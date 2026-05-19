«Мамка» и «папка»: почему на Руси эти слова не относились к родителям

Мало кто задумывается, откуда взялись привычные «мама» и «папа». Кажется, что эти слова существуют вечно. Но листая словари XIX века или читая классическую литературу, можно наткнуться на удивительный парадокс: там то и дело встречаются «мамки» и «папки», но они почти никогда не означают родных отца и мать.

Не родительница, а кормилица

Современному человеку слово «мамка» кажется просторечным, почти грубым вариантом слова «мама». А вот нашим предкам оно виделось совсем иначе. «Мамкой» в Древней Руси называли... кормилицу или няню, то есть женщину, которая выхаживала чужих детей. Особенно распространён этот обычай был в богатых семьях и при царском дворе, где новорождённых сразу передавали кормилицам и нянюшкам, которые на долгие годы становились для ребёнка ближе родной матери.

Даже в конце XIX века в документах встречаются упоминания о «мамке-воспитательнице» при царских особах. Получается, что изначально «мамка» — это не кровная мать, а та, кто кормит, пестует и оберегает.

Хлеб, папка и католики

Если с «мамкой» ситуация более-менее понятна, то с «папкой» всё гораздо запутаннее. Слово «папа» в качестве обращения к отцу пришло в русский язык довольно поздно, в XVIII–XIX веках, из французского и немецкого языков. До этого отца называли «тятя», «батя» или «батюшка».

Изначальное значение слова «папка» вообще было далеко от понятия «отец»:

Это было уменьшительное от слова «папа», но с пренебрежительным оттенком, существовавшее параллельно с официальными «папаша», «мамаша» или ласкательными «папенька», «маменька».

...Или это было ласкательное название для... хлеба. В крестьянской среде словом «папка» (или «папа») запросто могли назвать белый хлеб.

...А еще «папа» — это обращение к католическому священнику. Святой Отец в Риме.

Язык как зеркало сословий

Наши предки очень четко различали стили общения в зависимости от происхождения. Эта сословная дифференциация ярко прослеживается и в обращении к родителям.

Дворянство: использовало слова «матушка» и «батюшка». Это было данью уважения и церковной традиции. Позже именно они первыми начали использовать французские «папа» и «мама» как знак хорошего тона.

Горожане и купечество: предпочитали нейтральные «папенька», «маменька» или «папаша», «мамаша».

Крестьянство: в ходу были патриархальные «тятя», «тятенька» и «матушка».

А вот просторечные и откровенно грубоватые «мамка» и «папка» остались уделом низов и для обозначения родителей практически не использовались. Так язык, как зеркало, безошибочно отражал социальную структуру общества.

Время шло, и к началу XX века «мама» и «папа» постепенно вытеснили старые формы, став общеупотребительными. Но ментальный барьер, который заставлял наших предков разделять эти понятия, сохранился и повлиял на эволюцию языка. Возможно, именно поэтому сегодня «мамка» и «папка» звучат для нас не так тепло, как «мамочка» и «папочка», — как отголосок тех времён, когда так называли чужих людей.