Какие русские фамилии были только у незаконнорожденных

Это сегодня мы вольны называть себя как угодно. А в царской России фамилия была не просто родовым именем, а настоящим паспортом, который многое мог рассказать о человеке. И особо много — если человек был рожден вне брака.

Сама система подсказывала: ты не такой, как все. И эта «инакость» навечно закреплялась в фамилии. Так какие же имена давали тем, чье появление на свет считалось «зазорным»?

Богдан — дар Божий или клеймо?

Начнем с неожиданного. Знаменитая русская фамилия Богданов, оказывается, напрямую связана с незаконнорожденными детьми. Слово «Богдан» на Руси часто понимали слишком буквально — им называли подкидышей, найденных на крыльце, ведь такого ребенка действительно «дал Бог». Среди побочных, не признанных отцами детей, это имя и производная от него фамилия были особенно распространены.

Удивительно, но это подтверждали и сами носители фамилии. Художник Н.П. Богданов-Бельский рассказывал о себе откровенно:

«Я незаконнорожденный сын бедной бобылки, оттого Богданов».

А Чехов, проводя перепись на Сахалине, с удивлением обнаружил, что на острове множество Богдановых — в этих суровых краях люди не спешили узаконивать браки, но детей как-то называть было нужно.

Тайны «усеченных» фамилий

В дворянской среде действовали свои, более изящные механизмы маркировки. Им не приходило в голову называть бастарда Байстрюковым или Замарышевым — это удел простонародья. Но и оставлять его полноправным членом рода было нельзя.

В ход шло самое простое — усечение. Для этого достаточно было отсечь от фамилии отца первый слог или несколько букв. Так появлялись знаменитые Бецкие — потомки Трубецких. Голицыны превращались в Лицыных. Потемкины — в Темкиных. Долгоруковы становились… Рукиными. Бывало и жестче: незаконнорожденных детей графов Шереметевых записывали как Реметьевых. Получалось, что и фамилия вроде бы есть, и происхождение прослеживается, но родовую честь она не пятнает.

Использовали и шифры. Любимой забавой было создавать фамилию-анаграмму, переставляя слоги. Классический пример: грех помещика Чарналуского оборачивался фамилией Луначарский. А внебрачный ребенок некоего Шубина вдруг становился загадочным Нибушем.

«Полу»-фамилии и иные способы

Крестьянская доля была куда жестче. Там почти не стеснялись в выражениях. Унизительные клички вроде «байстрюк», «замарыш», «выпороток» или «курвенок» со временем закреплялись как фамилии. Встречался целый пласт фамилий с приставкой «полу-», прямо указывавшей на неполноценность статуса: Половинкин, Полуанин, Полунадеждин. Если детей воспитывал отчим, появлялись Приемышевы, Загуляевы, Чужие.

Были и более изощренные способы. Иногда «зазорного» ребенка фиктивно выбрасывали за порог, а затем приносили в дом как найденного. Отсюда целые ветви фамилий Найденов, Находкин, Ненашев. А сельские священники имели специальный запас «мудреных» имен из календаря, которые приберегали исключительно для незаконнорожденных.

Имя по крестному

Попадались и неожиданные варианты. За отсутствием законного отца, фамилию и отчество ребенку могли дать по имени крестного отца. Если восприемника звали Андреем, мальчик мог стать Андреевым, так и не узнав тайны рождения своих предков. Этот метод считался относительно «благопристойным» и не бросал тень на взрослого человека, но факт оставался фактом.

Эпоха забвения

Постепенно жесткая система дала трещину. Уже в XIX веке незаконнорожденные отпрыски знатных фамилий могли рассчитывать на образование и долю наследства, хотя титул им был заказан. А к началу XX века внебрачные дети наконец получили законное право выбирать себе фамилию по желанию родителей.

Но сама память об этих старых правилах никуда не делась. Поэтому если вы носите фамилию Богданов или Найденов, задумайтесь: быть может, за вашей родословной скрывается семейная тайна двухвековой давности, когда фамилия служила безжалостным напоминанием о происхождении человека.