания к 1762 году была удовлетворена результатами войны. Россия не получила земель, но обрела важный опыт.

«Военные действия велись не на территории России, а на территории Германии. При этом российская армия получила большой опыт столкновения с Пруссией, которая считалась первой военной державой Европы. В конце концов, несмотря на всю свою выучку, прусские военные терпели поражения от русских», — пояснил в разговоре с RT доктор исторических наук, профессор РГГУ Игорь Курукин.

Полученный в ходе Семилетней войны опыт оказался весьма полезен для России в победоносных войнах конца XVIII — начала XIX веков.

Итоги войны были закреплены серией мирных договоров 1762—1763 годов. Главным выгодоприобретателем конфликта стал Лондон, получивший огромные заморские владения.

В целом, по словам историков, Семилетняя война заложила базу, с одной стороны, для усиления Пруссии и последующего возникновения единой Германии, а с другой — для формирования огромной Британской колониальной империи. Полтора столетия спустя союзники станут смертельными врагами и столкнутся в Первой мировой войне.