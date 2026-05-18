За последние 30 лет в бедах России виноваты воры и служивые историки. Воры и в Древней Руси для своего удобства систематически устраивали пожары и беспорядки.

В 1989-1991 годах московские воры устроили самое великое надувательство в мировой истории. Всё, в чём они винили советскую власть, они увеличили в геометрической прогрессии.

Ельцин обещал в случае повышения цен лечь на рельсы. Демократы обещали ликвидировать привилегии чиновников. Любопытствующие могут сравнить доходы депутатов Верховного Совета СССР и нынешних депутатов Госдумы. Нам обещали гласность – и наглухо закрыли архивы. А как тогда истерили про «В СССР секса не было!» А теперь вырезают из советских фильмов моменты, где мелькнёт обнажённая женская грудь.

Ну а 8 мая 2026 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал ввести штрафы за фото женщин в купальниках на автатаре в соцсетях. С коррупцией, как известно, у нас покончено, теперь взялись за купальники.

Ну а служивые историки традиционно лгали, как и их предшественники в течение последних трёхсот лет. Мол, нецивилизованный распад большой империи – всегда величайшее благо для всех народов, в неё входящих. Хоть бы один в 1990-1991 годах честно сказал, что любой такой развал приводит к многочисленным войнам, длящимся десятилетиями, а то и столетиями.

Развал Османской, Австро-Венгерской и Германской империй привёл к десяткам войн XIX-XXI веков, включая Вторую мировую, войны в Ливии, Югославии и т.д.

По прибытии к берегам Греции в 1770 году эскадры Орлова греки начали вырезать целые города. Причём резали не только турок, но и армян, евреев, греков-мусульман и т.д. В ходе последующих греко-турецких войн до 1922 года погибли или были депортированы миллионы людей.

В Русской Польше до 1914 года мирно уживались свыше дюжины народов. При создании Польского национального государства на этой территории были убиты, депортированы или насильственно ассимилированы две трети населения – немцы, русские, украинцы, евреи, лемки, поморяне, кашубы и др.

Киевские воры к вранью московских воров добавили тезис о том, что 80% продукции, производимой в УССР, уходило в РСФСР. На самом деле УССР была дотационной республикой.

Об этом Ельцин и компания прекрасно знали. У них были огромные деньги и сверхмощный пропагандистский аппарат, чтобы подавить пропаганду бандеровцев на Украине. Но Ельцину было выгодно отделение Украины.

Благодаря бандеровской пропаганде 90,32% населения УССР на референдуме 1 декабря 1991 года проголосовало за «незалежность». Причём, «за» проголосовало и 57% обманутых жителей Севастополя.

Подавляющее большинство граждан УССР были уверены, что после выхода из СССР существенно повысится их жизненный уровень, а всё остальное останется без изменений.

Уже в начале 1992 года стало ясно, что «украинство» в УССР искусственно поддерживалось руководством СССР. Характерный пример, очевидцем которого я был сам. В 1992 году в Киеве резко сократился объём печатной продукции на украинском языке, а в Крыму издания на мове почти исчезли. Не стало дотаций, и рынок вступил в свои права. А до этого момента в любой украинской «книгарне» никто не покупал бывшие в изобилии, но напечатанные на мове, книги авторов, которых в русскоязычном виде можно было купить лишь по большому блату.

Экономические связи с Россией, наличие родственников в России у миллионов жителей УССР, общие менталитет, история и т.д. неизбежно привели бы к новому союзу с Россией – в форме федерации, конфедерации и др. Единственной альтернативой союза с Россией был вооруженный конфликт. И уже с 1992 года началась подготовка к нему.

К моменту распада Союза на Украине была 387-тысячная армия – самая большая и мощная в Европе после российской. Кроме того, из стран бывшего Варшавского блока на Украину была выведена 17-я танковая армия и ряд других частей. А вот воевать с Россией были готовы только несколько десятков тысяч ультранационалистов.

И уже в 1993 году начался зажим русского языка, русской культуры, была выдумана новая фантастическая история «Украинской державы», которая якобы существовала с Каменного века.

Уже в середине 1980-х годов на Западной Украине были созданы многочисленные детские и подростковые организации «Пласт» – эдакий бандеровский гитлерюгенд. В 1993 году «пластунов» взяло на содержание Центральное Разведывательное Управление. Из США они получали униформу, средства связи, учебное оружие и т.д.

Кроме того, были созданы молодёжные военизированные организации «Юнацкий корпус».

Главное направление обучения в лагерях – натаскивание на убийство «москалей» и «сепаров» (сепаратистов). Учат убивать из огнестрельного оружия (автоматов, карабинов и пистолетов), ножом и т.д. Обращение с огнестрельным оружием сопровождается грубой, но эффективной идеологической накачкой.

– Какой у нас девиз? Мы – дети Украины! Пусть Москва лежит в руинах, нам на это начхать! Мы завоюем весь мир! Смерть, смерть москалям! – на камеру западных журналистов упоённо декламировал симпатичный пацанчик лет 8-9.

Киевские власти превратили Крым и Азовское море в полигон для чуть ли не еженедельных провокаций против России, ряд из которых приводил страны на грань войны.

Так, 21 июня 1992 года, ещё до раздела Черноморского флота, бандеровцы захватили малый противолодочный корабль СКР-112 и угнали его из Донузлава в Одессу. Дело дошло до предупредительной стрельбы, с обеих сторон в воздух была поднята авиация. Зачем? Старая посудина, придя в Одессу, встала у причала на несколько месяцев, а затем была разрезана на металл.

Киев при разделе Черноморского флота несколько раз доводил ситуацию до грани войны. Ну а потом в течение пары лет 70% отхапанных у Черноморского флота кораблей щирые украинцы сдали на металлолом.

О чём думали в Москве в 1993-2013 годах? На Украине была только видимость демократии: многопартийная система, регулярные выборы, относительно свободная пресса. Однако у националистов были десятки, а скорее даже сотни тысяч штурмовиков, многие из которых прошли обучение в лагерях НАТО. А у противоположной стороны их не было.

Оппонентами националистов были две аморфные партии – Партия регионов (450 тысяч членов) и Компартия Украины (115 тысяч членов). Но военизированных отрядов они не имели.

Дважды два – четыре. Демократия в стране может быть только в двух случаях: когда ни одна партия не располагает «штурмовыми отрядами», как в Англии; или все партии располагают «штурмовыми отрядами». Как, например, в Господине Великом Новгороде, где за притеснение народа посадникам били морды или спускали с моста в Волхов. При иной ситуации неизбежна победа партии, пусть даже малочисленной, но располагающей «штурмовиками».

Исход событий на Майдане нетрудно было предугадать. Сторонники Партии регионов прижали уши и тихо сидели по своим квартирам. Мало того, в начале Майдана лидер КПУ Пётр Симоненко примкнул к националистам. Через два месяца обе партии ушли в небытие.

Как говорил великий Мао: «Винтовка рождает власть». Предположим, что в феврале 2014 года на Майдан вышли бы человек 500 толковых ребят с АКМ и РПГ-7. Что стало бы с майдановцами? Тоже самое, если эти ребята оказались в палаточном городке в Одессе. Сгорели бы люди в Доме профсоюзов, или наоборот, Одесса сейчас была бы в составе РФ?

Увы, Москва не только не помогала антифашистам в Киеве и Одессе, но и до февраля 2014 года мешала созданию патриотических вооружённых групп.

А вот в Севастополе 30 тысяч мужчин, из которых почти все отслужили в армии и флоте, вышли на площадь Нахимова. И ещё до прибытия «вежливых людей» вся власть в Севастополе перешла в руки сторонников «Русской весны», которые выставили блокпосты не только на дорогах в Севастополь, но и на Крымских перешейках.

Президент Трамп назвал конфликт на Украине «войной Байдена». Ну а россияне с ещё большим основанием могут присвоить ему имя Ельцина.